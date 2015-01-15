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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 502503504505
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34

Так, ви пане роберто, праві: залишитися і в Ізраїлі без даху над головою, і в одному Щ малих містечок одного з районів Київської області - то ще й на так «дах поїде».
Але ж позитив: форумчани вчаться не робити помилок на вашому сумному досвіді. Ну и ви вже терпіть. Господь терпів і Вам велів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Знаючи, що тут частенько заходять багато хФахівців ринку нерухомості, - зокрема, великих знавців смартів і комерційної нерухомості...- маю тут малесеньке питаннячко ;)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:44

Як там поживає депозит акурта під 17.5%?

Чомусь "зазивало" ще з 2018 року в депозити в лірі, від того хто ніколи навіть НЕ МАВ РАХУНКУ В ТУРЕЧЧИНІ В ВАЛЮТІ( ЧИ МЕНІ ЗНОВУ ПОВТОРНО СКИДУВАТИ ПОСИЛАННЯ НА ЙОГО АРХІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОЇ ГІЛКИ) мовчить про свої НЕВДАЧІ як риба?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:56

  roberto dark написав:Чомусь "зазивало" ще з 2018 року в депозити в лірі, від того хто ніколи навіть НЕ МАВ РАХУНКУ В ТУРЕЧЧИНІ В ВАЛЮТІ( ЧИ МЕНІ ЗНОВУ ПОВТОРНО СКИДУВАТИ ПОСИЛАННЯ НА ЙОГО АРХІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОЇ ГІЛКИ) мовчить про свої НЕВДАЧІ як риба?

Акурт никогда не ошибается )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:22

  stm написав:
  roberto dark написав:Чомусь "зазивало" ще з 2018 року в депозити в лірі, від того хто ніколи навіть НЕ МАВ РАХУНКУ В ТУРЕЧЧИНІ В ВАЛЮТІ( ЧИ МЕНІ ЗНОВУ ПОВТОРНО СКИДУВАТИ ПОСИЛАННЯ НА ЙОГО АРХІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОЇ ГІЛКИ) мовчить про свої НЕВДАЧІ як риба?

Акурт никогда не ошибается )

Правди - теж ніколи не говорить
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:26

  rjkz написав:
  Frant написав:Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.



Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.

В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:38

  Frant написав:не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру
нагадує мені нашого "безпомилкового" хвалька із Анталії, який в пошуках самих дешевих харчів забрів аж до Туреччини ( 130 місце по бідності у світі). :lol:
roberto dark
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