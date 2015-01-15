|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 07 лют, 2022 02:28
Libo написав: adeges написав:
Ты вот даже мою ссылку открыть не можешь, чтобы прочитать, что 2.Visit us
Pick a time and location that’s convenient for you.
Your safety comes first, which is why we have taken multiple steps to minimize health risks — like enhanced cleaning, plastic screens and distance markers. Don't forget your mask; we'll be wearing ours. Learn more about visiting our financial centers during this time.
Какой онлайн?
Что-то не слышу комментария по правам, тоже везде ССН нужен?
ЗЫ иногда лучше жевать )
Про SSN могут где-то и не писать, но это A MUST. Это подразумевается само собой. Это обязательный атрибут личности. Тем более для финансовых операций.
Да, и для прав ОБЯЗАТЕЛЬНО. Недавно менял права, так меня заставили принести даже ОРИГИНАЛ SSN карточки. А раньше можно было этот номер сказать устно...
ЗІ Ты попробуй открыть счет в банке в Украине без податкового номера. Так в Америке все намного строже.
Не совсем так.
Для получения драйвер лайсенс надо набрать пойнты.
Они набираются разными доками.
Но в разных штатах по-разному.
В НЙ и вправду гемморно.
В НДж туристу получить намного проще. Было по-крайней мере еще 3-4 года назад.
Банковский эккаунт турист вполне может открывать - почему нет?
К тому-же В1/В2 - это не только тур виза, но и бизнес виза.Чувак, не проецируй на реальность только свой опыт и свое видение как единственно верное, да еще с такой категоричностью.
"Категоричность сужднений присуща невеждам" (с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12764
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6612 раз.
- Подякували: 3660 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 07:32
Frant написав: rjkz написав: akurt написав:Libo
- Вы правы.
Я все это прочитал и промолчал.
Все это - муверы и мойщики авто - НЕ умно.
Умно:
а) закончить универ в Украине и поступить магистратуру в США - "котируется" последний диплом. Первый выбросить или сжечь. Можно просто потоптать ногами и уйти.
б) изначально после школы в Украине поступить в универ в США. И не мучиться...
МОйщик авто и мувер - это сюрвайвал джаб.
Кто приехал с пустыми карманами.
Получить местное образование - это правильно, но кому-то на что-то надо жить пока его получищь.
Мой знакомый программист майкрософта тоже работал когда-то мувером и тракдрайвером. И имеенно этими деньгами рассчитался за свою учебу.
Ви пропонуєте нам - їхати в Америку і працювати вантажниками, водіями-дальнобійниками чи прибиральниками?)))
Для кращого розуміння ситуації - нашому підтанцовщику турецьких ріелторів в минулому році виповнилось 65 років. Я з задоволенням подивився би, як він з іншим невдахою-ріелтором стауть заносити піаніно на 5-й поверх американської "хрущовки" без ліфта)))
Я ничего никому не пропоную.
Каждому свое.
некоторые за околицу села за всю жизнь не выйдут.
Мой дед никогда не был на море.
Знакомый моложе меня на пару лет никогда не был за пределами Украины.
Кому-то интересно мир посмотреть, кому-то футбол на диване под пивко.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12764
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6612 раз.
- Подякували: 3660 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 07:57
Очень полезный диспут провели и проводят abeges, Libo, rjkz. Это хорошо, что они видят один и тот же вопрос или проблему несколько по-разному и высказывают разные точки зрения.
Для форумчан много полезной информации с двумя акцентами:
- если шевелиться и любить глаголы - то все или многое - получится.
- самый простой путь попасть США - инвестировать а образование детей в США. Тогда все перечисленное прийдет автоматически.
Отличный коллектив сложился на ветке!
Thanks!
А то как-то все устали от ударенных пустым мешком из-за угла.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 07 лют, 2022 09:03, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6596
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2546 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:46
The Public Utilities Authority (Electricity) has announced a 5.7% rise in the tariff.
Electricity rates will rise 5.7% at midnight Monday February 1, the Public Utilities Authority (Electricity) has announced. The rise in electricity tariffs comes as Israelis are also being hit by price rises in food and fuel. Electricity rates have been falling for the past few years but the latest rise is due to a doubling in the price of coal over the past two years.
The price rise comes as electricity usage in Israel has been breaking new records over the past two weeks due to the severe winter weather. In December, the Public Utilities Authority (Electricity) had said that electricity tariffs would rise 4.9%. The extra rise reflects the continuing rise in coal prices in January. Following the rise expected revenue for the Israel Electric Corp. (IEC) from electricity sales in 2022 will rise NIS 2 billion from last year to NIS 24.4 billion.
In 2021, 23% of Israel's electricity was produced from coal. However, use of coal is gradually being phased out in favor of natural gas and will cease altogether in 2026. In 2022, 20% less coal will be used in Israel than in 2021.
Many other countries have raised electricity prices far more steeply than Israel. Electricity prices have risen by 34% in the UK, 35% in Sweden, 18% in Belgium, 14% in Austria, 6% in Italy and 5% in Germany.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on January 31, 2022.
The price rise comes as electricity usage in Israel has been breaking new records over the past two weeks due to the severe winter weather.
оказівается ось вона як - severe winter weather - а нам то разказують - сонце море і пляжі
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5239
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:56
rjkz написав:
Не совсем так.
Для получения драйвер лайсенс надо набрать пойнты.
Они набираются разными доками.
Банковский эккаунт турист вполне может открывать - почему нет?
О каких поинтах речь? Штрафные поинты тебе начисляют, когда ты уже ездишь с правами за нарушения. Права в Америке - это ID, внутренний паспорт. Как его могут выдать простому туристу? Простому туристу достаточно иметь международные права, выданные в его стране. Получи у нас международные права и ездь там себе на здоровье.
Счет нерезидент может открыть, но только как субсчет какого-то резидента-поручителя, который будет нести за тебя ответственность перед финмониторингом, налоговой, фбр и т.д. Но он будет иметь и право распоряжаться твоими деньгами ... А с у лицы с кешем, без адреса, без SSN тебе никто не откроет.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10675
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 4325 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:42
йой, гайз, каму ж вірить то? ...
зи. а то ніколи не збиравсі туди, раптом подумав, а так все складно...
ззи. може ну його - летс гоу брендон)))???
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5239
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:46
Libo написав: rjkz написав:
Не совсем так.
Для получения драйвер лайсенс надо набрать пойнты.
Они набираются разными доками.
Банковский эккаунт турист вполне может открывать - почему нет?
О каких поинтах речь? Штрафные поинты тебе начисляют, когда ты уже ездишь с правами за нарушения. Права в Америке - это ID, внутренний паспорт. Как его могут выдать простому туристу? Простому туристу достаточно иметь международные права, выданные в его стране. Получи у нас международные права и ездь там себе на здоровье.
Счет нерезидент может открыть, но только как субсчет какого-то резидента-поручителя, который будет нести за тебя ответственность перед финмониторингом, налоговой, фбр и т.д. Но он будет иметь и право распоряжаться твоими деньгами ... А с у лицы с кешем, без адреса, без SSN тебе никто не откроет.
1. Это другие пойнты. Они нужны после сдачи рулов, при выдаче лернер пермит, который имеет такую-же силу как стейт айди как драйвер лайсенс. В НЙ с определенного момента получить его нерезам практически нереально, насколько я слышал, в конце 201Х это было просто сделать в НДж. Наверное, есть штаты где это сделать еще проще.
2. На украинских правах, которые сразу идут как международные - ездить нельзя вообще. Но не все об этом знают ни водители ни полицейские. Правильное решение - права по Женевской конвенции по ДД, ее как раз США подписали. Но в любом случае, по ним можно ездить до 3-х месяцев, возя с собой документ, подтверждающий дату прибытия и объясняя полицейским, что эта книжка (непривычно большого формата) - это права, которые действуют в их стране.
3. Нерезидент не имеет права работать, а не хранить деньги в американском банке. Причем имеет право открыть бизнес, получить бизнес ССН и открыть бизнес-аккаунт в банке.
Чувак, кроме тебя есть еще пара людей на земном шаре, которые видели США на глобусе. Ты один не есть хранителем тайных знаний Вселенной.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12764
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6612 раз.
- Подякували: 3660 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:54
change_pm написав:
йой, гайз, каму ж вірить то? ...
зи. а то ніколи не збиравсі туди, раптом подумав, а так все складно...
ззи. може ну його - летс гоу брендон)))???
Я не утверждал, что все просто.
Даже турвизу получить - вероятностный процесс.
Все остальное - тот еще квест.
Кто хочет - делает, кто не хочет напрягаться - не делает.
После всех этих напрягов еще выясняется, что там не стоят у трапа с хлеб-солью и нет красной дорожки и почетного караула.
Но почему-то сотни миллионов людей со всего мира пытаются любыми путями попасть в США.
Статистика такова, что Украина занимает 3-е место в мире и 1-е из стран б.СССР по количеству участников в лотерее Гринкард с 1,2-1,5 млн участников в год.
Цифры говорят лучше всяких слов.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12764
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6612 раз.
- Подякували: 3660 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:26
rjkz написав: change_pm написав:
йой, гайз, каму ж вірить то? ...
зи. а то ніколи не збиравсі туди, раптом подумав, а так все складно...
ззи. може ну його - летс гоу брендон)))???
Я не утверждал, что все просто.
Даже турвизу получить - вероятностный процесс.
Все остальное - тот еще квест.
Кто хочет - делает, кто не хочет напрягаться - не делает.
После всех этих напрягов еще выясняется, что там не стоят у трапа с хлеб-солью и нет красной дорожки и почетного караула.
Но почему-то сотни миллионов людей со всего мира пытаются любыми путями попасть в США.
Статистика такова, что Украина занимает 3-е место в мире и 1-е из стран б.СССР по количеству участников в лотерее Гринкард с 1,2-1,5 млн участников в год.Цифры говорят лучше всяких слов
.
чесно кажучи я не вірю омериганській статистиці ні по одному з показників...
виходячи з їх статистики вже 20 млн украіїнців повинні було б осісти на берегах Гудзона...
а чот якось цифри не б"ються... 20 млн українцив кудись ділись, але чот не в піндосії...
Та й пофіг на шмандосів, я взагалі ЮК більше люблю, мене піндосня своєю тупістю и вимовою бісить
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5239
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:30
rjkz написав:
2. На украинских правах, которые сразу идут как международные - ездить нельзя вообще. Но не все об этом знают ни водители ни полицейские. Правильное решение - права по Женевской конвенции по ДД, ее как раз США подписали. Но в любом случае, по ним можно ездить до 3-х месяцев, возя с собой документ, подтверждающий дату прибытия и объясняя полицейским, что эта книжка (непривычно большого формата) - это права, которые действуют в их стране.
В Украине есть права (карточка), а можно еще дополнительно получить эту книжечку - Международные права.
Официально можно ездить только
по Международным правам.
И вопрос еще в аренде. В аренду авто тоже дадут только
по Международным.
Это сейчас.
А еще недавно можно было брать в аренду и ездить по обычным украинским правам в течение 6-ти месяцев с момента последнего приезда в США.
ЗЫ
Не первый год за рулем, богатый опыт штрафов, лежал на капоте.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10675
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 4325 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8976
|1257206
|
Пон 07 лют, 2022 15:11
Успіх
|
|241
|56824
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|107640
|
|