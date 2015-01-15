|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34
Так, ви пане роберто, праві: залишитися і в Ізраїлі без даху над головою, і в одному Щ малих містечок одного з районів Київської області - то ще й на так «дах поїде».
Але ж позитив: форумчани вчаться не робити помилок на вашому сумному досвіді. Ну и ви вже терпіть. Господь терпів і Вам велів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6592
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:37
Знаючи, що тут частенько заходять багато хФахівців ринку нерухомості, - зокрема, великих знавців смартів і комерційної нерухомості...- маю тут малесеньке питаннячко Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2607
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:44
Чомусь "зазивало" ще з 2018 року в депозити в лірі, від того хто ніколи навіть НЕ МАВ РАХУНКУ В ТУРЕЧЧИНІ В ВАЛЮТІ( ЧИ МЕНІ ЗНОВУ ПОВТОРНО СКИДУВАТИ ПОСИЛАННЯ НА ЙОГО АРХІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОЇ ГІЛКИ) мовчить про свої НЕВДАЧІ як риба?
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:56
roberto dark написав:
Чомусь "зазивало" ще з 2018 року в депозити в лірі, від того хто ніколи навіть НЕ МАВ РАХУНКУ В ТУРЕЧЧИНІ В ВАЛЮТІ( ЧИ МЕНІ ЗНОВУ ПОВТОРНО СКИДУВАТИ ПОСИЛАННЯ НА ЙОГО АРХІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОЇ ГІЛКИ) мовчить про свої НЕВДАЧІ як риба?
Акурт никогда не ошибается )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3362
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:22
stm написав: roberto dark написав:
Чомусь "зазивало" ще з 2018 року в депозити в лірі, від того хто ніколи навіть НЕ МАВ РАХУНКУ В ТУРЕЧЧИНІ В ВАЛЮТІ( ЧИ МЕНІ ЗНОВУ ПОВТОРНО СКИДУВАТИ ПОСИЛАННЯ НА ЙОГО АРХІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОЇ ГІЛКИ) мовчить про свої НЕВДАЧІ як риба?
Акурт никогда не ошибается )
Правди - теж ніколи не говорить
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22617
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1433 раз.
- Подякували: 2361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:26
rjkz написав: Frant написав:
Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.
Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.
В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22617
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1433 раз.
- Подякували: 2361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:38
Frant написав:
не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру
нагадує мені нашого "безпомилкового" хвалька із Анталії, який в пошуках самих дешевих харчів
забрів аж до Туреччини ( 130 місце по бідності у світі).
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8972
|1256321
|
Нед 06 лют, 2022 15:33
Успіх
|
|241
|56727
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|107560
|
|