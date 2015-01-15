Додано: Нед 06 лют, 2022 22:44

adeges написав:

открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.

открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.

С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку.При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить. Более того, чтобы получить права или ID, и в DMV надо снова предоставить свежее, выданное не менее месяца назад, основание для нахождения в США. Никакому туристу без этого их не выдадут.С турвизой единственный путь - оставаться нелегально и потом постепенно легализовываться. Раньше это можно было сделать года за два-три, но во время Трампа усилилась борьба с нелегалами и сделать это стало намного сложнее. Первая встреча с полицией и депортация. Жить эти несколько лет до возможной легализации придется либо у хороших знакомых, либо в притонах с клопами и крысами. Добывать корм тоже в этих притонах или сидеть на шее родичей.Это ж каким идиотом надо быть, чтоб идти на такое?