Libo написав:

adeges написав:

чо ты парни разошлись.



вот официальная позиция американского правительства

https://www.usa.gov/visitors-driving , а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.



А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужно

https://www.rhinocarhire.com/Car-Hire-B ... t-USA.aspx



И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами чо ты парни разошлись.вот официальная позиция американского правительства, а именно " If you're a foreign visitor,states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "" штатах нужна книжечка.А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужноИ что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами

Я тебе говорю, что происходит на практике. Я провтыкал и не продлили американские права и хотел взять на прокат в Мэриленде по украинским. Объездил пол штата - отлуп. Прилетел в Чикаго - отлуп. Прилетел в Индиану - отлуп. Только с предоставлением международной книжечки ... Даже в аэропортах, где правила самые либеральные ... А на твой карте эти штаты обозначены как такие, где достаточно украинских прав без международных ...Знаешь в чем тут дело?А дело в том, что сотрудники кар рентал в Америке не читают сайт посольства США в Украине и работают по своим правилам и законам штата.Аналогично было когда покупал. Машину продали только с предоставлением в салоне украинских прав и обязательно (!) книжечки. Напомнили, что в течение 3-х месяцев я обязан обновить американские права. Обновление, кстати, тоже приличная процедура для иностранца - сдавать правила уже не надо, но надо предоставить весь комплект документов SSN карточку (оригинал), письмо с работы, документы на жилье, визу и т.д. $30 и потом в течение месяца получишь по почте. А на этот месяц ожидания выдают временные.А в чем собственно сложности получить в Украине эту книжечку?Хотя бы на всякий случай? Идешь в МРЭО, где выдают права, фоткаешься, платишь три копейки и через неделю забираешь. Всё! Элементарно.