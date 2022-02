adeges написав:

чо ты парни разошлись.вот официальная позиция американского правительства, а именно " If you're a foreign visitor,states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country." Т.е. кагбе намекают, что только в "" штатах нужна книжечка.А вот здесь кагбе даже карта, где нужно и где - не нужноИ что типично, карта выглядит так, что в преобладающем большинстве штатов НЕ нужно ничего, кроме украинских прав с английскими буквами