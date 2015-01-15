Додано: Нед 06 лют, 2022 21:50

change_pm написав: rjkz написав: Как пример - человек имеет те-же 350 куе на недвижимость.

Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году.

Может купить на берегу океана в НЙ, жить там, пользоваться всеми благами цивилизации, дети его могут ходить в БэйАкадэми рейтинг 10/10 - меньше 5 минут пешком по Эммонсу, может с мая по начало октября ходить на пляж.15 минут. Может работать при наличии гражданства или гринкарты или эмплои ауторизейшн на рынке труда НЙ с самыми высокими зарплатами в мире. Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов. Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году.Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов.

В принципі в самому описі є часткова відповідь на моє питання, але все-ривно перепитаю...



Ну ось є такий собі український "флай-корейко" - має 350 куе в неньці і укропашпорт...



Можна по пунктам розписати, як от такий чел може зробити те, що написано вище*?

І скільки по уешкам йому це буде коштувати? І скільки часу займе?



І додаткове особисте питання - я так розумію, що Ви мали таку сумму в руках (може не одночасно, але думаю мали) - так ось Ви ще в Кийові чи вже в НЙ



* по особистому досвіду знаю процес покупки - ізі, але ніколи бабки в Штати з неньки не кидав... В принципі в самому описі є часткова відповідь на моє питання, але все-ривно перепитаю...Ну ось є такий собі український "флай-корейко" - має 350 куе в неньці і укропашпорт...Можна по пунктам розписати, як от такий чел може зробити те, що написано вище*?І скільки по уешкам йому це буде коштувати? І скільки часу займе?І додаткове особисте питання - я так розумію, що Ви мали таку сумму в руках (може не одночасно, але думаю мали) -* по особистому досвіду знаю процес покупки - ізі, але ніколи бабки в Штати з неньки не кидав...

Не про Флая, ибо не уверен, что у него есть семья, но если, особенно у айтишника, есть желание физически жить в США, то самые быстрые и самые простые ЗАКОННЫЕ пути, исключая архисложные, дорогостояшие и не гарантирующие результат эмиграционные варианты или рабочие визы (H или L):1. Получение турвизы В1/В2.2. Покупка билета на самолет.3. Прибытие в США.Прибывающим в США по турвизе в аэропорту ставят штамп о разрешенном пребывании 180 дней.Я не буду говорить о том как обманывать государство и не советую никому даже пробовать - последствия будут для того, кто это попробует сделать самые плачевные. Даже не думайте. Поэтому, все абсолютно законно и в правовом поле.Я собирал по крупицам информацию перечитывая тематические форумы, ютьюб, общение со своими знакомыми в США. Некоторые вещи узнавал во время неоднократных поездок в США на сроки разной длительности. В США я ездил с середдины 00-х.Очень советую пересмотреть максимально возможное количество тематических видео на ютьюбе. Найти форумы.Прежде чем что-то покупать, советовал-бы съездить раза 3-4 с целью ознакомления со страной - каждому свое, может кому-то на душу не ляжет.Статус туриста дает очень много прав на территории США кроме права на работу, права голосовать и права превышать срок разрешенного пребывания. Я не рекомендовал-бы пребывать по турвизе более 3-х месяцев. Но. Единожды можно подать прошение о продлении на еще 180 дней. Итого, если прошение будет удовлетворено, то пребывать ЛЕГАЛЬНО на территории США можно единожды 1 год.Турист мог, по крайней мере, получить водительское удостоверение. В НЙ сейчас это трудно, но в пригороде НЙ в НДж, говорят, туристам это сделать проще.Турист может открыть банковский эккаунт. Запросы Чейза удовлетворить будет сложно, но в Бэнк оф Америка или в Сити-бэнк это проще. Кроме того, нерезиденту трудно будет получить кредитку от банка, поэтому решение - секьюрити кредит кард. Чейз ими не занимается. Точно выдает СИТИ.Самое первое, что надо чтобы двигаться дальше - адрес. Без него ничего или почти ничего не сделаешь. Самое удобное - лиз агримент month-to-month. По нему можно месяц жить, можно и годы. Саму форму лиза можно купить в канцелярских магазинах, например.Кроме самого лиза, нужно иметь подтверждение адреса в виде билла на что-нибудь выписанного на этот адрес. Самое железобетонное - билл на ээ от Кон Эдисон (НЙ-ский киевэнерго или сейчас ясно), но его быстро получить не получится - месяц-полтора-два до первого била. Поэтому проще, но это не везде проходит сходу (надо порой надавить, чтобы предоставили ВЕСЬ перечень документов, которые подходят) взять билл на номер мобильного и попросить в нем указать адрес, для этого надо показать лиз(такой билл не сходу но даже Чейз берет). Пакет на первое время советую брать припейд - его оплатить на месте можно кэшем и тут-же получить ресит и попросить указать в нем адрес.Если с правами заминка, то надо получить хоть какой-то фото-АйДи. Проще всего - NYC ID. Для этого достаточно вашего украинского загранпаспорта и лиза. Офис службы которая выдает находится в здании DMV на Кони-Айленде, соседняя дверь слева. После оформления приходит на указанный адрес по почте (как и все важные документы) в срок до 3-х недель.Итак, на руках есть адрес, подтверждение адреса, счет в банке и секьюрити кредит кард и фотоайди. Ситивай-ди не для всего может быть достаточно, надо постараться все-же получить стейт-айди.Можно отдавать ребенка в паблик скул - статус для этого не имеет значения.Искать себе терапевта, а ребенку педиатра, желательно сделать медстраховку (украинские с вероятностью 99% не будут приняты). Страховку брать абы какую не советую - спросите совета выбранного терапевта.Открывать бизнес. Пока рекомендую ЛЛС.Это типа нашего ТОВ.Кстати, на этот бизнес вы получите ССН.Покупать недвижимость.Деньги без декларации из Украины можно было вывозить наличными до 10 кевро или в экв на ЧЕЛОВЕКА, но ввозить в США без декларации можно не более 10 куе на человека ИЛИ на СЕМЬЮ. То есть ввезти в США без декларации 10001 доллар нельзя за 1 раз никак - надо декларировать. Но на картах банков может быть сколько угодно. В США более в ходу ВИЗА нежели Мастеркард - это важно во избежание допкоммисий.Если есть желание легально увеличить срок пребывания, находясь уже на территории США, то можно сделать диверсификацию на визу Джей - студенческую.Для этого надо поступит или в каледж или на дневные курсы английского, которые дают право на диверсификацию.Виза Джей дает право на работу на 20 часов в неделю и соответственно будет получено Эмплои Ауторизейшн. Это очень сильный стейтайди. Если это будет университет или каледж, то по окончании можно будет год жить и работать в США.Итого, при таком сценарии длительность ЛЕГАЛЬНОГО пребывания может быть до 6-7 лет.За это время можно еще, при определенных условиях, сделать визу L1, которая ведет к гринкарте.Все это время можно вести бизнес на территории США, но нельзя работать по найму без разрешения на работу или гринкард или гражданства США.Покупать и продвать недвижимость. Платить обязательно налоги.Насколько я знаю, налоги платят даже нелегалы. Как? Не знаю.Неуплата налогов - более серьезное преступление, нежели самые тяжкие уголовные преступления.Как видите, все не то, чтобы просто, но вполне реально.Было-бы желание.Есть более сложные пути, но с бОльшими возможностями.Можно, конечно, и в лотерею Гринкард выиграть, но вероятность очень мала.