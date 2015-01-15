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akurt написав:Ну так и на Занзибаре сейчас выходные. Если хотите купить в субботу ночью выгодно доллары - тогда Вам в банк "Січ" - продажа дешевле, чем в Привате. Ваше желание подсказывать банкам, как им выгоднее вести свою финансовую политику по выходным и ночью реально стоит похвалить. Особенно это касается банков тех стран, в которых вы никогда в жизни не были.
Насчет похвалить турецкие банки, то тут пальма первенства у тебя, и очевидно надолго. В этом месяце у тебя оканчивается годичный депозит в лире, под 17,5% годовых. Я это хорошо помню, так как спор был принципиальный... Жду отчёт о результате твоей "супер" инвестиции в турецкие банки...
akurt написав:Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань. В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу. Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то. Реально классно! Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно. Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.
Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?
1.Грань вполне осязаема. Инвестиция - это вложение средств с целью получения дохода и/или прибыли и/или сокращения расходов. Покупка "дачи" - это эмоциональная трата денег не имеющая к слову "инвестиция" отношения. 2. Я не призываю никого никуда инвестировать или тратить деньги. Я лишь показал пример иного варианта куда засунуть ненужные 350 или 750 куе. В покупке недвижимости есть правило 3Л. Локейшн, локейшн энд уан мо тайм локейшн. Это не только 2 километра до моря или 20 метров, но и до какого именно "моря", в какой стране и что это дает. Я скажу больше, в НЙ есть районы с классными новыми домами (очень качественно построенными, а не как обычно в США) прямо на берегу океана с чистейшим песком и чистой водой, 1 бдрм в которых можно взять за 120-150 куе, но это очень далеко от Манхеттена и контингент там - закачаешься. 3. Простые форумчане должны сами для начала задаться вопросом - имеет-ли смысл всовывать в недвигу 350-650 куе или их можно использовать более эффективно? Нсли да, то с какой целью - собственного проживания? И тогда выбор страны и локации имеет первостепенное значение. Для аренды? Тогда надо задаваться вопросом доходности, возможности управлять объектом, рисков (финансовых, экономических, военных, демографических, природных и тд) и возможности бвстро и без потерь выйти из такой инвестиции. Перепродажи - это понятно, что объект должен быть высоколиквидным и дать существенный рост цены за короткий промежуток времени. Самая высокорисковая инвестиция. Дача? - это не имеет отношения к названию ветки.
Читайте rjkz - умные люди человек и знает, и пишет. Перенимайте, а не только читайте. Перечитаю второй раз. Я только уточню по пункту 1:
rjkz написав:1.Грань вполне осязаема. Инвестиция - это вложение средств с целью получения дохода и/или прибыли и/или сокращения расходов. Покупка "дачи" - это эмоциональная трата денег не имеющая к слову "инвестиция" отношения.
Под инвестицией на форуме однозначно люди понимают ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО одно: вложить 5 (пять) гривен, ну, может 50 (пятьдесят) на срок не более 7 (семи) дней, ну максимум 14 (четырнадцать) дней и обязательно получить не менее 50 000$. Если это не так - топчут сильно - например меня - ногами и сильно обижаются.
Пункт 3 - просто бомба! Чётко, верно, умно. Всем читать и перечитывать!
Frant написав:Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.
Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час. Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц. Это такой себе сюрвайвал джаб.
rjkz - не будьте наивным. Я понимаю, что живете в среде, где более всего ценится «жизненное пространство». Но…
У нас тут контингент особый: глаголы не любят. Слова: делать, пробовать, стараться, шевелиться, думать, анализировать, делать (выводы), сопоставлять - даже неизвестны. В ходу: оболгать, объегорить, облупить, обдурить, содрать, обсчитать и надурить (ближнего) - любимые.
akurt написав:Этой "тавтологией" занимался Флайман с сентября 2018 года именно на этом форуме. Самое популярное слово в его лексиконе.
По поводу "заморозки" - вопрос интересный. Если человек купил автомобиль - это он заморозил средства или потерял? Если человек купил квартиру для себя и своей семьи - это он запорошил или нет? Если человек купил 2 (две) квартиры - - это он заморозил или потерял? Или приумножил? Или приумножил свои средства? Если человек купил жене серёжки с бриллиантами - это он заморозил средства или выбросил на ветер? Это отличные интересные вопросы - согласитесь! А вот это супер!!! [ quote="5390448:rjkz"] Диверсификация - это правильно, но и ее надо делать правильно. Тавтология.
Мы тут об этом и пытаемся говорить: как рационально потратить (диверсифицировать) средства.[/quote]
Сережки для жены - это эмоциональное, но укрепляет чувства. К инвестиции не имеет отнощения. Квартира для себя - вопрос потребности. Две - это если для себя и под аренду/перепродажу. Если у человека нет желания ооочень долго жить на одном месте, то более целесообразное применение недвижимости - покупка под аренду и на этот доход арендовать то, что нравится и легко и непринужденно переезжать на другое место, в другой город, в другую страну. Как пример - человек имеет те-же 350 куе на недвижимость. Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году. Может купить на берегу океана в НЙ, жить там, пользоваться всеми благами цивилизации, дети его могут ходить в БэйАкадэми рейтинг 10/10 - меньше 5 минут пешком по Эммонсу, может с мая по начало октября ходить на пляж.15 минут. Может работать при наличии гражданства или гринкарты или эмплои ауторизейшн на рынке труда НЙ с самыми высокими зарплатами в мире. Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов. Вариант 3. Имеет свои недостатки, но при некоторой продуманной и не рисковой стратегии покупается 3-4 квартиры в Киеве, которые ПОКА могут давать около 1500 баксов в месяц и на эти деньги раз в 3 месяца ездить по курортам оллинклюзив или жить в другой стране, покрывая всю или часть аренды, при желании переезжая.
Пане Флаймане, а що у Вас викликало сум? Перша теза про "візити, що почастішали" - зрозуміла. Так і є. І все логічно. Елемент захисту.
Далі цікаві моменти такі: Хвилина 11 - я про це писав на гілці - мій приятель працює на балкері - то судно довжиною в 300 метрів - вони вивозили за один рейс 70 000 тонн (СІМДЕСЯТ ТИСЯЧ ТОНН!!!) пшениці за один рейс - з України - в Туреччину, в Єгипет, в Ізраїль та в Саудівську Аравію. Вже все вивезли. Тому не дивно, що у зворотньому напрямку будуть завозити муку та вироби з муки. Хвилина 14 і далі - теж цікаво - про енергоносії. Рекомендую уважно послухати.
Далі про торгівлю теж не бачу нічого поганого в тому, що люди не будуть голодними, наприклад, зараз помаранчі на ринку (роздрібна ціна!) 10 лір за 3 кіло, тобто кіло помаранчів - роздрібна ціна - 7-9 гривень за кіло. Хоч діти наїдяться вітамінів в той час, коли вже всі мої приятелі в Україні важко хворіють Омікроном - лежать по три тижні родинами.
Для Вас відкриттям буде хвилина 29 - про автопром - це ж Ви писали позавчора дурницю на кшалт того, що в Туреччину АвтоЗАЗ буде поставляти автівки - ну то послухайте, що насправді.
А взагалі перед тим, як поїдете в Батумі - прогуляйтеся по набережній не Чорного моря, а Середземного. 05 лютого 2022. Знімає наша людина на ім"я Іван. Поставте лайк - старався хлопець. Наш. Українець.
rjkz написав:Как пример - человек имеет те-же 350 куе на недвижимость. Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году. Может купить на берегу океана в НЙ, жить там, пользоваться всеми благами цивилизации, дети его могут ходить в БэйАкадэми рейтинг 10/10 - меньше 5 минут пешком по Эммонсу, может с мая по начало октября ходить на пляж.15 минут. Может работать при наличии гражданства или гринкарты или эмплои ауторизейшн на рынке труда НЙ с самыми высокими зарплатами в мире. Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов.
В принципі в самому описі є часткова відповідь на моє питання, але все-ривно перепитаю...
Ну ось є такий собі український "флай-корейко" - має 350 куе в неньці і укропашпорт...
Можна по пунктам розписати, як от такий чел може зробити те, що написано вище*? І скільки по уешкам йому це буде коштувати? І скільки часу займе?
І додаткове особисте питання - я так розумію, що Ви мали таку сумму в руках (може не одночасно, але думаю мали) - так ось Ви ще в Кийові чи вже в НЙ
* по особистому досвіду знаю процес покупки - ізі, але ніколи бабки в Штати з неньки не кидав...
akurt написав:Пане Флаймане, а що у Вас викликало сум? Перша теза про "візити, що почастішали" - зрозуміла. Так і є. І все логічно. Елемент захисту.
Далі цікаві моменти такі: Хвилина 11 - я про це писав на гілці - мій приятель працює на балкері - то судно довжиною в 300 метрів - вони вивозили за один рейс 70 000 тонн (СІМДЕСЯТ ТИСЯЧ ТОНН!!!) пшениці за один рейс - з України - в Туреччину, в Єгипет, в Ізраїль та в Саудівську Аравію. Вже все вивезли. Тому не дивно, що у зворотньому напрямку будуть завозити муку та вироби з муки. Хвилина 14 і далі - теж цікаво - про енергоносії. Рекомендую уважно послухати.
Далі про торгівлю теж не бачу нічого поганого в тому, що люди не будуть голодними, наприклад, зараз помаранчі на ринку (роздрібна ціна!) 10 лір за 3 кіло, тобто кіло помаранчів - роздрібна ціна - 7-9 гривень за кіло. Хоч діти наїдяться вітамінів в той час, коли вже всі мої приятелі в Україні важко хворіють Омікроном - лежать по три тижні родинами.
Для Вас відкриттям буде хвилина 29 - про автопром - це ж Ви писали позавчора дурницю на кшалт того, що в Туреччину АвтоЗАЗ буде поставляти автівки - ну то послухайте, що насправді.
А взагалі перед тим, як поїдете в Батумі - прогуляйтеся по набережній не Чорного моря, а Середземного. 05 лютого 2022. Знімає наша людина на ім"я Іван. Поставте лайк - старався хлопець. Наш. Українець.
Чудовий ролик від нашего "кліматичного біженця" о 6-й годині ранку (не спиться йому чомусь спокійно в тій "райській" Туреччині))). Що ж, насправді, гарна погода , як часто буває після чергового серйозного шторму , на Середземному морі . Кажу вам як людина, що живе на узбережжі вже майже третій десяток років. ( Між іншим у нас в Ізраїлі майже всю зиму картинка, як в тому відео і навіть НАБАГАТО краща).
Признаюсь у мене навіть виникло бажання, поставити йому за цей ролик плюса, але в останню мить рука таки дрогнула, бо ж побачив слідом на youtube, цілу низку інших ДУЖЕ цікавих відео про те, як буквально ще 2 дні тому - ЦІЛИМИ СУТКАМИ БУШУВАЛА НЕПОГОДА В АНТАЛІЇ і не тільки https://youtu.be/s5le3FUbpk4 , https://youtu.be/7_3-FupFi_U
А ТАКОЖ СИЛЬНІ ДОЩІ, ШКВАЛЬНИЙ ВІТЕР І НАВІТЬ СНІГ НА ПАЛЬМАХ В ТУРЕЧЧИНІ. Тому флаймане гуляйте віртуально там, але не забувайте, що клімат в мусульманській країні ТРЕТЬОГО світу ( 64 місце по комфорту життя хі-хі) такий, що взимку ви ховаєтесь в 4х стінах від дощів, холоду, та вітру, а літом від АДСЬКОЇ СПЕКИ ( лісові пожежі не спроста) та НЕРЕАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ( зі слів моїх приятелів в Туреччині, яким я довіряю) .
А ЩЕ, ЧАС ВІД ЧАСУ, ЇХ ТРЯСУТЬ ЗЕМЛЕТРУСИ. ЗА ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ КІЛЬКА РАЗІВ АНТАЛІЮ ТРЯСЛО ТАК, ЩО ПЕРЕСТРАШЕНІ ЛЮДИ ТІКАЛИ З ГОТЕЛІВ ТІКАЛИ НА ВУЛИЦЮ З РЕЧАМИ ( в Ізраїлі по новинам предавали). Тому ще раз нагадую Флаймане, гуляйте та не забувайте, що життя в АНТАЛІЇ - це справжній екстрім, а у випадку декого.., ще й щоденна боротьба з бідністю за виживання в умовах КАТАСТРОФІЧНОЇ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ.
P S. Як завжди, чекаю від акурта шквал образ і стару як світ пластинку про ВИГАДАНУ НИМ НЕДОБУДОВУ, ЯКУ Я НІБИ ПРИДБАВ В ІРПЕНСЬКИХ ЄПЕНЯХ, ПОРУЧ ІЗ ІРПЕНСЬКИМИ ДОЛЯРЧИКАМИ. ( НЕДОБУДОВА ТО Є, АЛЕ В ЄПЕНЯХ АНТАЛІЇ). І СЛАВА БОГУ, ЩО Я НЕ ВЛЯПАВСЯ В ТУ СМЕРТЕЛЬНУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ ХАЛЕПУ ІЗ ЙОГО "ПОДАЧІ". АМІНЬ...