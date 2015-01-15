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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52

  adeges написав:
чо ты парни разошлись.

вот официальная позиция американского правительства
https://www.usa.gov/visitors-driving, а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.

А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужно
https://www.rhinocarhire.com/Car-Hire-B ... t-USA.aspx

И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами


Я тебе говорю, что происходит на практике. Я провтыкал и не продлили американские права и хотел взять на прокат в Мэриленде по украинским. Объездил пол штата - отлуп. Прилетел в Чикаго - отлуп. Прилетел в Индиану - отлуп. Только с предоставлением международной книжечки ... Даже в аэропортах, где правила самые либеральные ... А на твой карте эти штаты обозначены как такие, где достаточно украинских прав без международных ...
Знаешь в чем тут дело?
А дело в том, что сотрудники кар рентал в Америке не читают сайт посольства США в Украине и работают по своим правилам и законам штата.
Аналогично было когда покупал. Машину продали только с предоставлением в салоне украинских прав и обязательно (!) книжечки. Напомнили, что в течение 3-х месяцев я обязан обновить американские права. Обновление, кстати, тоже приличная процедура для иностранца - сдавать правила уже не надо, но надо предоставить весь комплект документов SSN карточку (оригинал), письмо с работы, документы на жилье, визу и т.д. $30 и потом в течение месяца получишь по почте. А на этот месяц ожидания выдают временные.
А в чем собственно сложности получить в Украине эту книжечку? :shock: Хотя бы на всякий случай? Идешь в МРЭО, где выдают права, фоткаешься, платишь три копейки и через неделю забираешь. Всё! Элементарно. :roll:
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