Додано: Пон 07 лют, 2022 16:46

Libo написав: rjkz написав: Не совсем так.

Для получения драйвер лайсенс надо набрать пойнты.

Они набираются разными доками.

Банковский эккаунт турист вполне может открывать - почему нет?

Не совсем так.Для получения драйвер лайсенс надо набрать пойнты.Они набираются разными доками.Банковский эккаунт турист вполне может открывать - почему нет?



О каких поинтах речь? Штрафные поинты тебе начисляют, когда ты уже ездишь с правами за нарушения. Права в Америке - это ID, внутренний паспорт. Как его могут выдать простому туристу? Простому туристу достаточно иметь международные права, выданные в его стране. Получи у нас международные права и ездь там себе на здоровье.

Счет нерезидент может открыть, но только как субсчет какого-то резидента-поручителя, который будет нести за тебя ответственность перед финмониторингом, налоговой, фбр и т.д. Но он будет иметь и право распоряжаться твоими деньгами ... А с у лицы с кешем, без адреса, без SSN тебе никто не откроет. О каких поинтах речь? Штрафные поинты тебе начисляют, когда ты уже ездишь с правами за нарушения. Права в Америке - это ID, внутренний паспорт. Как его могут выдать простому туристу? Простому туристу достаточно иметь международные права, выданные в его стране. Получи у нас международные права и ездь там себе на здоровье.Счет нерезидент может открыть, но только как субсчет какого-то резидента-поручителя, который будет нести за тебя ответственность перед финмониторингом, налоговой, фбр и т.д. Но он будет иметь и право распоряжаться твоими деньгами ... А с у лицы с кешем, без адреса, без SSN тебе никто не откроет.

1. Это другие пойнты. Они нужны после сдачи рулов, при выдаче лернер пермит, который имеет такую-же силу как стейт айди как драйвер лайсенс. В НЙ с определенного момента получить его нерезам практически нереально, насколько я слышал, в конце 201Х это было просто сделать в НДж. Наверное, есть штаты где это сделать еще проще.2. На украинских правах, которые сразу идут как международные - ездить нельзя вообще. Но не все об этом знают ни водители ни полицейские. Правильное решение - права по Женевской конвенции по ДД, ее как раз США подписали. Но в любом случае, по ним можно ездить до 3-х месяцев, возя с собой документ, подтверждающий дату прибытия и объясняя полицейским, что эта книжка (непривычно большого формата) - это права, которые действуют в их стране.3. Нерезидент не имеет права работать, а не хранить деньги в американском банке. Причем имеет право открыть бизнес, получить бизнес ССН и открыть бизнес-аккаунт в банке.Чувак, кроме тебя есть еще пара людей на земном шаре, которые видели США на глобусе. Ты один не есть хранителем тайных знаний Вселенной.