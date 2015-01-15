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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:24
akurt написав:
1. Заметен массовый наплыв в Анталию киевлян.
Местные это объясняют событиями в Восточной Европе.
2. Контингент: 35-40 лет, семьи с 2-ми и тремя детьми.
3. Желание НЕ купить - заметно, что денег особо нет
- а взять в аренду
квартиру и чаще всего 2+1.Купить сложно: квартиры 1+1 уже по 100 000 долларов США,
это те, что покупались по 50 000 - 60 000 долларов 4-5 лет назад.
Сегодня сам еще раз просматривал объявления о продажах квартир в моем микрорайоне - средняя цена плюс/минус 100 000 долларов США за квартиру площадью плюс/минус 55 кв. м.
Еще 3-5 лет назад средняя цена была 1000 долларов кв. м. - речь идёт о готовом под ключ.4. Спрос должен рождать предложение - ан нет!
На сегодня практически невозможно взять квартиру в аренду - разве что за 14 000 лир или 1000 долларов в месяц. Аренда на год не меньше.
5. Цена аренды резко выросла.
Из того, во что можно вселиться сегодня из области реальных немногочисленных вариантов: минимум 6 000 лир за 2+1 с мебелью (примерно 450 долларов).
Еще год назад о таких ценах арендодатели и не мечтали - обычная цена была 250 долларов.
И то это - за 6000 - на отшибе приличного микрорайона как бы в неприличном месте.
6. Появились очереди на съем квартиры. Такого никогда не было ранее. Арендодатель изучает глаза в очереди.
Йой, так Флай і в цьому році на море не вибереться (((( так шкода!!!
А я так сподівався, людина екзотичні фрукти-овочі поїсть влитку 22 року, а не над сушками і консервацією буде стояти, і пхатись в тісних смердючих електричках...
Будемо чекати, коли зробить бустер і полетить в Лісабон, в році десь 26
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change_pm
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:59
Щойно повідомили подробиці:
- наші люди знайшли квартиру за 5500 лір - 410 доларів - квартира 2+1 - теоретично непогане місце - з балкона вид на гори.
До моря близько 2000 м.
- Квартира повністью укомплектовна і є посуд.
- Попередній орендар виїхав - квартира буде готова в оренду з понеділка - та тоді ж буде оформлено Договір оренди - його будуть завіряти нотаріально (треба для оформлення для ВНП).
Прикол: наша людина тут на авто - їхала з перекладачем - зайшли в рієлторську контору:
- в наявності в оренду НЕМАЄ ЖОДНОГО варіанта. Це в крутій конторі в центрі мікрорайона.
- сказав що тільки за 9 лютого було близько 20 дзвінків від охочих.
- останню квартиру з наявних здали українцям.
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akurt
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:30
change_pm написав: flyman написав:
Не зрозуміло, чому
change_pm написав:
Знаючи трішки обставини флая можна константувати, що бомж життя можна дозволити і за 125 баксив на місяць... але є але!
пан же не нам не доповідає скільки насправді він витрачає грошви в місяць на себе (це каже) + на покинутих дітей?
там однозначно ніяк не виходить 125 баксів, а набагато більше...
так турбує акурта та його послідовників життя вна Україні в межах бюджету $125 в місяць на особу у 2021 році (і піднятому до $150 у 2022). Мабуть тому, що
тоді фактор "дешевий укроп і петрушка" в Туреччині перестає працювати для заманювання в секту свідків ніщебродного турецького життя з жируванням на дешевому йогурті та сібасі.
Також не повинно цікавити акуртових підспівувачів, що там з нібито "покинутими голодними дітьми і жінкою", про що брехав турецький голодний збоченець, а пришелепкуваті посіпаки повторювали.
Але як не крути, дешева Туреччина не така уже і дешева, якщо порівняти із Україною.
Знаш, більшості на тебе пофуй...
Мене дратує особисто, що якщо в тебе є діті, а ти скрізь "розпальцьовано" розповідаєш - в своєму кацапському бложику, на форумє, на доу - про своє"бомж" життя на 125 баксів.
Сорян, але поки в тебе є зобов"язання - то ніякого 125 баксів в тебе немає...
твоє прожиття = побільше, навіть, якщо ти почнеш витрачати - 0 і їсти з помойки.
Че чисто на мій чесний розсуд... ясно-красно, що в "тернополях" вважають па іншаму...
дуже далекосяжні висновки в дусі акуртової школи "$125 на себе" проектуються в космос
хіхі
з.і.
сьогодні репортаж з Франції, Нім
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flyman
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