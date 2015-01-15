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flyman написав:Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).
Трохи офтопу, поділіться які витрати закладаєте в бюжет (в межах $125 в місяць на особу) на день святого валентина та 8 березня? По темі, багато знайомих поїхало по програмі "work and travel" у США - кинули тут все, навчання ітд. Всі нормально живуть, якщо їхати в 20 років - то США - дуже хороший варіант.
1. Приблизно 2000 грн на харчі в місяць, літом закрутки фруктів/овочів, осінню закрутки/сушки грибів ...
2. Бюджет до 500 грн на подарунки. Гроші, медведики, піжамки ... кому як.
3. Їхати молодим і здоровим та одиноким, тоді в тебе нема попадоса на бабло на медицину та освіту (в США там найбільша проблемна частина боргів). А ще ліпше їхати молодим здоровим одиноким ІТшником у ФАННГ на $350К base https://dou.ua/forums/topic/36410/
adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.
Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.
А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?
Может быть. Допускаю. Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США. Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной. Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут. Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно.
Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США. Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями. На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза. За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить). Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал). Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).
Так что? Свой кейс нам расскажешь? И я давно интересуюсь таки твоим возрастом.