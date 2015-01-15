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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:44

  adeges написав:
открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.


С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку.
При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить. Более того, чтобы получить права или ID, и в DMV надо снова предоставить свежее, выданное не менее месяца назад, основание для нахождения в США. Никакому туристу без этого их не выдадут.
С турвизой единственный путь - оставаться нелегально и потом постепенно легализовываться. Раньше это можно было сделать года за два-три, но во время Трампа усилилась борьба с нелегалами и сделать это стало намного сложнее. Первая встреча с полицией и депортация. Жить эти несколько лет до возможной легализации придется либо у хороших знакомых, либо в притонах с клопами и крысами. Добывать корм тоже в этих притонах или сидеть на шее родичей.
Это ж каким идиотом надо быть, чтоб идти на такое? :roll:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:45

  Libo написав:
  adeges написав:В США тысячи вузов. и тысячи магистратур. и котируются из них только десятки


Ну и что? При первом трудоустройстве любой американский вуз большой плюс перед неамериканским образованием, кроме оксфордов и сорбон. А в дальнейшем главным критерием будут твои навыки и успех на предыдущей работе. И уже во вторую очередь - базовое образование. Если даже ты закончил гарвард, но слабо проявил себя на предыдущей работе, то предпочтение отдадут челу с образованием во второразрядном универе, но способным решать нужные задачи. :?


В кои-то веки и я согласен.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Я от сьогодні переглянув цей відосик... - як тут гарно!!! Який тут рівень життя!!!👍
Навіть там у в'язниці - і то класно! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:02

  Libo написав:
  adeges написав:
открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.


С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку.
При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить.


ню-ню...

основанием для нахождения в США является украинский паспорт с любой визой, например Б1-Б2

https://promo.bankofamerica.com/interna ... essionals/ - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе). В отличие от остальных банков, для которых нужно имитировать резиденство, но конечно на которое они смотрят сквозь пальцы

как я сказал, субаренда думаю абсолютно рабочий вариант. безо всякого ССНа. в любом студгородке в любом мегаполисе этого будет валом.

по правам практически уверен, что можно с украинским паспортом и адресом в США прийти в любое ДМВ в штате прописки и получить права. но конечно без отметки о резиденстве. т.е. по ним в аэропорту не пройдешь и голосовать не пустят. но думаю без этого можно прожить. ПОПРАВКА - ТОЛЬКО В 13 ШТАТАХ (https://www.stilt.com/blog/2019/12/driv ... immigrants.)

ЗЫ зачем простых, неиспорченных американским лендлрдизмом людей запугиваешь? ты часом не декабрист? не про тебя Герцен писал как о страшно далеком от народа, не?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:13

  adeges написав:https://promo.bankofamerica.com/interna ... essionals/ - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе).


Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:16

  Libo написав:
  adeges написав:https://promo.bankofamerica.com/interna ... essionals/ - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе).


Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.


Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что
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Pick a time and location that’s convenient for you.

Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.

Какой онлайн?

Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?

ЗЫ иногда лучше жевать )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:28

  adeges написав:Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что
2.Visit us
Pick a time and location that’s convenient for you.

Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.

Какой онлайн?

Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?

ЗЫ иногда лучше жевать )


Про SSN могут где-то и не писать, но это A MUST. Это подразумевается само собой. Это обязательный атрибут личности. Тем более для финансовых операций.
Да, и для прав ОБЯЗАТЕЛЬНО. Недавно менял права, так меня заставили принести даже ОРИГИНАЛ SSN карточки. А раньше можно было этот номер сказать устно...

ЗІ Ты попробуй открыть счет в банке в Украине без податкового номера. Так в Америке все намного строже. 8)
Libo
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