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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:59

  Libo написав:
Обижают. В Мэриленде дважды на капоте лежал и штрафов заплатил кучу.
Я желаю тебе успеха там пожить без SSN. Спор у нас начинался с того, что ты парил тут, что он совсем не обязателен. В конце концов и трусы носить не обязательно, хватит одних штанов.
Дай нам плиз знать, как далеко ты там заехал без SSN и какой капитал удалось сколотить. :lol: А у меня без SSN ну никак там складывалось, куда бы ни ткнулся. :?


Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:15

  flyman написав:турецкой сказке приходит конец, и отдых в Алании становится все более затратным ...




Тому й затих наш іпанько, підтанцовщик турецьких ріелторів???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:25

Пані Ірино - Вам не соромно за оце одоробло вище?
Навіщо Ви його тримаєте?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02

  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:20

  Libo написав:
  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?


Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).

Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 06:53

Никому не секрет, что в курортных городах Турции, продажей и арендой квартир, занимается каждый "встречный и поперечный" -  от водителя такси и официанта до массажиста или маникюрщицы .  По словам наших корреспондентов из Анталии, там уже который год, процветает своего рода "тюльпанная (квартирная) лихорадка" и конечно же рано или поздно, это откровенное нахлобучивание иностранцев "дачами возле моря", неминуемо СХЛОПНЕТСЯ.

На  вчерашнем видео : https://youtu.be/vrKp7RKQQ_g  с 17 мин смотрим квартиры в новых домах на Коньяалты, около 70 м площадь - по 60-62 000$ и это ещё без торга.
А нам тут подтанцовщик так заливал, аж подпрыгивал о том, что его квартира в епенях Анталии стоит уже почти 75 000 !!! Ой ржу.., не могу ))) Почему не 23 000$,  как здесь например - https://youtu.be/745l6_URgD0 ?
P/S Убитые гостинки в хрущах на Дврз и то дороже).
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:13

Пане Roberto!
Ми дуже співчуваємо, що ви вкинули всі зароблені шекелі в кинуту недобудову на території одного з районів Київської області. Не всім бути Корбанами та Єрмолаєвими.
Але ми пишаємося вами: натворити таку дурню, щоби уберегти людство від фатальних похибок в інвестиціях - це справжній подвиг.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 лют, 2022 07:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:17

Давай крути свою старую пластинку в 1000й раз!!!
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 09 лют, 2022 07:30, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:19

  roberto dark написав:Никому не секрет, что в курортных городах Турции, продажей и арендой квартир, занимается каждый "встречный и поперечный" -  от водителя такси и официанта до массажиста или маникюрщицы .  По словам наших корреспондентов из Анталии, там уже который год, процветает своего рода "тюльпанная (квартирная) лихорадка" и конечно же рано или поздно, это откровенное нахлобучивание иностранцев "дачами возле моря", неминуемо СХЛОПНЕТСЯ.

На  вчерашнем видео : https://youtu.be/vrKp7RKQQ_g  с 17 мин смотрим квартиры в новых домах на Коньяалты, около 70 м площадь - по 60-62 000$ и это ещё без торга.
А нам тут подтанцовщик так заливал, аж подпрыгивал о том, что его квартира в епенях Анталии стоит уже почти 75 000 !!! Ой ржу.., не могу ))) Почему не 23 000$,  как здесь например - https://youtu.be/745l6_URgD0 ?
P/S Убитые гостинки в хрущах на Дврз и то дороже).

Невисока ціна турецької курортної нерухомості обумовлена і відповідною якістю будівництва)))
Стіни тонкі, без теплоізоляції. При дешевій електроенергії - в цьому є сенс . Якщо ж електроенергія дорога (а звідки їй бути дешевою в Туреччині???) - без кондиціонерів взимку в цих квартирах холодно, а влітку - спекотно.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:26

Але взимку вечорами, на холодній плитці, криво покладеній рукожопими турками, акурта гріють мрії про те, коли продасть свою прелєсть за 75 к$ та розбагатіє як Куосакі. А що там до речі з депозитом в лірах під 17.5 % останньої котлети долярів, поміняних один до шести рік тому? Щось не доповідає наш успішний інвеШтор.
roberto dark
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