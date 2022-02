flyman написав:

Этот пост я очень советую прочесть всем, кто сейчас ищет себе дом или вскоре собирается. У Вас сейчас большой риск просто потерять все свои деньги.Если у Вас pre-approval от банка на $250,000 и у Вас всего около $10,000 наличности, то знайте — это самая популярная категория покупателей сейчас. Домов на продажу поступает практически столько же, что и год назад, а вот покупателей просто море. У флиперов и покупателей за 400к+ ситуация друга, разговор пойдёт не о них.Чтобы выиграть дом, покупателям приходится, во-первых, переплачивать относительно нормального роста, каким он был последние 10 лет, а во-вторых, давать первый невозвратный залог — Due Diligence money — в размере практически всех доступных денег!Из этого следуют вот какие проблемы:1. Банковский оценщик (appraiser) может не согласится, что цена дома теперь такая, как Вы предложили продавцу. Либо от того, что он использует для сравнения старые продажи, либо от того, что Вы переплатили даже для этого рынка. Дома за $200-230к выросли тысяч на $30к больше, чем должны были бы за последние полгода — год. Это Ваш потенциальный Appraisal Gap. Вы предлагаете на $30к больше, чем показывают старые Comps, $10к из них покрываете своим первым взносом (down payment). Дальше Вы отдаётесь на милость судьбы. Оценщик может оценить дом так, что Вам придётся доплатить $10,000, а то и все $20,000. Если Вы не можете найти эти деньги, то Вы вылетаете из-под своего контракта, теряя шанс купить этот дом и свой залог.Я общался, по крайней мере, с четырьмя успешными риэлторами в Шарлотте. Все они потрясающие люди, Вы их всех знаете, они очень отзывчивые, готовые свернуть горы для своих клиентов. Все они подтвердили, что они видят ситуацию так же.Эту проблему никак не обойти — цены на дома стали расти гораздо быстрее (нормальные темпы роста в этой категории были 10-15к/год, а теперь ещё +30к). Чтобы их купить, Вам придётся переплатить эти деньги, иначе их переплатит кто-то другой, а Вы просто никогда не окажетесь под контрактом!Прямо сегодня пришло письмо от Ассоциации Риэлторов, проблема низкой оценки встаёт очень остро сейчас. Это уже не единичные случаи. Цитата из письма: «Low appraisals seem to be a common issue in many markets across North Carolina. We encourage buyer agents to explain this issue to their clients before making an offer, because disclosure of a prior low appraisal might not be required in every case.»Я иногда вижу, как дома возвращаются на маркет. На одном была пометка — «дом вернулся из-за проблем с финансированием у покупателя». Редко продавец пишет это прямо, но если спросить лично, он практически всегда скажет именно это. Это значит ровно то, о чём я Вам тут пишу — Банк не согласился дать деньги на дом в том количестве, что покупатель пообещал в оффере, а покрыть разницу он уже не смог. Я уверен, что залог там был большой (т.к. дом был жилой). Покупатель потерял всё.Ещё раз о самом главном — сейчас у Вас есть большой риск потерять все свои деньги, если у Вас нет плана, где можно перехватить ещё тысяч 20 (которые одобрит банк)! Лучше иметь 15-20% от цены дома в виде наличности на карте, меньше 10% — очень опасно. Рынок, на котором Вы могли более-менее безопасно купить, кончился ещё в том году.2. Следующая проблема, которая может потопить Ваш кораблик с мечтой и накоплениями — Вы можете оказаться между неудовлетворительным состоянием дома и нежеланием банка финансировать это с одной стороны, и отказом продавца делать ремонты с другой. Appraisal покажет на повышенную влагу под домом или протекающую крышу и потребует это устранить. Продавец скажет, что он с удовольствием исправит это за счёт Вашего Due Diligence после того, как Вы уйдёт, а потом он за один день найдёт нового покупателя. Вы можете оказаться в ситуации, когда Вам нужно за свой счёт чинить чужой дом, чтобы не остаться без штанов. А денег у Вас уже нет.3. Наконец, большой залог может сыграть очень плохую шутку с Вами, если инспектор найдёт большую проблему, с которой Вы не захотите мириться. Термиты, плохая проводка и пр.4. Последнее, но не менее важное — во время поисков Ваша личная ситуация может поменяться. Потеря работы приведёт к тому, что Вы больше не подходите под условия ипотеки! Может измениться Ваш кредитный счёт, поэтому следите за ним, как орлица за гнездом! Покупатели, находящиеся под контрактом и накупившие мебели в кредит для будущего дома уже стали анекдотом.Вот пути обхода этих рисков:1. Новостройки. Процесс покупки новостроек иной, нежели на вторичном рынке жилья —платишь столько, сколько просят, залог там небольшой. Однако новостроек на всех не хватает. Некоторые застройщики даже не отвечают на звонки! У всех огромные очереди, обычно около полугода + стройка займёт ещё столько же! Одни подошли с задором и огоньком — они разыгрывают в лотерею возможность купить. Если Вы уже однажды выиграли грин-карту или по-крупному прибабосились в казино, то может Вам стоит попытаться! 😉Ещё осталась несколько хороших коммьюнити, где очередь небольшая или отсутствует. Находятся они за городом, порой откровенно далековато. Для работающих на удалёнке и пенсионеров может подойти, а остальным лучше просто уйти с маркета и ждать, либо вставать в очередь. Пока Вы ждёте, дома продолжают дорожать. На новостройки за 250к темпы роста около $3-5к в месяц (со слов представителя застройщика).2. Ещё можно искать дома Off Market. Идти в район, который Вам нравится, и спрашивать, кто хочет продать свой дом. Заранее узнайте цены на интересующие дома. FSBO до сих пор остаётся источником хороших сделок (хотя сами For Sale By Owner свято верят, что они заработают больше) — как правило они очень сильно переоценивают свой дом с соответствующими последствиями, надо заранее подготовиться к их «мы готовы подождать правильного оффера». Вы можете написать письма, приложить фотографии и раскидать по домам. Риэлторам подобные письма делать и доставлять запрещено, но Вы ведь не риэлтор 😉Теперь для интересующихся причинами.Вопреки легенде, что вся катастрофа случилась из-за переезжающих калифорнийцев с кэшем, скупающих всё за любые деньги не глядя, истинный виновник — это правительство, которое опустило ставки ниже плинтуса и на рынке оказалось огромное число покупателей с ипотекой. Сейчас ставка плавает у 3.0% (недавно было даже чуть меньше) и выдало всем кучу денег в виде коронавирусных и подъёмных для бизнеса. Сейчас практически любой человек с хоть каким-то заработком может получить pre-approval хотя бы на $200,000. Поэтому этот кризис случился не только у нас, но по всей стране. Хотя загорелые демократы с голливудской улыбкой и наличностью тоже реальность 🙂В результате люди потихоньку начали созревать до идеи, что надо-таки брать! Ещё осенью мои клиенты купили дом очень дёшево, наш оффер был единственным, да ещё и больше $10к получили в виде ремонтов от продавца (но дом на большом отдалении от Шарлотта). В начале зимы моя клиентка выиграла свой единственный оффер на замечательную квартиру в Гастонии, обойдя нескольких покупателей, а потом продавец раскошелилась на небольшие ремонты. Рынок уже был горячим, купить в городе было проблематично/тяжело, но за городом вполне себе реально даже с FHA, там продавцы пальцы не гнули. Потом зимой домов практически не было вообще на продажу, а покупатели затаились до весны. За зиму ещё легион их пришёл на рынок!И вот теперь у нас есть огромная масса покупателей на рынке. Большинство сидит с критериями $180-300к, максимум час до города, квартиру или дом — уже не имеет значения. Как Вы видите, это очень широкие критерии. В день появляется по нескольку подходящих домов, и люди мчатся смотреть. Конечно, не вся эта толпа покупателей приходит на каждый дом, но даже той небольшой части хватает полностью забить расписание, плюс двойные просмотры (многие продавцы на это соглашаются). Я получил на днях уведомление на дом, что мы смотрели. Дом находится в Lincolton (едете до Gastonia, а потом ещё столько же на север). Дом хорошенький, со свежим ремонтом, но вообще ничего необычного в нём не было. Так вот — 43 просмотра и 18 офферов! Ещё год назад продавец был бы вынужден давать там благотворительный концерт, чтобы заманить хотя бы 10 покупателей на просмотр! Боюсь, когда пыль осядет, счастливые покупатели запарятся этот дом продавать.Чтобы выиграть сейчас, покупатель должен дать действительно серьёзный оффер. Это значит большая Purchase Price (относительно Comps, а не ожиданий продавца, иначе Appraisal Gap потребует от Вас продавать почки), большие залоги (по состоянию дома, конечно, но уже разговор ушёл за 5к и может вестись вообще о десятках тысяч), обязательно приложите Proof of funds на ту наличность, что у Вас есть (не меньше 10%, желательно 20%). Вам, вероятно, придётся сделать несколько офферов. Т.к. статистики по последним двум месяцам собрать особо не получится, я не могу сказать наверняка, какие сейчас темпы роста и какой минимальный оффер будет выигрышным (последние 10 лет были очень предсказуемыми, всё изменилось только в прошлом году).Надеюсь, этим постом я уберегу людей от потери своих сбережений. Это страшная боль — потерять надежду на свой дом, все деньги и приобрести лишь проблему с рентой, которую не продлили вовремя. Будьте благоразумны.