Додано: Нед 06 лют, 2022 23:16

Libo написав: adeges написав: https://promo.bankofamerica.com/interna ... essionals/ - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе). - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе).



Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру. Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.

Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, чтоPick a time and location that’s convenient for you.Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.Какой онлайн?Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?ЗЫ иногда лучше жевать )