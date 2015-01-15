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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34
Так, ви пане роберто, дуже добре, що Вам сподобалося відео - знімає українець Іван - до Вас в Ізраїль він не захотів. Купив квартиру приблизно там, де ви не захотіли в липні 3019, коли ще були веселим, завзятим та не влізли за ту халепу з недобудовою в одному з малих містечок одного з районів Київської області.
Ви вже терпіть. Господь терпів і Вам велів.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 06 лют, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:37
Знаючи, що тут частенько заходять багато хФахівців ринку нерухомості, - зокрема, великих знавців смартів і комерційної нерухомості...- маю тут малесеньке питаннячко Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:26
rjkz написав: Frant написав:
Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.
Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.
В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 17:30
akurt написав:
Пане Флаймане, а що у Вас викликало сум?
Мені також цікаво, що пєчаліт хлопа...
ДіяСіті звісно печалька - 6.5% податку, а в Грузії -1%...
Але чього хлоп переймається, коли він наразі навіть і 5%, як ФОП 3ї групи не платить?!
Працює конкретно вчорну ))))
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