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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:25
Alex_V_K_79 написав: rjkz написав: Libo написав:
Может быть. Допускаю.
Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.
Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.
Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.
Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда?
Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно.
Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.
Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.
На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.
За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).
Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).
Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).
Так что?
Свой кейс нам расскажешь?
И я давно интересуюсь таки твоим возрастом.
Бросьте ссыль - интересно
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:45
Примат написав:
У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?
не только я заметил что в последнее время много заробитчан из солнечного Израиля понаехало, ремонты делают, зубы лечат, но в основном торгуют в мелких лавочках.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 12:21
ДОВІДНИК ІНВЕСТОРА В ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ
(ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).
Поки панове мріють про переїзд на Філіппіни, у В"єтнам або в Нікарагуа, на ринку нерухомості країни на березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною. У рієлторські контори приходять/дзвонять по 20 клієнтів на день в більшою часткою рієлторам НЕМА що запропонувати.
Огляд ситуації з орендою був вчора - я його вже видалив - хто встиг прочитати - мабуть, отримав цікаву інформацію.
За офіційними дланими якщо в 2020 році в Анталії постійно проживало (тобто мали ВНП) - 94 000 іноземців, то в 2021 році кількість іноземців сягнула майже цифри 150 000.
Зараз експромт - в горах йде сильний сніг - я НЕ катаюся сьогодні на лижах - та зробив просто так пошук.
Моніторінг цін.
Місце пошуку - сайт оголошень sahibinden. Кожен може відкрити англомовну версію після реєстрації.
Критерій пошуку:
- оптимальне співвідношення "ціна/якість" - мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - 15 років тому тут були тільки сади фруктових дерев).
- ціни в інщих мікрорайонах визначити легко: все, що у величезному суто турецькому "спальному" районі Kepez - буде в 2 (два) рази ДЕШЕВШЕ. Все, що у приморських мікрорайонах "першої лінії" - або навіть далеко не першої, але престижної - наприклад, недалеко від Середземноморського університету (74 000 студентів) - буде в 3-6 (три...шість!!!) разів дорожче.
- не "нульовий поверх" (по-нашому "перший").
Нагадаю: всі квартири в цій країні продаються "під ключ" - все готове, вся сантехніка, ремонт, частково меблі (кухня+прихожа), кондиціонери, частково побутова техніка (варочна поверхня, духовий шкаф та витяжка). В квартиру зазвичай треба докупити холодильник та меблі.
Під час купівлі Покупець сплачує державі податок в сумі 4% від Кадастрової оцінки квартири (зазвичай складає 50-75% від ринкової). Послуги Державного кадастрового центра - близько 100 долларів.
Наприклад, при купівлі квартири ринковою ціною в 1 500 000 лір, а Кадастровою оцінкою в 800 000 лір, всі витрати будуть складати орієнтовно: (800000/13,5)х4%+100=2 500 доларів США.
Квартири 1+1. Зазвичай площа в середньому 55 кв. м.
Середня ціна серед оголошень - 1 300 000 лір або приблизно 100 000 доларів.
Вибиваються в менший бік квартири ціною в 950 000 - 999 000 лір або приблизно в 74 000 доларів.
При вивченні таких квартир з"ясовується, що: будинку 10 років, площа 50 кв. м. По факту квартира 0+1.
Але теоретично за ціною в 999 999 лір - це 75 000 доларів - на вторииному ринку пропозиції навіть з меблями можна знайти.
Вибиваються "в більший бік" реально класні квратири - про один з будинків я докладно повідомляв в січні 2020 року - і один з форумчан цікавився у Забудовника та написав на цьому форумі, що квартир в продажу вже немає. Заселений весною 2021 року (я очікував, що здадуть на Новий рік 2020/2021), реально класне розташування, плавальний басейн, парковка.
Ціна 1 950 000 лір або 145 000 доларів США. Круто. Сам не очікував. Не пригадаю точно, але здається ціна перед здачею будинка була 75 000 - 80 000 доларів. Реально класне місце. Реально новий якісний будинок. Плоша квартири 60 кв. м.
Цікаво, що в тому ж будинку продається квартира на іншому поверсі за 1 850 000 лір або 137 000 доларів США.
Якщо орієнтуватися на інформацію від нашого форумчанина про те, що в грудні 2019 квартир вже не було в продажу (на етапі фундаменту) і орієнтир ціни був 75 000-80 000 доларів, то профіт теоретично може складати близько 100% у валюті.
Квартир 1+1 дорожче за 1 950 000 лір або 145 000 доларів не побачив.
Квартири 2+1. Зазвичай площа в середньому брутто 90 кв. м, нетто 75-80 кв. м.
Тут дуже велика різниця цін. Середні ціни в інтервалі 2 000 000 – 2 500 000 лір (від 148 000 до 185 000 доларів).
Вибиваються в менший бік ціни – підозріло – 1 250 000 лір (близько 100 000 доларів) – треба ретельно дивитися що там таке.
Вибиваються в більший бік квартири по 2 700 000 – 2 800 000 лір (близько 200 000 доларів).
Саме несподіване для мене – дворівнева квартира в тому ж будинку, де попередні самі дорогі – 2 850 000 лір або 211 000 доларів – квартира в два поверхи площа 120 кв. м.
За 2 200 000 лір – 163 000 доларів – на етепі стін. І – хай Бог милує – на самому краю мікрорайону. Ну не знаю… Мікрорайон хороший місце – найгірше в ньому.
Ось так за 163 000 доларів…
Дивлюся за 2 000 000 лір – 148 000 доларів – будинок реально новий – здано влітку 2021 – але місце як і в попередньому випадку – найгірше з можливих в гарному мікрорайоні. Ще й перед вікнами лінія електропередачі – там приятель живе - сказав гудить вночі шалено.
Висновок робити читачам.
Мій висновок: інвестувати за кордон треба було АКТИВНО в період з 1 січня 2017 року по кінець 2020 року – можливо, ще в першому кварталі 2021 року.
Але хто ж слухав....
А зараз я не можу нічого порадити - тим більше, що цін в Україні не знаю і не цікавлюсь.
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akurt
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Додано: Чет 10 лют, 2022 13:17
березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною.
akurt написав:ДОВІДНИК ІНВЕСТОРА В ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ(ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).
Поки панове мріють про переїзд на Філіппіни, у В"єтнам або в Нікарагуа, на ринку нерухомості країни на березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною. У рієлторські контори приходять/дзвонять по 20 клієнтів на день в більшою часткою рієлторам НЕМА що запропонувати.Огляд ситуації з орендою був вчора - я його вже видалив - хто встиг прочитати - мабуть, отримав цікаву інформацію.
За офіційними дланими якщо в 2020 році в Анталії постійно проживало (тобто мали ВНП) - 94 000 іноземців, то в 2021 році кількість іноземців сягнула майже цифри 150 000.Зараз експромт - в горах йде сильний сніг - я НЕ катаюся сьогодні на лижах - та зробив просто так пошук.
Моніторінг цін.
Місце пошуку - сайт оголошень sahibinden. Кожен може відкрити англомовну версію після реєстрації.Критерій пошуку:
- оптимальне співвідношення "ціна/якість" - мікрорайон Hurma
(за назвою фрукта - 15 років тому тут були тільки сади фруктових дерев).
- ціни в інщих мікрорайонах визначити легко: все, що у величезному суто турецькому "спальному" районі Kepez
- буде в 2 (два) рази ДЕШЕВШЕ. Все, що у приморських мікрорайонах "першої лінії" - або навіть далеко не першої,
але престижної - наприклад, недалеко від Середземноморського університету
(74 000 студентів) - буде в 3-6 (три...шість!!!) разів дорожче.
- не "нульовий поверх" (по-нашому "перший").
Нагадаю: всі квартири в цій країні продаються "під ключ" - все готове, вся сантехніка, ремонт, частково меблі (кухня+прихожа), кондиціонери, частково побутова техніка (варочна поверхня, духовий шкаф та витяжка). В квартиру зазвичай треба докупити холодильник та меблі.
Під час купівлі Покупець сплачує державі податок в сумі 4% від Кадастрової оцінки квартири (зазвичай складає 50-75% від ринкової). Послуги Державного кадастрового центра - близько 100 долларів.
Наприклад, при купівлі квартири ринковою ціною в 1 500 000 лір, а Кадастровою оцінкою в 800 000 лір, всі витрати будуть складати орієнтовно: (800000/13,5)х4%+100=2 500 доларів США.Квартири 1+1.
Зазвичай площа в середньому 55 кв. м.Середня ціна серед оголошень - 1 300 000 лір
або приблизно 100 000 доларів.
Вибиваються в менший бік квартири ціною в 950 000 - 999 000 лір або приблизно в 74 000 доларів.
При вивченні таких квартир з"ясовується, що: будинку 10 років, площа 50 кв. м. По факту квартира 0+1.
Але теоретично за ціною в 999 999 лір - це 75 000 доларів - на вторииному ринку пропозиції навіть з меблями можна знайти.
Вибиваються "в більший бік" реально класні квратири - про один з будинків я докладно повідомляв в січні 2020 року - і один з форумчан цікавився у Забудовника та написав на цьому форумі, що квартир в продажу вже немає. Заселений весною 2021 року (я очікував, що здадуть на Новий рік 2020/2021), реально класне розташування, плавальний басейн, парковка.
Ціна 1 950 000 лір або 145 000 доларів США. Круто. Сам не очікував. Не пригадаю точно, але здається ціна перед здачею будинка була 75 000 - 80 000 доларів. Реально класне місце. Реально новий якісний будинок. Плоша квартири 60 кв. м.
Цікаво, що в тому ж будинку продається квартира на іншому поверсі за 1 850 000 лір або 137 000 доларів США.Якщо орієнтуватися на інформацію від нашого форумчанина про те, що в грудні 2019 квартир вже не було в продажу (на етапі фундаменту) і орієнтир ціни був 75 000-80 000 доларів, то профіт теоретично може складати близько 100% у валюті.
Квартир 1+1 дорожче за 1 950 000 лір або 145 000 доларів не побачив.Квартири 2+1.
Зазвичай площа в середньому брутто 90 кв. м, нетто 75-80 кв. м.
Тут дуже велика різниця цін. Середні ціни в інтервалі 2 000 000 – 2 500 000 лір (від 148 000 до 185 000 доларів).
Вибиваються в менший бік ціни – підозріло – 1 250 000 лір (близько 100 000 доларів) – треба ретельно дивитися що там таке.
Вибиваються в більший бік квартири по 2 700 000 – 2 800 000 лір (близько 200 000 доларів).
Саме несподіване для мене – дворівнева квартира в тому ж будинку, де попередні самі дорогі – 2 850 000 лір або 211 000 доларів – квартира в два поверхи площа 120 кв. м.
За 2 200 000 лір – 163 000 доларів – на етепі стін. І – хай Бог милує – на самому краю мікрорайону. Ну не знаю… Мікрорайон хороший місце – найгірше в ньому.
Ось так за 163 000 доларів…
Дивлюся за 2 000 000 лір – 148 000 доларів – будинок реально новий – здано влітку 2021 – але місце як і в попередньому випадку – найгірше з можливих в гарному мікрорайоні. Ще й перед вікнами лінія електропередачі – там приятель живе - сказав гудить вночі шалено.
Висновок робити читачам.Мій висновок: інвестувати за кордон треба було АКТИВНО в період з 1 січня 2017 року по кінець 2020 року – можливо, ще в першому кварталі 2021 року.Але хто ж слухав....
А зараз я не можу нічого порадити - тим більше, що цін в Україні не знаю і не цікавлюсь.
===
тікають від дорогого життя в Україні,
Це ж тре, ОСББ підняло квартплату, і тепер не 250 грн а майже 290 грн.
Жах! Тре собі підшукати кавалірку в Анталії, бо вже скоро вийду за рамки бюджету не те що $125 в місяць, а може і $150.
Свят-свят. Перехрестився.
Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.
Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії?
Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.
з.і.
Як ситуація з Наташами?
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flyman
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Додано: Чет 10 лют, 2022 13:32
flyman написав:
[
Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.
Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії?
Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.
Не все дешево, але все є:
- вода 11 лір куб.м це всі витрати - 0,81 доллара за куб метр або 23 гривін куб.
- електрична енергія - 1,37 ліри за 1 кВт годину або 0,10 долара за 1 кВт годину.
- газ природний 3 ліри куб м. або 0,23 долари за куб7 метр або 6,30 гривні за куб метр.
- бензин А95 - 15,2 ліри або 1,13 долара за літр (здорожчав вчора
).
- інтернет - плачу 120 лір об менше 10 доларів за місяць - це оптиковолоконний без ліміту.
- мобільний зв"язкок - пакет на місяць - входить 1000 хвилин розмов та 15 Гб інтернету - 65 лір або десь 5 доларів.
Цитата: "І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.
" то ви - як завжли - надивилися на ніч дурнуватих відосиків. Не робіть того. І так серед дурні живете.
Я зараз в гірьсколижному центрі - харчуємося виключно в рестораціях - обід на двох - це повний стіл - 8 євро.
Про йогурт не згадуйте - останній раз Ви його смакували ще 2005 році - то для Вас як червона ікра для нормальних людей.
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akurt
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