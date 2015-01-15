roberto dark написав:Але взимку вечорами, на холодній плитці, криво покладеній рукожопими турками, акурта гріють мрії про те, коли продасть свою прелєсть за 75 к$ та розбагатіє як Куосакі. А що там до речі з депозитом в лірах під 17.5 % останньої котлети долярів, поміняних один до шести рік тому? Щось не доповідає наш успішний інвеШтор.
Щось він озлобився останнім часом.
Як кажуть московіти: "окрысился"(((
Можливо, тому що на форумі з'явились нові розумні дописувачі, які розповідають про міста Америки, а не Єпеня Туреччини.
Протиставити їм - він може лише тонкостінні халупи за 4 км від берега і дешевий нежирний йогурт)) тому нарцис страждає)))