Додано: Пон 07 лют, 2022 21:30

change_pm написав: rjkz написав: change_pm написав: йой, гайз, каму ж вірить то? ...



зи. а то ніколи не збиравсі туди, раптом подумав, а так все складно...



ззи. може ну його - летс гоу брендон)))??? йой, гайз, каму ж вірить то? ...зи. а то ніколи не збиравсі туди, раптом подумав, а так все складно...ззи. може ну його - летс гоу брендон)))???



Я не утверждал, что все просто.

Даже турвизу получить - вероятностный процесс.

Все остальное - тот еще квест.

Кто хочет - делает, кто не хочет напрягаться - не делает.

После всех этих напрягов еще выясняется, что там не стоят у трапа с хлеб-солью и нет красной дорожки и почетного караула.

Но почему-то сотни миллионов людей со всего мира пытаются любыми путями попасть в США.

Статистика такова, что Украина занимает 3-е место в мире и 1-е из стран б.СССР по количеству участников в лотерее Гринкард с 1,2-1,5 млн участников в год.

Цифры говорят лучше всяких слов. Я не утверждал, что все просто.Даже турвизу получить - вероятностный процесс.Все остальное - тот еще квест.Кто хочет - делает, кто не хочет напрягаться - не делает.После всех этих напрягов еще выясняется, что там не стоят у трапа с хлеб-солью и нет красной дорожки и почетного караула.Но почему-то сотни миллионов людей со всего мира пытаются любыми путями попасть в США.Статистика такова, что Украина занимает 3-е место в мире и 1-е из стран б.СССР по количеству участников в лотерее Гринкард с 1,2-1,5 млн участников в год.

чесно кажучи я не вірю омериганській статистиці ні по одному з показників...



виходячи з їх статистики вже 20 млн украіїнців повинні було б осісти на берегах Гудзона...

а чот якось цифри не б"ються... 20 млн українцив кудись ділись, але чот не в піндосії...



Та й пофіг на шмандосів, я взагалі ЮК більше люблю, мене піндосня своєю тупістю и вимовою бісить чесно кажучи я не вірю омериганській статистиці ні по одному з показників...виходячи з їх статистики вже 20 млн украіїнців повинні було б осісти на берегах Гудзона...а чот якось цифри не б"ються... 20 млн українцив кудись ділись, але чот не в піндосії...Та й пофіг на шмандосів, я взагалі ЮК більше люблю, мене піндосня своєю тупістю и вимовою бісить

То что 20 млн бывших гр. Украины осели в Штатах за 30 лет - к гадалке не ходи.Страна огромная.Я примерно знаю количество в год по нескольким программам плюс примерно понимаю сколько попадает в страну по ПУ и его разновидностям, через брак, нелегально и тд - до 20 млн за 30+ лет вполне.Сейчас в некоторых районах только одного НЙ закроешь глаза и не понимаешь где ты находишься - слышна только украинская и русская речь.Еще 10 и 15 лет назад такого не было близко.А насчет ваших высказываний - это ксенофобия, вам действительно нечего делать в США. Не интересуйтесь.ЗЫ: по гринкарддотерее регистрация поименная онлайн с верификацией, даже нельзя заполнить на одного человека 2 заявки - вылетят обе. Причем, это не считая детей. Так что там статистика с точностью до единицы. Но вы не парьтесь, в Лондоне климат мягче.