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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02

  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:20

  Libo написав:
  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?


Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).

Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:19

  roberto dark написав:Никому не секрет, что в курортных городах Турции, продажей и арендой квартир, занимается каждый "встречный и поперечный" -  от водителя такси и официанта до массажиста или маникюрщицы .  По словам наших корреспондентов из Анталии, там уже который год, процветает своего рода "тюльпанная (квартирная) лихорадка" и конечно же рано или поздно, это откровенное нахлобучивание иностранцев "дачами возле моря", неминуемо СХЛОПНЕТСЯ.

На  вчерашнем видео : https://youtu.be/vrKp7RKQQ_g  с 17 мин смотрим квартиры в новых домах на Коньяалты, около 70 м площадь - по 60-62 000$ и это ещё без торга.
А нам тут подтанцовщик так заливал, аж подпрыгивал о том, что его квартира в епенях Анталии стоит уже почти 75 000 !!! Ой ржу.., не могу ))) Почему не 23 000$,  как здесь например - https://youtu.be/745l6_URgD0 ?
P/S Убитые гостинки в хрущах на Дврз и то дороже).

Невисока ціна турецької курортної нерухомості обумовлена і відповідною якістю будівництва)))
Стіни тонкі, без теплоізоляції. При дешевій електроенергії - в цьому є сенс . Якщо ж електроенергія дорога (а звідки їй бути дешевою в Туреччині???) - без кондиціонерів взимку в цих квартирах холодно, а влітку - спекотно.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:33

  akurt написав:Пане change_pm - просвітіть - оцей опус від Флаймана, розміщений у порушення п. 2.10 Правил форуму - це про те, щоби умовити Вас жити у напівідвалі на 125 доларів в місяць, чи про щось інше?
Проcто ніяк не допетраю.

Знаючи трішки обставини флая можна константувати, що бомж життя можна дозволити і за 125 баксив на місяць... але є але!

пан же не нам не доповідає скільки насправді він витрачає грошви в місяць на себе (це каже) + на покинутих дітей?

там однозначно ніяк не виходить 125 баксів, а набагато більше...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:44

не вчи жити, а ліпше поможи матеріально

  change_pm написав:
  akurt написав:Пане change_pm - просвітіть - оцей опус від Флаймана, розміщений у порушення п. 2.10 Правил форуму - це про те, щоби умовити Вас жити у напівідвалі на 125 доларів в місяць, чи про щось інше?
Проcто ніяк не допетраю.

Знаючи трішки обставини флая можна константувати, що бомж життя можна дозволити і за 125 баксив на місяць... але є але!

пан же не нам не доповідає скільки насправді він витрачає грошви в місяць на себе (це каже) + на покинутих дітей?

там однозначно ніяк не виходить 125 баксів, а набагато більше...

Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).

Мабуть тому, що тоді фактор "дешевий укроп і петрушка" в Туреччині перестає працювати для заманювання в секту свідків ніщебродного турецького життя з жируванням на дешевому йогурті та сібасі.

Також не повинно цікавити акуртових підспівувачів, що там з нібито "покинутими голодними дітьми і жінкою", про що брехав турецький голодний збоченець, а пришелепкуваті посіпаки повторювали.

Але як не крути, дешева Туреччина не така уже і дешева, якщо порівняти із Україною.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:23

  flyman написав:Але як не крути, дешева Туреччина не така уже і дешева, якщо порівняти із Україною.

Щось у лісі здохло. :shock:
Ты начинаешь прозревать ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).

Трохи офтопу, поділіться які витрати закладаєте в бюжет (в межах $125 в місяць на особу) на день святого валентина та 8 березня?
По темі, багато знайомих поїхало по програмі "work and travel" у США - кинули тут все, навчання ітд. Всі нормально живуть, якщо їхати в 20 років - то США - дуже хороший варіант.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50

  BIGor написав:
  flyman написав:Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).

Трохи офтопу, поділіться які витрати закладаєте в бюжет (в межах $125 в місяць на особу) на день святого валентина та 8 березня?
По темі, багато знайомих поїхало по програмі "work and travel" у США - кинули тут все, навчання ітд. Всі нормально живуть, якщо їхати в 20 років - то США - дуже хороший варіант.

1. Приблизно 2000 грн на харчі в місяць, літом закрутки фруктів/овочів, осінню закрутки/сушки грибів ...

2. Бюджет до 500 грн на подарунки. Гроші, медведики, піжамки ... кому як.

3. Їхати молодим і здоровим та одиноким, тоді в тебе нема попадоса на бабло на медицину та освіту (в США там найбільша проблемна частина боргів).
А ще ліпше їхати молодим здоровим одиноким ІТшником у ФАННГ на $350К base https://dou.ua/forums/topic/36410/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

rjkz написав:
  Libo написав:
  adeges написав:Я это не парил, я это доказал ссылками на госресурсы и мнение юристов. Ты же пока можешь противопоставить только собственный опыт, который может был, а может и не был - кто ж проверит.

Кроме того, ты парил, что невозможно открыть счет без ССН. Это - ложь, которую я прямо опроверг ссылкой на правила открытия счета non-resident alien в Bank of America.

А что касается личного опыта... Я открывал текущий счет без ССН. Я заключал договор с water and power онлайн без ССН (в поле ССН писал нули) - мне включили на следующий день ээ и сказали внести депозит 165 долларов в течение месяца. И я аренду заключал без ССН и конечно без кредитной истории. Последнее вообще не стандартно. И что из этого следует?


Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?


Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).

Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:
Бросьте ссыль - интересно

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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:50

  flyman написав:
  change_pm написав:
  akurt написав:Пане change_pm - просвітіть - оцей опус від Флаймана, розміщений у порушення п. 2.10 Правил форуму - це про те, щоби умовити Вас жити у напівідвалі на 125 доларів в місяць, чи про щось інше?
Проcто ніяк не допетраю.

Знаючи трішки обставини флая можна константувати, що бомж життя можна дозволити і за 125 баксив на місяць... але є але!

пан же не нам не доповідає скільки насправді він витрачає грошви в місяць на себе (це каже) + на покинутих дітей?

там однозначно ніяк не виходить 125 баксів, а набагато більше...

Не зрозуміло, чому так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022).

Мабуть тому, що тоді фактор "дешевий укроп і петрушка" в Туреччині перестає працювати для заманювання в секту свідків ніщебродного турецького життя з жируванням на дешевому йогурті та сібасі.

Також не повинно цікавити акуртових підспівувачів, що там з нібито "покинутими голодними дітьми і жінкою", про що брехав турецький голодний збоченець, а пришелепкуваті посіпаки повторювали.

Але як не крути, дешева Туреччина не така уже і дешева, якщо порівняти із Україною.

Знаш, більшості на тебе пофуй...

Мене дратує особисто, що якщо в тебе є діті, а ти скрізь "розпальцьовано" розповідаєш - в своєму кацапському бложику, на форумє, на доу - про своє"бомж" життя на 125 баксів.

Сорян, але поки в тебе є зобов"язання - то ніякого 125 баксів в тебе немає...
твоє прожиття = побільше, навіть, якщо ти почнеш витрачати - 0 і їсти з помойки.

Че чисто на мій чесний розсуд... ясно-красно, що в "тернополях" вважають па іншаму...
change_pm
 
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