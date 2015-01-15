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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:48

Первый! Классный вопрос.
Подождем, кто ответит. Правда, я сомневаюсь. Не замечены были спецы по Испании - разве что МЕЧТАТЕЛИ.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:30

  change_pm написав:
  rjkz написав:
  change_pm написав:йой, гайз, каму ж вірить то? ...

зи. а то ніколи не збиравсі туди, раптом подумав, а так все складно...

ззи. може ну його - летс гоу брендон)))???


Я не утверждал, что все просто.
Даже турвизу получить - вероятностный процесс.
Все остальное - тот еще квест.
Кто хочет - делает, кто не хочет напрягаться - не делает.
После всех этих напрягов еще выясняется, что там не стоят у трапа с хлеб-солью и нет красной дорожки и почетного караула.
Но почему-то сотни миллионов людей со всего мира пытаются любыми путями попасть в США.
Статистика такова, что Украина занимает 3-е место в мире и 1-е из стран б.СССР по количеству участников в лотерее Гринкард с 1,2-1,5 млн участников в год.
Цифры говорят лучше всяких слов.

чесно кажучи я не вірю омериганській статистиці ні по одному з показників...

виходячи з їх статистики вже 20 млн украіїнців повинні було б осісти на берегах Гудзона...
а чот якось цифри не б"ються... 20 млн українцив кудись ділись, але чот не в піндосії...

Та й пофіг на шмандосів, я взагалі ЮК більше люблю, мене піндосня своєю тупістю и вимовою бісить :!: :evil:


То что 20 млн бывших гр. Украины осели в Штатах за 30 лет - к гадалке не ходи.
Страна огромная.
Я примерно знаю количество в год по нескольким программам плюс примерно понимаю сколько попадает в страну по ПУ и его разновидностям, через брак, нелегально и тд - до 20 млн за 30+ лет вполне.
Сейчас в некоторых районах только одного НЙ закроешь глаза и не понимаешь где ты находишься - слышна только украинская и русская речь.
Еще 10 и 15 лет назад такого не было близко.
А насчет ваших высказываний - это ксенофобия, вам действительно нечего делать в США. Не интересуйтесь.

ЗЫ: по гринкарддотерее регистрация поименная онлайн с верификацией, даже нельзя заполнить на одного человека 2 заявки - вылетят обе. Причем, это не считая детей. Так что там статистика с точностью до единицы. Но вы не парьтесь, в Лондоне климат мягче.
Востаннє редагувалось rjkz в Пон 07 лют, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:32

  Libo написав:
  rjkz написав:2. На украинских правах, которые сразу идут как международные - ездить нельзя вообще. Но не все об этом знают ни водители ни полицейские. Правильное решение - права по Женевской конвенции по ДД, ее как раз США подписали. Но в любом случае, по ним можно ездить до 3-х месяцев, возя с собой документ, подтверждающий дату прибытия и объясняя полицейским, что эта книжка (непривычно большого формата) - это права, которые действуют в их стране.


В Украине есть права (карточка), а можно еще дополнительно получить эту книжечку - Международные права.
Официально можно ездить только по Международным правам.
И вопрос еще в аренде. В аренду авто тоже дадут только по Международным.
Это сейчас.
А еще недавно можно было брать в аренду и ездить по обычным украинским правам в течение 6-ти месяцев с момента последнего приезда в США. 8)
ЗЫ
Не первый год за рулем, богатый опыт штрафов, лежал на капоте. :lol:


Украинские права сразу международные, но США не входит в тот перечень, где они действуют. Да, книжечка - это для США, в других странах она не нужна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:37

  Первый написав:А шо це таке пишуть про Іспанію?

По закону доход от сдачи жилья необходимо декларировать в ежегодной налоговой декларации. Налог по ставке составляет 24 %. 2. IBI — налог с физических лиц на недвижимое имущество, который необходимо оплачивать один раз в год и его сумма составляет до 2% от кадастровой стоимости жилья.
Плюс ещё нужно купить лицензию на сдачу в аренду.


А чого російською?
На гілці про обвал ти пишеш українською бо того вимагає законодавство стосовно обслуговування в сфері послуг?
Тобто там ти працюєщ?
Детектед.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:49

  rjkz написав:
  Первый написав:А шо це таке пишуть про Іспанію?

По закону доход от сдачи жилья необходимо декларировать в ежегодной налоговой декларации. Налог по ставке составляет 24 %. 2. IBI — налог с физических лиц на недвижимое имущество, который необходимо оплачивать один раз в год и его сумма составляет до 2% от кадастровой стоимости жилья.
Плюс ещё нужно купить лицензию на сдачу в аренду.


А чого російською?
На гілці про обвал ти пишеш українською бо того вимагає законодавство стосовно обслуговування в сфері послуг?
Тобто там ти працюєщ?
Детектед.



?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:03

  Первый написав:А шо це таке пишуть про Іспанію?

По закону доход от сдачи жилья необходимо декларировать в ежегодной налоговой декларации. Налог по ставке составляет 24 %. 2. IBI — налог с физических лиц на недвижимое имущество, который необходимо оплачивать один раз в год и его сумма составляет до 2% от кадастровой стоимости жилья.
Плюс ещё нужно купить лицензию на сдачу в аренду.


Нормальная практика.
В Америке практически также.
Только доход от аренды плюсуется к совокупному и налог платится с общей суммы дохода. Лицензию покупать не надо, но если есть моргидж, то надо поставить в известность свой банк. Зачем? Теоретически может быть трик - когда ты покупаешь дом и берешь моргидж, то надо указать, собственность приобретается для себя или под сдачу. Проценты немного будут отличаться - для себя меньше, под сдачу больше. Если купил как для себя и получил небольшой процент, а потом в нем не жил и сразу под сдачу, то банк имеет право оштрафовать - обманул.
Налог на недвижимость местный и устанавливается местными органами. Тоже приличный. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:38

  rjkz написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:2. На украинских правах, которые сразу идут как международные - ездить нельзя вообще. Но не все об этом знают ни водители ни полицейские. Правильное решение - права по Женевской конвенции по ДД, ее как раз США подписали. Но в любом случае, по ним можно ездить до 3-х месяцев, возя с собой документ, подтверждающий дату прибытия и объясняя полицейским, что эта книжка (непривычно большого формата) - это права, которые действуют в их стране.


В Украине есть права (карточка), а можно еще дополнительно получить эту книжечку - Международные права.
Официально можно ездить только по Международным правам.
И вопрос еще в аренде. В аренду авто тоже дадут только по Международным.
Это сейчас.
А еще недавно можно было брать в аренду и ездить по обычным украинским правам в течение 6-ти месяцев с момента последнего приезда в США. 8)
ЗЫ
Не первый год за рулем, богатый опыт штрафов, лежал на капоте. :lol:


Украинские права сразу международные, но США не входит в тот перечень, где они действуют. Да, книжечка - это для США, в других странах она не нужна.


чо ты парни разошлись.

вот официальная позиция американского правительства
https://www.usa.gov/visitors-driving, а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.

А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужно
https://www.rhinocarhire.com/Car-Hire-B ... t-USA.aspx

И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:02

  adeges написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:
В Украине есть права (карточка), а можно еще дополнительно получить эту книжечку - Международные права.
Официально можно ездить только по Международным правам.
И вопрос еще в аренде. В аренду авто тоже дадут только по Международным.
Это сейчас.
А еще недавно можно было брать в аренду и ездить по обычным украинским правам в течение 6-ти месяцев с момента последнего приезда в США. 8)
ЗЫ
Не первый год за рулем, богатый опыт штрафов, лежал на капоте. :lol:


Украинские права сразу международные, но США не входит в тот перечень, где они действуют. Да, книжечка - это для США, в других странах она не нужна.


чо ты парни разошлись.

вот официальная позиция американского правительства
https://www.usa.gov/visitors-driving, а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.

А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужно
https://www.rhinocarhire.com/Car-Hire-B ... t-USA.aspx

И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами


Кстати, книжечка без карточки, насколько я помню, не действительна.
Надо порыться, где-то у меня валяется, там кажется было написано.
Я знаю о случаях, когда в НЙ полицейские делали квадратные глаза на книжечку.
Это относится примерно к 2016 году.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:57

  rjkz написав:
  Первый написав:А шо це таке пишуть про Іспанію?

По закону доход от сдачи жилья необходимо декларировать в ежегодной налоговой декларации. Налог по ставке составляет 24 %. 2. IBI — налог с физических лиц на недвижимое имущество, который необходимо оплачивать один раз в год и его сумма составляет до 2% от кадастровой стоимости жилья.
Плюс ещё нужно купить лицензию на сдачу в аренду.


А чого російською?
На гілці про обвал ти пишеш українською бо того вимагає законодавство стосовно обслуговування в сфері послуг?
Тобто там ти працюєщ?
Детектед.

Кажуть у відділах продажів київських забудовників погані справи. Тому ПроПер і тут.
BIGor
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