Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку. При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить. Более того, чтобы получить права или ID, и в DMV надо снова предоставить свежее, выданное не менее месяца назад, основание для нахождения в США. Никакому туристу без этого их не выдадут. С турвизой единственный путь - оставаться нелегально и потом постепенно легализовываться. Раньше это можно было сделать года за два-три, но во время Трампа усилилась борьба с нелегалами и сделать это стало намного сложнее. Первая встреча с полицией и депортация. Жить эти несколько лет до возможной легализации придется либо у хороших знакомых, либо в притонах с клопами и крысами. Добывать корм тоже в этих притонах или сидеть на шее родичей. Это ж каким идиотом надо быть, чтоб идти на такое?
adeges написав:В США тысячи вузов. и тысячи магистратур. и котируются из них только десятки
Ну и что? При первом трудоустройстве любой американский вуз большой плюс перед неамериканским образованием, кроме оксфордов и сорбон. А в дальнейшем главным критерием будут твои навыки и успех на предыдущей работе. И уже во вторую очередь - базовое образование. Если даже ты закончил гарвард, но слабо проявил себя на предыдущей работе, то предпочтение отдадут челу с образованием во второразрядном универе, но способным решать нужные задачи.
adeges написав: открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку. При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить.
ню-ню...
основанием для нахождения в США является украинский паспорт с любой визой, например Б1-Б2
https://promo.bankofamerica.com/interna ... essionals/ - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе). В отличие от остальных банков, для которых нужно имитировать резиденство, но конечно на которое они смотрят сквозь пальцы
как я сказал, субаренда думаю абсолютно рабочий вариант. безо всякого ССНа. в любом студгородке в любом мегаполисе этого будет валом.
по правам практически уверен, что можно с украинским паспортом и адресом в США прийти в любое ДМВ в штате прописки и получить права. но конечно без отметки о резиденстве. т.е. по ним в аэропорту не пройдешь и голосовать не пустят. но думаю без этого можно прожить. ПОПРАВКА - ТОЛЬКО В 13 ШТАТАХ (https://www.stilt.com/blog/2019/12/driv ... immigrants.)
ЗЫ зачем простых, неиспорченных американским лендлрдизмом людей запугиваешь? ты часом не декабрист? не про тебя Герцен писал как о страшно далеком от народа, не?
Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.
Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.
Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что 2.Visit us Pick a time and location that’s convenient for you.
Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.
Какой онлайн?
Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?
adeges написав:Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что 2.Visit us Pick a time and location that’s convenient for you.
Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.
Какой онлайн?
Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?
ЗЫ иногда лучше жевать )
Про SSN могут где-то и не писать, но это A MUST. Это подразумевается само собой. Это обязательный атрибут личности. Тем более для финансовых операций. Да, и для прав ОБЯЗАТЕЛЬНО. Недавно менял права, так меня заставили принести даже ОРИГИНАЛ SSN карточки. А раньше можно было этот номер сказать устно...
ЗІ Ты попробуй открыть счет в банке в Украине без податкового номера. Так в Америке все намного строже.