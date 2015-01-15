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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 лют, 2022 21:59
Libo написав:
Обижают. В Мэриленде дважды на капоте лежал и штрафов заплатил кучу.
Я желаю тебе успеха там пожить без SSN. Спор у нас начинался с того, что ты парил тут, что он совсем не обязателен. В конце концов и трусы носить не обязательно, хватит одних штанов.
Дай нам плиз знать, как далеко ты там заехал без SSN и какой капитал удалось сколотить.
А у меня без SSN ну никак там складывалось, куда бы ни ткнулся.
Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.
Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.
А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?
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adeges
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Додано: Вів 08 лют, 2022 22:15
flyman написав:
турецкой сказке приходит конец, и отдых в Алании становится все более затратным ...
Тому й затих наш іпанько, підтанцовщик турецьких ріелторів???
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Додано: Вів 08 лют, 2022 22:25
Пані Ірино - Вам не соромно за оце одоробло вище?
Навіщо Ви його тримаєте?
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akurt
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Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02
adeges написав:
Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.
Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.
А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?
Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда?
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно.
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Libo
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