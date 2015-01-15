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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:32

А шо це таке пишуть про Іспанію?

По закону доход от сдачи жилья необходимо декларировать в ежегодной налоговой декларации. Налог по ставке составляет 24 %. 2. IBI — налог с физических лиц на недвижимое имущество, который необходимо оплачивать один раз в год и его сумма составляет до 2% от кадастровой стоимости жилья.
Плюс ещё нужно купить лицензию на сдачу в аренду.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:48

Первый! Классный вопрос.
Подождем, кто ответит. Правда, я сомневаюсь. Не замечены были спецы по Испании - разве что МЕЧТАТЕЛИ.
Попробую сделать об этом запрос приятелям - аж трое имели неосторожность купить недвигу в Испании.
И все трое не мацают ее руками какой уж год.
Вложения: 74 000 евро, 140 000 евро, 400 000 евро. В ценах 2014-2019 годов.
Если ответят - напишу.
Те, что купили за 74 000 евро в Аликанте - имели от сдачи прибыль примерно 1500 евро в год.
Те, что купли за 140 000 евро - в Бенидорме - насколько я знаю - за 5 лет были там пару раз (не шучу - один раз были вместе с другими моими приятелями, те по возвращению ОЧЕНЬ кривились) и - кажется - не сдают, ибо и так имеют бабулетов не мало.
Просто дача для души. Правда, НЕпосещаемая дача - об этом выше писал rjkz.
Первые из списка там последние годы вообще НЕ бывают - обычно отдыхают в ХОРВАТИИ.
Сказали, что полностью разочарованы в Испании - но вроде и не продают.
Третий колотит бабло не по-децки в славном (название города в Украине удалено) на (название вида бизнеса - довольно примитивного - но лохи платят - удалено).
akurt
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