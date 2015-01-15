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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:59

  Libo написав:
Обижают. В Мэриленде дважды на капоте лежал и штрафов заплатил кучу.
Я желаю тебе успеха там пожить без SSN. Спор у нас начинался с того, что ты парил тут, что он совсем не обязателен. В конце концов и трусы носить не обязательно, хватит одних штанов.
Дай нам плиз знать, как далеко ты там заехал без SSN и какой капитал удалось сколотить. :lol: А у меня без SSN ну никак там складывалось, куда бы ни ткнулся. :?


Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:15

  flyman написав:турецкой сказке приходит конец, и отдых в Алании становится все более затратным ...




Тому й затих наш іпанько, підтанцовщик турецьких ріелторів???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:25

Пані Ірино - Вам не соромно за оце одоробло вище?
Навіщо Ви його тримаєте?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02

  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:20

  Libo написав:
  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?


Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).

Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 508509510511
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