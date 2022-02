Додано: Вів 08 лют, 2022 00:38

rjkz написав: Libo написав: rjkz написав: 2. На украинских правах, которые сразу идут как международные - ездить нельзя вообще. Но не все об этом знают ни водители ни полицейские. Правильное решение - права по Женевской конвенции по ДД, ее как раз США подписали. Но в любом случае, по ним можно ездить до 3-х месяцев, возя с собой документ, подтверждающий дату прибытия и объясняя полицейским, что эта книжка (непривычно большого формата) - это права, которые действуют в их стране.

В Украине есть права (карточка), а можно еще дополнительно получить эту книжечку - Международные права.

Официально можно ездить только по Международным правам.

И вопрос еще в аренде. В аренду авто тоже дадут только по Международным.

Это сейчас.

А еще недавно можно было брать в аренду и ездить по обычным украинским правам в течение 6-ти месяцев с момента последнего приезда в США.



Украинские права сразу международные, но США не входит в тот перечень, где они действуют. Да, книжечка - это для США, в других странах она не нужна. Украинские права сразу международные, но США не входит в тот перечень, где они действуют. Да, книжечка - это для США, в других странах она не нужна.

чо ты парни разошлись.вот официальная позиция американского правительства, а именно " If you're a foreign visitor,states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "" штатах нужна книжечка.А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужноИ что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами