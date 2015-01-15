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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:18

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/32253/#2120383
Этот пост я очень советую прочесть всем, кто сейчас ищет себе дом или вскоре собирается. У Вас сейчас большой риск просто потерять все свои деньги.

шо і треба було доказати )))

не дивлячись на камлання на омеригу всі нормальні люде сидять чи по підвалах, чи по хурмах, чи в ламповой сталінке в прицентраллі ))

зи. питання тоді - хто ті 20 млн лузерів з неньки, яким доведеься виплачувати свою часту боргу з 30 трлн??? :mrgreen:

звідти ж...
Вчера снова считал расходы.
Если коротко

После жилья и страховки остается 5к
Из них, в теории
1500 еда на троих
1500 расходники и покупки.
В теории остается 2к

Но их конкретно подьедабт форсмажоры типа ремонтов и обслуживания всего
Отпуск можно не брать. Денег на гаваи нету.
На выходные в горах или у моря как то можно еще.

До переезда 6 лет назад тоже оставалось 2 к когда жена не работала и 4к когда работала

кароче - шило на мило, що дочка Оксани-онахо і доводила тутай...

ДЕНЕХ НА ГАВАЇ НЕТУ!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:36

  change_pm написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/32253/#2120383
Этот пост я очень советую прочесть всем, кто сейчас ищет себе дом или вскоре собирается. У Вас сейчас большой риск просто потерять все свои деньги.

шо і треба було доказати )))

не дивлячись на камлання на омеригу всі нормальні люде сидять чи по підвалах, чи по хурмах, чи в ламповой сталінке в прицентраллі ))

зи. питання тоді - хто ті 20 млн лузерів з неньки, яким доведеься виплачувати свою часту боргу з 30 трлн??? :mrgreen:

звідти ж...
Вчера снова считал расходы.
Если коротко

После жилья и страховки остается 5к
Из них, в теории
1500 еда на троих
1500 расходники и покупки.
В теории остается 2к

Но их конкретно подьедабт форсмажоры типа ремонтов и обслуживания всего
Отпуск можно не брать. Денег на гаваи нету.
На выходные в горах или у моря как то можно еще.

До переезда 6 лет назад тоже оставалось 2 к когда жена не работала и 4к когда работала

кароче - шило на мило, що дочка Оксани-онахо і доводила тутай...

ДЕНЕХ НА ГАВАЇ НЕТУ!!!

та от понімаєш,
після тої аригметики
...
$125К в рік, це тільки від зепе до зепе
$300К (це вже ти у FAANG почті сінйор) уже тіпо не ніщеброд.

А тут $125 витрат в місяць на ніс, (ладно $150 із 1.1.22) і вже почті средній клас (касирша АТБ), ще й можна на кавалірку в пішій доступності до метро у столиці однії з найбільш держав Європе ненасмоктати без імпотеки.

з.і.
тут знову хантять в Абудабі
там всякі плюшки обіцяють, крім зепе ще всякі та discretionary bonus.
не знаю, що це таке, але звучить прикольно
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лют, 2022 16:46, всього редагувалось 4 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:41

  Libo написав:
  adeges написав:
чо ты парни разошлись.

вот официальная позиция американского правительства
https://www.usa.gov/visitors-driving, а именно " If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "некоторых" штатах нужна книжечка.

А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужно
https://www.rhinocarhire.com/Car-Hire-B ... t-USA.aspx

И что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами


Я тебе говорю, что происходит на практике. Я провтыкал и не продлили американские права и хотел взять на прокат в Мэриленде по украинским. Объездил пол штата - отлуп. Прилетел в Чикаго - отлуп. Прилетел в Индиану - отлуп. Только с предоставлением международной книжечки ... Даже в аэропортах, где правила самые либеральные ... А на твой карте эти штаты обозначены как такие, где достаточно украинских прав без международных ...
Знаешь в чем тут дело?
А дело в том, что сотрудники кар рентал в Америке не читают сайт посольства США в Украине и работают по своим правилам и законам штата.
Аналогично было когда покупал. Машину продали только с предоставлением в салоне украинских прав и обязательно (!) книжечки. Напомнили, что в течение 3-х месяцев я обязан обновить американские права. Обновление, кстати, тоже приличная процедура для иностранца - сдавать правила уже не надо, но надо предоставить весь комплект документов SSN карточку (оригинал), письмо с работы, документы на жилье, визу и т.д. $30 и потом в течение месяца получишь по почте. А на этот месяц ожидания выдают временные.
А в чем собственно сложности получить в Украине эту книжечку? :shock: Хотя бы на всякий случай? Идешь в МРЭО, где выдают права, фоткаешься, платишь три копейки и через неделю забираешь. Всё! Элементарно. :roll:


не везет тебе как-то. кругом просто волочи какие-то. маленьких обижают. машину в аренду не дают.

вот что об украинской и кстати мерилендской лицензии думают мерилендские юристы.

https://www.enlawyers.com/baltimore-tra ... -licenses/

там все по другому.
1) можно ездить 30 дней по иностранным правам
2) ССН НЕ НУЖЕН для получения прав. не то что бумажный - даже номер ну нужен

но ты живешь в своей вселенной, у тебя все по другому. не повезло ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:22

Пане change_pm - просвітіть - оцей опус від Флаймана, розміщений у порушення п. 2.10 Правил форуму - це про те, щоби умовити Вас жити у напівідвалі на 125 доларів в місяць, чи про щось інше?
Проcто ніяк не допетраю.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:34

  adeges написав:
не везет тебе как-то. кругом просто волочи какие-то. маленьких обижают. машину в аренду не дают.

вот что об украинской и кстати мерилендской лицензии думают мерилендские юристы.

https://www.enlawyers.com/baltimore-tra ... -licenses/

там все по другому.
1) можно ездить 30 дней по иностранным правам
2) ССН НЕ НУЖЕН для получения прав. не то что бумажный - даже номер ну нужен

но ты живешь в своей вселенной, у тебя все по другому. не повезло ;)


Обижают. В Мэриленде дважды на капоте лежал и штрафов заплатил кучу.
Я желаю тебе успеха там пожить без SSN. Спор у нас начинался с того, что ты парил тут, что он совсем не обязателен. В конце концов и трусы носить не обязательно, хватит одних штанов.
Дай нам плиз знать, как далеко ты там заехал без SSN и какой капитал удалось сколотить. :lol: А у меня без SSN ну никак там складывалось, куда бы ни ткнулся. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:47

ЗЫ И еще чем Мэриленд для меня особенный, я там последний раз в жизни ехал за рулем в хлам пьяный. В разведке бывших не бывает. По 95-й на юг. После этой поездки завязал. Так что Мэриленд знаем хорошо, и не по писулькам местных адвокатов. :lol:
Libo
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