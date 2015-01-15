Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
не дивлячись на камлання на омеригу всі нормальні люде сидять чи по підвалах, чи по хурмах, чи в ламповой сталінке в прицентраллі ))
зи. питання тоді - хто ті 20 млн лузерів з неньки, яким доведеься виплачувати свою часту боргу з 30 трлн???
звідти ж...
Вчера снова считал расходы. Если коротко
После жилья и страховки остается 5к Из них, в теории 1500 еда на троих 1500 расходники и покупки. В теории остается 2к
Но их конкретно подьедабт форсмажоры типа ремонтов и обслуживания всего Отпуск можно не брать. Денег на гаваи нету. На выходные в горах или у моря как то можно еще.
До переезда 6 лет назад тоже оставалось 2 к когда жена не работала и 4к когда работала
кароче - шило на мило, що дочка Оксани-онахо і доводила тутай...
ДЕНЕХ НА ГАВАЇ НЕТУ!!!
та от понімаєш, після тої аригметики ... $125К в рік, це тільки від зепе до зепе $300К (це вже ти у FAANG почті сінйор) уже тіпо не ніщеброд.
А тут $125 витрат в місяць на ніс, (ладно $150 із 1.1.22) і вже почті средній клас (касирша АТБ), ще й можна на кавалірку в пішій доступності до метро у столиці однії з найбільш держав Європе ненасмоктати без імпотеки.
з.і. тут знову хантять в Абудабі там всякі плюшки обіцяють, крім зепе ще всякі та discretionary bonus. не знаю, що це таке, але звучить прикольно
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лют, 2022 16:46, всього редагувалось 4 разів.
вот официальная позиция американского правительства https://www.usa.gov/visitors-driving, а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.
И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами
Я тебе говорю, что происходит на практике. Я провтыкал и не продлили американские права и хотел взять на прокат в Мэриленде по украинским. Объездил пол штата - отлуп. Прилетел в Чикаго - отлуп. Прилетел в Индиану - отлуп. Только с предоставлением международной книжечки ... Даже в аэропортах, где правила самые либеральные ... А на твой карте эти штаты обозначены как такие, где достаточно украинских прав без международных ... Знаешь в чем тут дело? А дело в том, что сотрудники кар рентал в Америке не читают сайт посольства США в Украине и работают по своим правилам и законам штата. Аналогично было когда покупал. Машину продали только с предоставлением в салоне украинских прав и обязательно (!) книжечки. Напомнили, что в течение 3-х месяцев я обязан обновить американские права. Обновление, кстати, тоже приличная процедура для иностранца - сдавать правила уже не надо, но надо предоставить весь комплект документов SSN карточку (оригинал), письмо с работы, документы на жилье, визу и т.д. $30 и потом в течение месяца получишь по почте. А на этот месяц ожидания выдают временные. А в чем собственно сложности получить в Украине эту книжечку? Хотя бы на всякий случай? Идешь в МРЭО, где выдают права, фоткаешься, платишь три копейки и через неделю забираешь. Всё! Элементарно.
не везет тебе как-то. кругом просто волочи какие-то. маленьких обижают. машину в аренду не дают.
вот что об украинской и кстати мерилендской лицензии думают мерилендские юристы.