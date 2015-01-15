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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:25

  Alex_V_K_79 написав:
rjkz написав:
  Libo написав:
Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? :roll:
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. :?


Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).

Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. :mrgreen:
Бросьте ссыль - интересно

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ЛС
rjkz
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  #<1 ... 509510511512
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