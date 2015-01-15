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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50

  BIGor написав:
  flyman написав:Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).

Трохи офтопу, поділіться які витрати закладаєте в бюжет (в межах $125 в місяць на особу) на день святого валентина та 8 березня?
По темі, багато знайомих поїхало по програмі "work and travel" у США - кинули тут все, навчання ітд. Всі нормально живуть, якщо їхати в 20 років - то США - дуже хороший варіант.

1. Приблизно 2000 грн на харчі в місяць, літом закрутки фруктів/овочів, осінню закрутки/сушки грибів ...

2. Бюджет до 500 грн на подарунки. Гроші, медведики, піжамки ... кому як.

3. Їхати молодим і здоровим та одиноким, тоді в тебе нема попадоса на бабло на медицину та освіту (в США там найбільша проблемна частина боргів).
А ще ліпше їхати молодим здоровим одиноким ІТшником у ФАННГ на $350К base https://dou.ua/forums/topic/36410/
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:53

перелетные птицы, отож

  Libo написав:
  flyman написав:ще й з Наташами тут в Україні ліпша ситуація, ти в курсі


Так отож. Лишаємося вдома? :roll:

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

Я дивлюсь на варіанти для літа вна неньці і зимівлі де тепліше (Португалія/ЛА, Балкани, Грузія/Арменія, Філіпіни/ПСА...), як "перелетные птицы", але яйця тримати тут
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

rjkz написав:
  Libo написав:
  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?


Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).

Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:
Бросьте ссыль - интересно

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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:11

  flyman написав:
  Libo написав:
  flyman написав:Але як не крути, дешева Туреччина не така уже і дешева, якщо порівняти із Україною.

Щось у лісі здохло. :shock:
Ты начинаешь прозревать ... :lol:

ти просто новенький тут в темі, нуб

з.і.
ще й з Наташами тут в Україні ліпша ситуація, ти в курсі

покаж фото своєї)))
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:03

  change_pm написав:
  flyman написав:
з.і.
ще й з Наташами тут в Україні ліпша ситуація, ти в курсі

покаж фото своєї)))

якої саме?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:25

Давай фото теперішньої
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:34

  bobo написав:Давай фото теперішньої

і це все?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:20

  rjkz написав:
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:


В расцете репродуктивного возраста. :oops: Но я по девочкам. :P
Libo
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