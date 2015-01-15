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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 502503504505
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:Выпей аспирин на ночь.
У меня нет никаких депозитов ни в какой стране мира ни в какой валюте.
Успокойся. Не нервничай. По задним карманам чужих джинсов не шарь.

Следи за своими депозитами, если они есть.
В РФ уже имеешь печальный опыт депозитов в рублях - потерял 30% от заработанного в Подмосковье.

Господа модераторы, почему у вас для турецких шулеров и флудеров все двери нараспашку, а для их оппонентов на замке?
Это что за демократия на этом форуме такая???

Приєднуюсь!
Особа з ніком "Акурт" постійно і щоденно дає неправдиву інформацію про турецьку курортну нерухомість, про ВНЖ в Туреччині, про рівень життя і ціни в цій країні.
Крім того, дана особа поривається безплатно рекламувати певні курортні турецькі новобуди, перебільшуючи їх достоїнства та ігноруючи їх недоліки. Крім того, ясновельможний пан страждає нарцисизмом і манією величі.
Одну гілку, яку вів наш підтанцовщик турецьких ріелторів - закрито. Варто закрити й цю гілку. Або ж забанити зазначеного пана.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:14

  Frant написав:Одну гілку, яку вів наш підтанцовщик турецьких ріелторів - закрито. Варто закрити й цю гілку. Або ж забанити зазначеного пана.


Що значить закрити гілку? Що значить забанити akurt-а?
А хто нас буде веселити дурничками? Де мені ще шукати "сайт гарного настрою"?
- Ще пан не працевлаштував мене до державного турецького банку старшим менеджером, хоч я - інженер-програміст (і нафіга воно мені треба), але обіцяв!
- Деток моїх мав прилаштувати до приватної школи за дурно (хоч вони вже універи покінчали), але ж обіцяв!
- Квартиру свою, анатолійську, скинути мені по-дешевці, за 25-30 тис.$ обіцяв! Може й авто дістанеться бонусом на львівських номерах, ото вже буду турків піджимати, як на вулицях міста Лева!
Обіцяного 3 роки чекають? Чи 5?
Але потім: і сонце – тепліше! і трава – зеленіша! і море – мокріше! Ото заживу!
Petro2004
 
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