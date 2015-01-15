Додано: Вів 08 лют, 2022 17:15

Как-то все сложно с этой Америкой, правда, парни?

Вот и с водительским удостоверением всех напугали.



Но вообше хорошо, что люди настолько серьезно отнеслись к вопросу.

Особенно rjkz.

Если бы лично я так все серьезно и дотошно рассказывал, точно бы толпа шизонутых, что оседлала Финансовый форум Украины, уже бы написала, что rjkz - злобный наглый алчный риэлтор, желающий обобрать жителя улицы Алмаатинской в Киеве, собирающего по утрам пустые бутылки из под йогурта в мусорных урнах...

Заманивает, гад, в США... - сказало бы это чудо...

И ещё одного - ударенного ещё на Сахалине сушеным лопухом по голове.



Тут уже топтались два красавца, которые на вопрос форумчан о том, как и что нужно сделать, чтобы быть счастливым, ответили типа "ДенЮх дайте, тогда ТОЛЬКО расскажу, как быть счастливым!

"Без денЮх не расскажу - сильно кушать хочется..."



Ну а вообще, парни, в США всем хочется - понимаем, но все непросто.

Я неделю назад написал: наш парень пытался пробиться через Мексику - арестовали - уже сидит в СИЗО в Сан Диего 3 месяца. Родаки из Киева наняли адвокатов. Вы знаете, что такое, сидя в Киеве, нанять адвокатов в США?



Реально нужно хорошо поблагодарить парней выше - Libo, rjkz, abedges за отличную ценную реальную информацию!



Я посмотрел - НИКТО - кроме меня - не поставил парням "плюс"...

Печалька...