|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34
Так, пане роберто, дуже добре, що Вам сподобалося відео - знімає українець Іван - до Вас в Ізраїль він не захотів. Купив квартиру приблизно там, де ви не захотіли в липні 2019, коли ще були веселим, завзятим та не влізли в ту халепу з недобудовою в одному з малих містечок одного з районів Київської області.
Ви вже терпіть. Господь терпів і Вам велів.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 06 лют, 2022 19:00, всього редагувалось 2 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6593
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2542 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:37
Знаючи, що тут частенько заходять багато хФахівців ринку нерухомості, - зокрема, великих знавців смартів і комерційної нерухомості...- маю тут малесеньке питаннячко Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2609
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:26
rjkz написав: Frant написав:
Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.
Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.
В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22616
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1433 раз.
- Подякували: 2361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:30
akurt написав:
Пане Флаймане, а що у Вас викликало сум?
Мені також цікаво, що пєчаліт хлопа...
ДіяСіті звісно печалька - 6.5% податку, а в Грузії -1%...
Але чього хлоп переймається, коли він наразі навіть і 5%, як ФОП 3ї групи не платить?!
Працює конкретно вчорну ))))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5228
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:06
Frant написав: rjkz написав:
Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.
В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
А русскоязычные муверы в США на почасовой минималке, сотка в удачный день максимум. Еще могут быть чаевые до $20 в день. Работа не каждый день, когда нет заказов - нет и з/п, холостой день. В месяц если вытягивает до полутора-пары тыщ, то это успех. Позволяет лишь иметь самое примитивное жилье и примитивно прокормиться. Одна из самых обездоленных категорий населения. В основном туда идут вновь прибывшие, безязыкие, без специальности и без образования. Недавно в Театре на Подоле смотрел "На дне". Оно самое, один в один. Только 100 лет спустя и в Америке.
Сходите посмотрите. Это ваше муверство в Америке.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10647
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 4321 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:11
Libo - Вы правы.
Я все это прочитал и промолчал.
Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно.
Умно:
а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти.
б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6593
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2542 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:01
akurt написав:Libo
- Вы правы.
Я все это прочитал и промолчал.
Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно.
Умно:
а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти.
б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...
Інвештувати 200 000 євро в курортну квартирку на другій лінії турецького берега з метою продати її через пару років за 112 00 доларів - вже не модно і не розумно?))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22616
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1433 раз.
- Подякували: 2361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:09
akurt написав:Libo
- Вы правы.
Я все это прочитал и промолчал.
Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно.
Умно:
а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти.
б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...
В США тысячи вузов. и тысячи магистратур. и котируются из них только десятки
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3848
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8972
|1256525
|
Нед 06 лют, 2022 15:33
Успіх
|
|241
|56731
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|107560
|
|