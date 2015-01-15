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adeges написав:В США тысячи вузов. и тысячи магистратур. и котируются из них только десятки
Ну и что? При первом трудоустройстве любой американский вуз большой плюс перед неамериканским образованием, кроме оксфордов и сорбон. А в дальнейшем главным критерием будут твои навыки и успех на предыдущей работе. И уже во вторую очередь - базовое образование. Если даже ты закончил гарвард, но слабо проявил себя на предыдущей работе, то предпочтение отдадут челу с образованием во второразрядном универе, но способным решать нужные задачи.
rjkz написав:Как пример - человек имеет те-же 350 куе на недвижимость. Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году. Может купить на берегу океана в НЙ, жить там, пользоваться всеми благами цивилизации, дети его могут ходить в БэйАкадэми рейтинг 10/10 - меньше 5 минут пешком по Эммонсу, может с мая по начало октября ходить на пляж.15 минут. Может работать при наличии гражданства или гринкарты или эмплои ауторизейшн на рынке труда НЙ с самыми высокими зарплатами в мире. Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов.
В принципі в самому описі є часткова відповідь на моє питання, але все-ривно перепитаю...
Ну ось є такий собі український "флай-корейко" - має 350 куе в неньці і укропашпорт...
Можна по пунктам розписати, як от такий чел може зробити те, що написано вище*? І скільки по уешкам йому це буде коштувати? І скільки часу займе?
І додаткове особисте питання - я так розумію, що Ви мали таку сумму в руках (може не одночасно, але думаю мали) - так ось Ви ще в Кийові чи вже в НЙ
* по особистому досвіду знаю процес покупки - ізі, але ніколи бабки в Штати з неньки не кидав...
Не про Флая, ибо не уверен, что у него есть семья, но если, особенно у айтишника, есть желание физически жить в США, то самые быстрые и самые простые ЗАКОННЫЕ пути, исключая архисложные, дорогостояшие и не гарантирующие результат эмиграционные варианты или рабочие визы (H или L): 1. Получение турвизы В1/В2. 2. Покупка билета на самолет. 3. Прибытие в США. Прибывающим в США по турвизе в аэропорту ставят штамп о разрешенном пребывании 180 дней. Я не буду говорить о том как обманывать государство и не советую никому даже пробовать - последствия будут для того, кто это попробует сделать самые плачевные. Даже не думайте. Поэтому, все абсолютно законно и в правовом поле. Брать на себя ответственность за 100% достоверность на ДАННЫЙ момент я не берусь, поэтому все рекомендую перепроверить, благо технологии это позволяют и гораздо легче знать что искать. Я собирал по крупицам информацию перечитывая тематические форумы, ютьюб, общение со своими знакомыми в США. Некоторые вещи узнавал во время неоднократных поездок в США на сроки разной длительности. В США я ездил с середдины 00-х. Очень советую пересмотреть максимально возможное количество тематических видео на ютьюбе. Найти форумы. Прежде чем что-то покупать, советовал-бы съездить раза 3-4 с целью ознакомления со страной - каждому свое, может кому-то на душу не ляжет. Статус туриста дает очень много прав на территории США кроме права на работу, права голосовать и права превышать срок разрешенного пребывания. Я не рекомендовал-бы пребывать по турвизе более 3-х месяцев. Но. Единожды можно подать прошение о продлении на еще 180 дней. Итого, если прошение будет удовлетворено, то пребывать ЛЕГАЛЬНО на территории США можно единожды 1 год. Турист мог, по крайней мере, получить водительское удостоверение. В НЙ сейчас это трудно, но в пригороде НЙ в НДж, говорят, туристам это сделать проще. Турист может открыть банковский эккаунт. Запросы Чейза удовлетворить будет сложно, но в Бэнк оф Америка или в Сити-бэнк это проще. Кроме того, нерезиденту трудно будет получить кредитку от банка, поэтому решение - секьюрити кредит кард. Чейз ими не занимается. Точно выдает СИТИ. Самое первое, что надо чтобы двигаться дальше - адрес. Без него ничего или почти ничего не сделаешь. Самое удобное - лиз агримент month-to-month. По нему можно месяц жить, можно и годы. Саму форму лиза можно купить в канцелярских магазинах, например. Кроме самого лиза, нужно иметь подтверждение адреса в виде билла на что-нибудь выписанного на этот адрес. Самое железобетонное - билл на ээ от Кон Эдисон (НЙ-ский киевэнерго или сейчас ясно), но его быстро получить не получится - месяц-полтора-два до первого била. Поэтому проще, но это не везде проходит сходу (надо порой надавить, чтобы предоставили ВЕСЬ перечень документов, которые подходят) взять билл на номер мобильного и попросить в нем указать адрес, для этого надо показать лиз(такой билл не сходу но даже Чейз берет). Пакет на первое время советую брать припейд - его оплатить на месте можно кэшем и тут-же получить ресит и попросить указать в нем адрес. Если с правами заминка, то надо получить хоть какой-то фото-АйДи. Проще всего - NYC ID. Для этого достаточно вашего украинского загранпаспорта и лиза. Офис службы которая выдает находится в здании DMV на Кони-Айленде, соседняя дверь слева. После оформления приходит на указанный адрес по почте (как и все важные документы) в срок до 3-х недель. Итак, на руках есть адрес, подтверждение адреса, счет в банке и секьюрити кредит кард и фотоайди. Ситивай-ди не для всего может быть достаточно, надо постараться все-же получить стейт-айди. Можно отдавать ребенка в паблик скул - статус для этого не имеет значения. Искать себе терапевта, а ребенку педиатра, желательно сделать медстраховку (украинские с вероятностью 99% не будут приняты). Страховку брать абы какую не советую - спросите совета выбранного терапевта. Открывать бизнес. Пока рекомендую ЛЛС.Это типа нашего ТОВ.Кстати, на этот бизнес вы получите ССН. Покупать недвижимость. Деньги без декларации из Украины можно было вывозить наличными до 10 кевро или в экв на ЧЕЛОВЕКА, но ввозить в США без декларации можно не более 10 куе на человека ИЛИ на СЕМЬЮ. То есть ввезти в США без декларации 10001 доллар нельзя за 1 раз никак - надо декларировать. Но на картах банков может быть сколько угодно. В США более в ходу ВИЗА нежели Мастеркард - это важно во избежание допкоммисий. Если есть желание легально увеличить срок пребывания, находясь уже на территории США, то можно сделать диверсификацию на визу Джей - студенческую. Для этого надо поступит или в каледж или на дневные курсы английского, которые дают право на диверсификацию. Виза Джей дает право на работу на 20 часов в неделю и соответственно будет получено Эмплои Ауторизейшн. Это очень сильный стейтайди. Если это будет университет или каледж, то по окончании можно будет год жить и работать в США. Итого, при таком сценарии длительность ЛЕГАЛЬНОГО пребывания может быть до 6-7 лет. За это время можно еще, при определенных условиях, сделать визу L1, которая ведет к гринкарте. Все это время можно вести бизнес на территории США, но нельзя работать по найму без разрешения на работу или гринкард или гражданства США. Покупать и продвать недвижимость. Платить обязательно налоги. Насколько я знаю, налоги платят даже нелегалы. Как? Не знаю. Неуплата налогов - более серьезное преступление, нежели самые тяжкие уголовные преступления.
Как видите, все не то, чтобы просто, но вполне реально. Было-бы желание. Есть более сложные пути, но с бОльшими возможностями. Можно, конечно, и в лотерею Гринкард выиграть, но вероятность очень мала.
akurt написав:Ну не смішіть вже... На "втіху"... akurt сьогодні проїхав за кермом 630 км - в тому числі через гірський перевал в 1825 м - до гірськолижного курорту (якщо Ви знаєте, що таке "лижі") та перебуває зараз в готелі IBIS. Якщо ви знаєте, що такое "готель". Завтра зранку - витяги та траси. Якщо Ви знаєте що таке "витяг" та "траса". "на втіху"... ну розвеселив... Клас!
Подзвонили з Дюссельдорфа: пальне 1,80 євро вже... Елекрика подорожчала. Опалення подорожчало... Плачуть... В Туреччині пальне 14,60 ліри або 0,95 євро за літр. "на втіху"... ну розвеселив... Клас! Пане Флаймане! Ви - супер!
Прямой эфир. Турецкие отели не успев открыться подсчитывают убытки. Это связано с увеличившимися расходами из из за роста цен. Электричество подорожало на 100% и это только одна статья расходов. Отельеры говорят что цены на отдых вырастут параллельно.
rjkz написав:Как пример - человек имеет те-же 350 куе на недвижимость. Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году. Может купить на берегу океана в НЙ, жить там, пользоваться всеми благами цивилизации, дети его могут ходить в БэйАкадэми рейтинг 10/10 - меньше 5 минут пешком по Эммонсу, может с мая по начало октября ходить на пляж.15 минут. Может работать при наличии гражданства или гринкарты или эмплои ауторизейшн на рынке труда НЙ с самыми высокими зарплатами в мире. Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов.
В принципі в самому описі є часткова відповідь на моє питання, але все-ривно перепитаю...
Ну ось є такий собі український "флай-корейко" - має 350 куе в неньці і укропашпорт...
Можна по пунктам розписати, як от такий чел може зробити те, що написано вище*? І скільки по уешкам йому це буде коштувати? І скільки часу займе?
І додаткове особисте питання - я так розумію, що Ви мали таку сумму в руках (може не одночасно, але думаю мали) - так ось Ви ще в Кийові чи вже в НЙ
* по особистому досвіду знаю процес покупки - ізі, але ніколи бабки в Штати з неньки не кидав...
Турист может открыть банковский эккаунт. Запросы Чейза удовлетворить будет сложно, но в Бэнк оф Америка или в Сити-бэнк это проще. Кроме того, нерезиденту трудно будет получить кредитку от банка, поэтому решение - секьюрити кредит кард. Чейз ими не занимается. Точно выдает СИТИ.
открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
rjkz написав:Самое первое, что надо чтобы двигаться дальше - адрес. Без него ничего или почти ничего не сделаешь. Самое удобное - лиз агримент month-to-month. По нему можно месяц жить, можно и годы. Саму форму лиза можно купить в канцелярских магазинах, например.
Не представляю аренду без ССН и кредитной истории. Тем более какая month-on-month до 1 года? Разве субаренду взять у кого-то. Это думаю возможно на несколько месяцев, если люди временно куда-то уезжают. Возможно люди сдадут и не станут париться ССНом, в отличие от лендлорда.
rjkz написав:Кроме самого лиза, нужно иметь подтверждение адреса в виде билла на что-нибудь выписанного на этот адрес. Самое железобетонное - билл на ээ от Кон Эдисон (НЙ-ский киевэнерго или сейчас ясно), но его быстро получить не получится - месяц-полтора-два до первого била. Поэтому проще, но это не везде проходит сходу (надо порой надавить, чтобы предоставили ВЕСЬ перечень документов, которые подходят) взять билл на номер мобильного и попросить в нем указать адрес, для этого надо показать лиз(такой билл не сходу но даже Чейз берет). Пакет на первое время советую брать припейд - его оплатить на месте можно кэшем и тут-же получить ресит и попросить указать в нем адрес.
билл нужен. вместе с ССН и двумя различными биллами (или стейтментом от банка например и от энергокомпании) это дает право на права, подтвержающие резиденство. Но как получить билл от утилитиз на субаренде - ума не приложу: он же будет на имя арендатора. Даже если "прописаться" у знакомых. Но зато банковская выписка и телефон от мобильного оператора даст достаточные 2 идентификации
rjkz написав:Виза Джей дает право на работу на 20 часов в неделю и соответственно будет получено Эмплои Ауторизейшн. Это очень сильный стейтайди. Если это будет университет или каледж, то по окончании можно будет год жить и работать в США.
J1 дает возможность работать на кампусе до 20 часов - но J1 - exchange student. Как ее просто получить, вообще не понимаю. Особенно въехав как B1/B2. Паленая тема. Возможно речь идет о F1? Получив J1 зато, элементарно оформить J2 на вторую половинку, а получив J2, можно получить разрешение на работу - без ограничений (кроме соцвыплат), и с этим разрешением за 1 день получить ССН. А с ССН - права и т.д. (тем более, что адрес уже есть).
Да ну и конечно можно родить американца или американку - это вообще просто. И совершенно легально. Будучи туристом, или просто приехать на официальные роды. Правда это дает путевку в жизнь ребенку, не родителям.
Востаннє редагувалось adeges в Нед 06 лют, 2022 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.
Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час. Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц. Это такой себе сюрвайвал джаб.
В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
Среди евангелистких христиан, почему-то, особой заслугой, наверное, считается необразованность. Мне доводилось с некоторым числом их общаться. Даже грамотно писать на русском/украинском - моветон. Такое ощущение, что специально. Если при общении среди своих кто-то грамотно пишет или, совсем страшно подумать, имеет высшее образование, то начинаются вопросы - А вы точно верующий? Ну и меряние кто больше верующий. Сами по себе, часто доброжелательные люди. Но думают о Библии, а не о том как заработать. Фаталисты - все предписано Свыше. Этим пользуются окружающие - идут на малооплачиваемые работы, никогда САМИ не будут просить или требовать себе финансовые блага и/или увеличение зарплаты и тд. При том, что обычно из таких людей получаются честные, добросовестные и дисциплинированные работники на которых можно положиться. Поэтому то, что Вы написали - меня не удивило. Но это совсем не значит, что это явление равно относится к остальным. Ну и глубинка, где в основном, предпочитают селиться евангелистские христиане - не предполагает наличия развитого рынка труда. Кроме того, у них принято иметь огромные семьи - я встречал с 12 детьми. Как-бы в такой семье трудно иметь время и силы на профессиональный рост. США неоднородно - где-то зарабатывается много и легко, где-то мало и тяжело. Решение - переезд в шумный и суетливый мегаполис, где трудно будет жить в привычной психологической атмосфере.
rjkz написав:Даже если так, то без языка и без ССН, кэшем будут зарабатывать 20+ долларов в час. Если физически очень выносливые и крепкие, то могут пойти на мувинг - примерно 8 куе в месяц. Это такой себе сюрвайвал джаб.
В мене є знайомі в Америці, ще з давніх часів. Баптісти. Прості люди, без вищої освіти. Шофер, охоронник, працівник взуттєвої фабрики, майстер СТО. Десь в американській провінції. ЗП 1500-3000 дол. Вони не можуть купити собі квартири (купляють землю в пригороді і будують приватні будинки з ДВП і шлакоблоку), не можуть піти в кафе чи ресторан, не можуть купити хорошого сиру, не можуть полікувати зуби.
А русскоязычные муверы в США на почасовой минималке, сотка в удачный день максимум. Еще могут быть чаевые до $20 в день. Работа не каждый день, когда нет заказов - нет и з/п, холостой день. В месяц если вытягивает до полутора-пары тыщ, то это успех. Позволяет лишь иметь самое примитивное жилье и примитивно прокормиться. Одна из самых обездоленных категорий населения. В основном туда идут вновь прибывшие, безязыкие, без специальности и без образования. Недавно в Театре на Подоле смотрел "На дне". Оно самое, один в один. Только 100 лет спустя и в Америке. Сходите посмотрите. Это ваше муверство в Америке.
Да, почти так. Только я знаю 2-х муверов. Один - громадный бывший киевлянин. 20 лет в НЙ. Свой трак и 50% в мувинг-бизнесе. Своим работягам-мексам платит 200 баксов в день. Кэшем. Второй - ньюкамер, который вдвоем со своим тестем взяли Мерс-Спринтер в кредит. Берутся за небольшие и ненапряжные заказы, потому что их только двое. Выручку делят пополам. В день на каждого получается 300-500 баксов кэша. Обычно, 1 переезд стоит в НЙ 800-1000 баксов для 1 бедрумной квартиры. Они берут 3-4 мувинга в неделю максимум. Оба имеюи допдоход, тесть - соцвыплаты, он - работает парттайм 32 часа в неделю на 19 баксов в час на чек. Кроме того, небольшие официальные и неофициальные бенефиты. Премии, типы, овертаймы.
На самом дели ситуация с электричеством и правда очень болезненная для турков В недавнем ролике, известная нам уже блогер Жанна сказала, что за декабрь заплатила 600 лир, а за январь уже целых 1700, по счету за свою скромную квартиру Дешевому отдыху в Турции приходит конец: отели назвали причину- «Наши счета за электроэнергию удвоились в 3 раза в январе. Счёт, который в декабре составлял 78 тысяч турецких лир, увеличился до 190 тысяч лир», - выступают на страницах СМИ отельеры. Другой спикер заявил, что его отель, который на данный момент закрыт, получил счёт в размере 175 000 лир. «Я даже не хочу подумать о следующем счете, когда отель будет открыт в начале летнего сезона» - добавил он . https://www.tourprom.ru/news/54035/
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 06 лют, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Прямой эфир. Турецкие отели не успев открыться подсчитывают убытки. Это связано с увеличившимися расходами из из за роста цен. Электричество подорожало на 100% и это только одна статья расходов. Отельеры говорят что цены на отдых вырастут параллельно. [/quote] Дешева електроенергія в Туреччині - раптом закінчилась???
akurt написав:Libo - Вы правы. Я все это прочитал и промолчал. Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно. Умно: а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти. б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...
МОйщик авто и мувер - это сюрвайвал джаб. Кто приехал с пустыми карманами. Получить местное образование - это правильно, но кому-то на что-то надо жить пока его получищь. Мой знакомый программист майкрософта тоже работал когда-то мувером и тракдрайвером. И имеенно этими деньгами рассчитался за свою учебу.