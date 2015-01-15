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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 503504505506>
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34

Так, пане роберто, дуже добре, що Вам сподобалося відео - знімає українець Іван - до Вас в Ізраїль він не захотів. Купив квартиру приблизно там, де ви не захотіли в липні 2019, коли ще були веселим, завзятим та не влізли в ту халепу з недобудовою в одному з малих містечок одного з районів Київської області.
Ви вже терпіть. Господь терпів і Вам велів.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 лют, 2022 19:00, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Знаючи, що тут частенько заходять багато хФахівців ринку нерухомості, - зокрема, великих знавців смартів і комерційної нерухомості...- маю тут малесеньке питаннячко ;)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:26

  rjkz написав:
  Frant написав:Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.



Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.

В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:30

  akurt написав:Пане Флаймане, а що у Вас викликало сум?

Мені також цікаво, що пєчаліт хлопа...

ДіяСіті звісно печалька - 6.5% податку, а в Грузії -1%...

Але чього хлоп переймається, коли він наразі навіть і 5%, як ФОП 3ї групи не платить?!
Працює конкретно вчорну ))))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:06

  Frant написав:
  rjkz написав:Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час.
Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц.
Это такой себе сюрвайвал джаб.

В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.


А русскоязычные муверы в США на почасовой минималке, сотка в удачный день максимум. Еще могут быть чаевые до $20 в день. Работа не каждый день, когда нет заказов - нет и з/п, холостой день. В месяц если вытягивает до полутора-пары тыщ, то это успех. Позволяет лишь иметь самое примитивное жилье и примитивно прокормиться. Одна из самых обездоленных категорий населения. В основном туда идут вновь прибывшие, безязыкие, без специальности и без образования. Недавно в Театре на Подоле смотрел "На дне". Оно самое, один в один. Только 100 лет спустя и в Америке. :? Сходите посмотрите. Это ваше муверство в Америке. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:11

Libo - Вы правы.
Я все это прочитал и промолчал.
Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно.
Умно:
а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти.
б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:09

  akurt написав:Libo - Вы правы.
Я все это прочитал и промолчал.
Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно.
Умно:
а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти.
б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...


В США тысячи вузов. и тысячи магистратур. и котируются из них только десятки
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:50

Вы по большому счету правы.
Тут все дело не только в университете - хотя это "место номер один".
Но и несколько других факторов.
1. Встречают все-таки по одежке. То есть что за университет. Это вещь номер один. Потому Ваша фраза выше - доминирующая.
2. Если вы закончили НЕ университет в США - отойдите в сторону. Будет время - глянем на Вас.
3. Ум и голова на плечах - "наши", как правило, работает лучше, интенсивнее и продуктивнее. Как правило, через год проходят переаттестацию с повышением.
Это если их взяли после выполения пунктов 1 и 2.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:56

на втіху акурту

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:22

Ну не смішіть вже... На "втіху"...
akurt сьогодні проїхав за кермом 630 км - в тому числі через гірський перевал в 1825 м - до гірськолижного курорту (якщо Ви знаєте, що таке "лижі") та перебуває зараз в готелі IBIS.
Якщо ви знаєте, що такое "готель".
Завтра зранку - витяги та траси. Якщо Ви знаєте що таке "витяг" та "траса".
"на втіху"... ну розвеселив... Клас!

Подзвонили з Дюссельдорфа: пальне 1,80 євро вже...
Елекрика подорожчала. Опалення подорожчало...
Плачуть...
В Туреччині пальне 14,60 ліри або 0,95 євро за літр.
"на втіху"... ну розвеселив... Клас!
Пане Флаймане! Ви - супер!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 лют, 2022 21:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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