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вот официальная позиция американского правительства https://www.usa.gov/visitors-driving, а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.
И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами
Я тебе говорю, что происходит на практике. Я провтыкал и не продлили американские права и хотел взять на прокат в Мэриленде по украинским. Объездил пол штата - отлуп. Прилетел в Чикаго - отлуп. Прилетел в Индиану - отлуп. Только с предоставлением международной книжечки ... Даже в аэропортах, где правила самые либеральные ... А на твой карте эти штаты обозначены как такие, где достаточно украинских прав без международных ... Знаешь в чем тут дело? А дело в том, что сотрудники кар рентал в Америке не читают сайт посольства США в Украине и работают по своим правилам и законам штата. Аналогично было когда покупал. Машину продали только с предоставлением в салоне украинских прав и обязательно (!) книжечки. Напомнили, что в течение 3-х месяцев я обязан обновить американские права. Обновление, кстати, тоже приличная процедура для иностранца - сдавать правила уже не надо, но надо предоставить весь комплект документов SSN карточку (оригинал), письмо с работы, документы на жилье, визу и т.д. $30 и потом в течение месяца получишь по почте. А на этот месяц ожидания выдают временные. А в чем собственно сложности получить в Украине эту книжечку? Хотя бы на всякий случай? Идешь в МРЭО, где выдают права, фоткаешься, платишь три копейки и через неделю забираешь. Всё! Элементарно.