Додано: Сер 09 лют, 2022 17:59

Это здорово, что народ начал мыслить и критически, и практически, куда и как можно инвестировать.

Я не специалист по Испании - хотя трое приятелей имели неосторожность туда инвестировать и годами НЕ пользуются своими прелестями.

Ждем, может кто и ответит на вопрос форумчанина про Испанию выше.



Я могу дать информацию только ту, что вижу глазами и слышу ушами.

И так: О НЕДВИЖИМОСТИ. Об инвестициях. За границей. По состоянию на 9 февраля 2022 года.



1. Заметен массовый наплыв в Анталию киевлян. Местные это объясняют событиями в Восточной Европе.

2. Контингент: 35-40 лет, семьи с 2-ми и тремя детьми. Работают удаленно.

3. Желание НЕ купить - заметно, что денег особо нет - а взять в аренду квартиру и чаще всего 2+1.

Купить сложно: квартиры 1+1 уже по 100 000 долларов США, это те, что покупались по 50 000 - 60 000 долларов 4-5 лет назад.

Сегодня сам еще раз просматривал объявления о продажах квартир в моем микрорайоне - средняя цена плюс/минус 100 000 долларов США за квартиру 1+1 площадью плюс/минус 55 кв. м.

Еще 3-5 лет назад средняя цена была 1000 долларов кв. м. - речь идёт о готовом под ключ.



4. Спрос должен рождать предложение - ан нет!

На сегодня практически невозможно взять квартиру в аренду - разве что за 14 000 лир или 1000 долларов в месяц. Аренда на год не меньше.



5. Цена аренды резко выросла. Из того, во что можно вселиться сегодня из области реальных немногочисленных вариантов: минимум 6 000 лир за 2+1 с мебелью (примерно 450 долларов).

Еще год назад о таких ценах арендодатели и не мечтали - обычная цена была 250 долларов.

И то это - за 6000 - на отшибе приличного микрорайона как бы в неприличном месте.

6. Появились очереди на съем квартиры. Такого никогда не было ранее. Арендодатель изучает глаза в очереди.

7. Резкий отказ арендодателя в случае, если в семье есть дети. Немедленно бросают трубку телефона и вообще не ведут разговор никакой.

8. Выросла сумма депозита - обычно было: "депозит=арендной плате за месяц". Теперь реальные варианты такие: "депозит=2 х арендной плате за месяц". Редко, но можно встретить все же депозит=арендная плата. Но это уже как исключение.

9. Квартир на рынке аренды так мало, что ОДНУ квартиру позиционируют 4-5 риэлторов (записано сегодня со слов людей, который "держат руку на пульсе"). Это потому что риэлторам просто практически НЕЧЕГО предлагать клиентам. Победит тот из риэлторов, кто найдет "ИДЕАЛЬНОГО" арендатора.

10. Реальный (!!!) вариант сегодня утром для нашего украинца. Записано с его слов - консультирую по "хорошим/плохим" микрорайонам по Вайберу:

(6000+6000) лир депозит+6000 плата за первый месяц+6000 риэлтору = 24 000 лир "одноразовый вступительный взнос для вселения") - это 24 000/13,5= 1 777 долларов США (!!!).

Вариант на "3+" по пятибальной шкале: близко городские очистные сооружения (слышен запах) и еще и нулевой этаж. Но дом совсем новый; в хорошем приличном комплексе.

Квартплата 230 лир или примерно 500 гривен в месяц.

Отсоветовал. Пусть ищет лучше.



11. Бюджетный вариант - квартиры 2+1 выросли в цене в ранее "плохом" микрорайоне Анталии - чисто турецкий спальный район. Там сегодня как будто еще можно найти квартиру за 4000 лир (примерно 300 долларов). Ранее были предложения по 650-1000 лир в месяц.

До моря на авто - примерно 15 минут.



12. Риэлторы Анталии реально потирают руки.

Активировались риэлторы из казахов и киргизов.



13. Пункт 13 именно пункт 13: с интересом ожидаю, чем закончится бизнес-предприятие приятеля, который 1 апреля 2021 сдал квартиру 3+1 в аренду за 1500 лир месяц. Были такие цены... Были... Договор аренды заканчивается 1 апреля 2022 и встанет вопрос о том, что его арендаторам нужно куда-то уйти с цены в 1500 лир на цену в 7000 лир. Вот ведь какая штука.... А арендодатель с легким ужасом смотрит, как это так получилось внезапно, что 1500 лир год назад было как бы хорошей арендной платой... А оно вон оно как повернулось...



х х х

Данные даны просто для сведения, что происходит на рынке недвижимости там, где инвестировать в недвигу за границей было в предыдущие годы - с 2016 по 2020 и в начале 2021 - проще всего и беспроблемнее всего: ни юристов, ни адвокатов, ни нотариусов, ни финмониторинга, ни вопросов "откуда дровишки"...

Были бы деньги. Авиабилеты из Киева в Анталию сегодня по 32 доллара в одну сторону.



Просьба не смешить меня, что я хочу что-то с кого-то иметь и на этом зарабатываю или что-то рекламирую.

Я катаюсь на лыжах в 630 км от Анталии и меня инвестиции форумчан реально ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ мало волнуют. Так мало, что можно применить слово "НИКАК".

Но хобби - есть хобби...