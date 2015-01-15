Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку. При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить. Более того, чтобы получить права или ID, и в DMV надо снова предоставить свежее, выданное не менее месяца назад, основание для нахождения в США. Никакому туристу без этого их не выдадут. С турвизой единственный путь - оставаться нелегально и потом постепенно легализовываться. Раньше это можно было сделать года за два-три, но во время Трампа усилилась борьба с нелегалами и сделать это стало намного сложнее. Первая встреча с полицией и депортация. Жить эти несколько лет до возможной легализации придется либо у хороших знакомых, либо в притонах с клопами и крысами. Добывать корм тоже в этих притонах или сидеть на шее родичей. Это ж каким идиотом надо быть, чтоб идти на такое?
adeges написав:В США тысячи вузов. и тысячи магистратур. и котируются из них только десятки
Ну и что? При первом трудоустройстве любой американский вуз большой плюс перед неамериканским образованием, кроме оксфордов и сорбон. А в дальнейшем главным критерием будут твои навыки и успех на предыдущей работе. И уже во вторую очередь - базовое образование. Если даже ты закончил гарвард, но слабо проявил себя на предыдущей работе, то предпочтение отдадут челу с образованием во второразрядном универе, но способным решать нужные задачи.
adeges написав: открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку. При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить.
ню-ню...
основанием для нахождения в США является украинский паспорт с любой визой, например Б1-Б2
https://promo.bankofamerica.com/interna ... essionals/ - можно процитировать место, где здесь требуется ССН для открытия счета non-resident alien? более того, БофА открывает легально нерезидентам кредитным карты (но конечно уже при ССНе). В отличие от остальных банков, для которых нужно имитировать резиденство, но конечно на которое они смотрят сквозь пальцы
как я сказал, субаренда думаю абсолютно рабочий вариант. безо всякого ССНа. в любом студгородке в любом мегаполисе этого будет валом.
по правам практически уверен, что можно с украинским паспортом и адресом в США прийти в любое ДМВ в штате прописки и получить права. но конечно без отметки о резиденстве. т.е. по ним в аэропорту не пройдешь и голосовать не пустят. но думаю без этого можно прожить. ПОПРАВКА - ТОЛЬКО В 13 ШТАТАХ (https://www.stilt.com/blog/2019/12/driv ... immigrants.)
ЗЫ зачем простых, неиспорченных американским лендлрдизмом людей запугиваешь? ты часом не декабрист? не про тебя Герцен писал как о страшно далеком от народа, не?
Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.
Ты открой формы онлайн апликации и там увидишь. SSN - главный идентификатор личности США, учета его доходов и уплаты налогов. Попробуй открыть счет без него. Банк передает данные в налоговую по этому номеру.
Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что 2.Visit us Pick a time and location that’s convenient for you.
Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.
Какой онлайн?
Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?
adeges написав:Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что 2.Visit us Pick a time and location that’s convenient for you.
Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.
Какой онлайн?
Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?
ЗЫ иногда лучше жевать )
Про SSN могут где-то и не писать, но это A MUST. Это подразумевается само собой. Это обязательный атрибут личности. Тем более для финансовых операций. Да, и для прав ОБЯЗАТЕЛЬНО. Недавно менял права, так меня заставили принести даже ОРИГИНАЛ SSN карточки. А раньше можно было этот номер сказать устно...
ЗІ Ты попробуй открыть счет в банке в Украине без податкового номера. Так в Америке все намного строже.
adeges написав:Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что 2.Visit us Pick a time and location that’s convenient for you.
Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.
Какой онлайн?
Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?
ЗЫ иногда лучше жевать )
Про SSN могут где-то и не писать, но это A MUST. Это подразумевается само собой. Это обязательный атрибут личности. Тем более для финансовых операций. Да, и для прав ОБЯЗАТЕЛЬНО. Недавно менял права, так меня заставили принести даже ОРИГИНАЛ SSN карточки. А раньше можно было этот номер сказать устно...
ЗІ Ты попробуй открыть счет в банке в Украине без податкового номера. Так в Америке все намного строже.
Когда и если твой фико скор дотянется до моего, я с удовольствием начну слушать твои сказки о сложностях американской бюрократии
change_pm написав:В принципі в самому описі є часткова відповідь на моє питання, але все-ривно перепитаю...
Ну ось є такий собі український "флай-корейко" - має 350 куе в неньці і укропашпорт...
Можна по пунктам розписати, як от такий чел може зробити те, що написано вище*? І скільки по уешкам йому це буде коштувати? І скільки часу займе?
І додаткове особисте питання - я так розумію, що Ви мали таку сумму в руках (може не одночасно, але думаю мали) - так ось Ви ще в Кийові чи вже в НЙ
* по особистому досвіду знаю процес покупки - ізі, але ніколи бабки в Штати з неньки не кидав...
Турист может открыть банковский эккаунт. Запросы Чейза удовлетворить будет сложно, но в Бэнк оф Америка или в Сити-бэнк это проще. Кроме того, нерезиденту трудно будет получить кредитку от банка, поэтому решение - секьюрити кредит кард. Чейз ими не занимается. Точно выдает СИТИ.
открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
Секьюрити кредит кард - это кредитка, которуя вы сами секьюритизируете. Обычно открывается на минимум 300 долларов, которые вы вы даете банку в обеспечение, но с нее начинается кредитная история и кредит скор. При правильном использовании, может очень помочь. Я знаю человека, который в Сити именно так сделал.
rjkz написав:Самое первое, что надо чтобы двигаться дальше - адрес. Без него ничего или почти ничего не сделаешь. Самое удобное - лиз агримент month-to-month. По нему можно месяц жить, можно и годы. Саму форму лиза можно купить в канцелярских магазинах, например.
Не представляю аренду без ССН и кредитной истории. Тем более какая month-on-month до 1 года? Разве субаренду взять у кого-то. Это думаю возможно на несколько месяцев, если люди временно куда-то уезжают. Возможно люди сдадут и не станут париться ССНом, в отличие от лендлорда.
Лендлорды не хотят краткосрочных отношений, это правда. Но такая форма лиза сушествует и я имел такой опыт. Вопросы надежности теннанта решаются разными способами: -сайн гарантора -6 месячный секьюрити депазит Очень много вариантов, когда люди хотят сдать, но уязвимы в этом праве: -коопы, в которых не разрещен (или ограничен) саблет. Тогда лендлорды сами хотят манс-ту-манс, если на них наедет борд. Собственно, это мой случай. -субсидированное жилье. мои знакомые рентовали у своего друга, который выиграл в лотерею (есть и такая), но переехал в другой город, а квартиру терять жаба давила. -Аренда части домов и квартир, если они юридически не выделены в отдельный юнит. На самом деле, лиз в США защищает больше теннантов,чем лендлордов и возможность досрочно избавиться от некачественного теннанта дорого стоит.
rjkz написав:Кроме самого лиза, нужно иметь подтверждение адреса в виде билла на что-нибудь выписанного на этот адрес. Самое железобетонное - билл на ээ от Кон Эдисон (НЙ-ский киевэнерго или сейчас ясно), но его быстро получить не получится - месяц-полтора-два до первого била. Поэтому проще, но это не везде проходит сходу (надо порой надавить, чтобы предоставили ВЕСЬ перечень документов, которые подходят) взять билл на номер мобильного и попросить в нем указать адрес, для этого надо показать лиз(такой билл не сходу но даже Чейз берет). Пакет на первое время советую брать припейд - его оплатить на месте можно кэшем и тут-же получить ресит и попросить указать в нем адрес.
билл нужен. вместе с ССН и двумя различными биллами (или стейтментом от банка например и от энергокомпании) это дает право на права, подтвержающие резиденство. Но как получить билл от утилитиз на субаренде - ума не приложу: он же будет на имя арендатора. Даже если "прописаться" у знакомых. Но зато банковская выписка и телефон от мобильного оператора даст достаточные 2 идентификации/
rjkz написав:Виза Джей дает право на работу на 20 часов в неделю и соответственно будет получено Эмплои Ауторизейшн. Это очень сильный стейтайди. Если это будет университет или каледж, то по окончании можно будет год жить и работать в США.
J1 дает возможность работать на кампусе до 20 часов - но J1 - exchange student. Как ее просто получить, вообще не понимаю. Особенно въехав как B1/B2. Паленая тема. Возможно речь идет о F1? Получив J1 зато, элементарно оформить J2 на вторую половинку, а получив J2, можно получить разрешение на работу - без ограничений (кроме соцвыплат), и с этим разрешением за 1 день получить ССН. А с ССН - права и т.д. (тем более, что адрес уже есть).
Да ну и конечно можно родить американца или американку - это вообще просто. И совершенно легально. Будучи туристом, или просто приехать на официальные роды. Правда это дает путевку в жизнь ребенку, не родителям.
Про визу Джей я написал что знал не со своего опыта. Каждый может узнать подробности сам при желании. Про рождение ребенка в СЩА, опять-же не по своему опыту, но насколько знаю, оно даст какие-то возможности только по достижению ребенком 21 года. США - не самая простая для релокации страна, каждый ищет тот путь, который он готов пройти. И дело каждого его найти и пройти. Для Канады все просто - пройти через Экспресс-Энтри. В США это может быть как проще так и сложнее.
adeges написав: открыть чековый счет наверное можно много где, но как без ССН и адреса получить кредитную карту - просто не представляю.
С этого надо было начинать и не писать тут остальную бредятину и не сбивать людей с пантылыку. При получении SSN надо предоставить документ об основаниях нахождения в США - работа, учеба, гринкарта. Без єтих документов досвидос и никаких банковских счетов, никаких аренд и покупки жилья, никаких ID, никакого трудоустройства и т.п. Даже телефонную симку не сможешь купить. Более того, чтобы получить права или ID, и в DMV надо снова предоставить свежее, выданное не менее месяца назад, основание для нахождения в США. Никакому туристу без этого их не выдадут. С турвизой единственный путь - оставаться нелегально и потом постепенно легализовываться. Раньше это можно было сделать года за два-три, но во время Трампа усилилась борьба с нелегалами и сделать это стало намного сложнее. Первая встреча с полицией и депортация. Жить эти несколько лет до возможной легализации придется либо у хороших знакомых, либо в притонах с клопами и крысами. Добывать корм тоже в этих притонах или сидеть на шее родичей. Это ж каким идиотом надо быть, чтоб идти на такое?
Это лишь твоя точка зрения, которая может не совпадать с реальностью