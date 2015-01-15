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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:31

  roberto dark написав:Але взимку вечорами, на холодній плитці, криво покладеній рукожопими турками, акурта гріють мрії про те, коли продасть свою прелєсть за 75 к$ та розбагатіє як Куосакі. А що там до речі з депозитом в лірах під 17.5 % останньої котлети долярів, поміняних один до шести рік тому? Щось не доповідає наш успішний інвеШтор.

Щось він озлобився останнім часом.
Як кажуть московіти: "окрысился"(((
Можливо, тому що на форумі з'явились нові розумні дописувачі, які розповідають про міста Америки, а не про Єпеня Туреччини.
Протиставити їм - він може лише байки про тонкостінні халупи за 4 км від берега і дешевий знежирений йогурт)) тому нарцис страждає)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лют, 2022 09:24, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:38

Ну якщо образився на американських хлопів, то не так трагічно. Бо він щось писав, ніби його вдарили турки на ринку якимось важким мішком по голові.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:48

  roberto dark написав:Але взимку вечорами, на холодній плитці, криво покладеній рукожопими турками, акурта гріють мрії про те, коли продасть свою прелєсть за 75 к$ та розбагатіє як Куосакі. А що там до речі з депозитом в лірах під 17.5 % останньої котлети долярів, поміняних один до шести рік тому? Щось не доповідає наш успішний інвеШтор.

що коїцця
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5392985#p5392985
  Libo написав:В Ливане заморозили банковские депозиты. Людям пошли навстречу - депозиты до $150 тыщ замороили на 2 года и обещали вернуть в течение следующих 15-ти лет.
Я за бетон! :lol:

ліпше під 17,5% в лірах уже, чим через 15 років в доларах, але потім
flyman
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  #<1 ... 509510511512
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