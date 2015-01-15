Додано: Пон 07 лют, 2022 19:48

Первый! Классный вопрос.

Подождем, кто ответит. Правда, я сомневаюсь. Не замечены были спецы по Испании - разве что МЕЧТАТЕЛИ.

Попробую сделать об этом запрос приятелям - аж трое имели неосторожность купить недвигу в Испании.

И все трое не мацают ее руками какой уж год.

Вложения: 74 000 евро, 140 000 евро, 400 000 евро. В ценах 2014-2019 годов.

Если ответят - напишу.

Те, что купили за 74 000 евро в Аликанте - имели от сдачи прибыль примерно 1500 евро в год.

Те, что купли за 140 000 евро - в Бенидорме - насколько я знаю - за 5 лет были там пару раз (не шучу - один раз были вместе с другими моими приятелями, те по возвращению ОЧЕНЬ кривились) и - кажется - не сдают, ибо и так имеют бабулетов не мало.

Просто дача для души. Правда, НЕпосещаемая дача - об этом выше писал rjkz.

Первые из списка там последние годы вообще НЕ бывают - обычно отдыхают в ХОРВАТИИ.

Сказали, что полностью разочарованы в Испании - но вроде и не продают.

Третий колотит бабло не по-децки в славном (название города в Украине удалено) на (название вида бизнеса - довольно примитивного - но лохи платят - удалено).