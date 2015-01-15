akurt написав:

Купить сложно: квартиры 1+1 уже по 100 000 долларов США,

1.Местные это объясняют событиями в Восточной Европе.2. Контингент: 35-40 лет, семьи с 2-ми и тремя детьми.3. Желание НЕ купить -- аквартиру и чаще всего 2+1.это те, что покупались по 50 000 - 60 000 долларов 4-5 лет назад.Сегодня сам еще раз просматривал объявления о продажах квартир в моем микрорайоне - средняя цена плюс/минус 100 000 долларов США за квартиру площадью плюс/минус 55 кв. м.Еще 3-5 лет назад средняя цена была 1000 долларов кв. м. - речь идёт о готовом под ключ.На сегодня практически невозможно взять квартиру в аренду - разве что за 14 000 лир или 1000 долларов в месяц. Аренда на год не меньше.5.Из того, во что можно вселиться сегодня из области реальных немногочисленных вариантов: минимум 6 000 лир за 2+1 с мебелью (примерно 450 долларов).Еще год назад о таких ценах арендодатели и не мечтали - обычная цена была 250 долларов.И то это - за 6000 - на отшибе приличного микрорайона как бы в неприличном месте.6. Появились очереди на съем квартиры. Такого никогда не было ранее. Арендодатель изучает глаза в очереди.