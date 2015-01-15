Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:1. Заметен массовый наплыв в Анталию киевлян. Местные это объясняют событиями в Восточной Европе. 2. Контингент: 35-40 лет, семьи с 2-ми и тремя детьми. 3. Желание НЕ купить - заметно, что денег особо нет - а взять в аренду квартиру и чаще всего 2+1. Купить сложно: квартиры 1+1 уже по 100 000 долларов США, это те, что покупались по 50 000 - 60 000 долларов 4-5 лет назад. Сегодня сам еще раз просматривал объявления о продажах квартир в моем микрорайоне - средняя цена плюс/минус 100 000 долларов США за квартиру площадью плюс/минус 55 кв. м. Еще 3-5 лет назад средняя цена была 1000 долларов кв. м. - речь идёт о готовом под ключ.
4. Спрос должен рождать предложение - ан нет! На сегодня практически невозможно взять квартиру в аренду - разве что за 14 000 лир или 1000 долларов в месяц. Аренда на год не меньше.
5. Цена аренды резко выросла. Из того, во что можно вселиться сегодня из области реальных немногочисленных вариантов: минимум 6 000 лир за 2+1 с мебелью (примерно 450 долларов). Еще год назад о таких ценах арендодатели и не мечтали - обычная цена была 250 долларов. И то это - за 6000 - на отшибе приличного микрорайона как бы в неприличном месте. 6. Появились очереди на съем квартиры. Такого никогда не было ранее. Арендодатель изучает глаза в очереди.
Йой, так Флай і в цьому році на море не вибереться (((( так шкода!!!
А я так сподівався, людина екзотичні фрукти-овочі поїсть влитку 22 року, а не над сушками і консервацією буде стояти, і пхатись в тісних смердючих електричках...
Будемо чекати, коли зробить бустер і полетить в Лісабон, в році десь 26
Щойно повідомили подробиці: - наші люди знайшли квартиру за 5500 лір - 410 доларів - квартира 2+1 - теоретично непогане місце - з балкона вид на гори. До моря близько 2000 м. - Квартира повністью укомплектовна і є посуд. - Попередній орендар виїхав - квартира буде готова в оренду з понеділка - та тоді ж буде оформлено Договір оренди - його будуть завіряти нотаріально (треба для оформлення для ВНП).
Прикол: наша людина тут на авто - їхала з перекладачем - зайшли в рієлторську контору: - в наявності в оренду НЕМАЄ ЖОДНОГО варіанта. Це в крутій конторі в центрі мікрорайона. - сказав що тільки за 9 лютого було близько 20 дзвінків від охочих. - останню квартиру з наявних здали українцям.