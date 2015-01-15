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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50

  BIGor написав:
  flyman написав:Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).

Трохи офтопу, поділіться які витрати закладаєте в бюжет (в межах $125 в місяць на особу) на день святого валентина та 8 березня?
По темі, багато знайомих поїхало по програмі "work and travel" у США - кинули тут все, навчання ітд. Всі нормально живуть, якщо їхати в 20 років - то США - дуже хороший варіант.

1. Приблизно 2000 грн на харчі в місяць, літом закрутки фруктів/овочів, осінню закрутки/сушки грибів ...

2. Бюджет до 500 грн на подарунки. Гроші, медведики, піжамки ... кому як.

3. Їхати молодим і здоровим та одиноким, тоді в тебе нема попадоса на бабло на медицину та освіту (в США там найбільша проблемна частина боргів).
А ще ліпше їхати молодим здоровим одиноким ІТшником у ФАННГ на $350К base https://dou.ua/forums/topic/36410/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:53

перелетные птицы, отож

  Libo написав:
  flyman написав:ще й з Наташами тут в Україні ліпша ситуація, ти в курсі


Так отож. Лишаємося вдома? :roll:

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

Я дивлюсь на варіанти для літа вна неньці і зимівлі де тепліше (Португалія/ЛА, Балкани, Грузія/Арменія, Філіпіни/ПСА...), як "перелетные птицы", але яйця тримати тут
flyman
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  #<1 ... 509510511512
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