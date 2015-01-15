Додано: Вів 08 лют, 2022 21:59

Libo написав:

Обижают. В Мэриленде дважды на капоте лежал и штрафов заплатил кучу.

Я желаю тебе успеха там пожить без SSN. Спор у нас начинался с того, что ты парил тут, что он совсем не обязателен. В конце концов и трусы носить не обязательно, хватит одних штанов.

Дай нам плиз знать, как далеко ты там заехал без SSN и какой капитал удалось сколотить. А у меня без SSN ну никак там складывалось, куда бы ни ткнулся. Обижают. В Мэриленде дважды на капоте лежал и штрафов заплатил кучу.Я желаю тебе успеха там пожить без SSN. Спор у нас начинался с того, что ты парил тут, что он совсем не обязателен. В конце концов и трусы носить не обязательно, хватит одних штанов.Дай нам плиз знать, как далеко ты там заехал без SSN и какой капитал удалось сколотить.А у меня без SSN ну никак там складывалось, куда бы ни ткнулся.

Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?