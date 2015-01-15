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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 509510511512 Додано: Чет 10 лют, 2022 01:25 Alex_V_K_79 написав: rjkz написав: Libo написав:

Может быть. Допускаю.

Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.

Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.

Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.

Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда?

Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно. Может быть. Допускаю.Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США.Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной.Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут.Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда?Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно.



Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.

Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.

На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.

За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).

Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).

Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).



Так что?

Свой кейс нам расскажешь?

И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США.Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями.На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза.За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить).Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал).Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).Так что?Свой кейс нам расскажешь?И я давно интересуюсь таки твоим возрастом. Бросьте ссыль - интересно



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ЛС ЛС rjkz

Повідомлень: 12790 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6650 раз. Подякували: 3667 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 10:45 Примат написав: У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают? У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают? не только я заметил что в последнее время много заробитчан из солнечного Израиля понаехало, ремонты делают, зубы лечат, но в основном торгуют в мелких лавочках. не только я заметил что в последнее время много заробитчан из солнечного Израиля понаехало, ремонты делают, зубы лечат, но в основном торгуют в мелких лавочках. vitaliian

Повідомлень: 10774 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1881 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 12:21 ДОВІДНИК ІНВЕСТОРА В ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ

(ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).



(текст видалено автором о 18-27 - мій вірний багаторічний помічник розмістить нижче точну копію. А ми так зекономимо ресурси Фінансового порталу). Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 лют, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 6600 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2557 раз. Подякували: 900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 13:17 akurt написав: ДОВІДНИК ІНВЕСТОРА В ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ

(ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).



Поки панове мріють про переїзд на Філіппіни, у В"єтнам або в Нікарагуа, на ринку нерухомості країни на березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною. У рієлторські контори приходять/дзвонять по 20 клієнтів на день в більшою часткою рієлторам НЕМА що запропонувати.

Огляд ситуації з орендою був вчора - я його вже видалив - хто встиг прочитати - мабуть, отримав цікаву інформацію.

За офіційними дланими якщо в 2020 році в Анталії постійно проживало (тобто мали ВНП) - 94 000 іноземців, то в 2021 році кількість іноземців сягнула майже цифри 150 000.



Зараз експромт - в горах йде сильний сніг - я НЕ катаюся сьогодні на лижах - та зробив просто так пошук.

Моніторінг цін.

Місце пошуку - сайт оголошень sahibinden. Кожен може відкрити англомовну версію після реєстрації.



Критерій пошуку:

- оптимальне співвідношення "ціна/якість" - мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - 15 років тому тут були тільки сади фруктових дерев).

- ціни в інщих мікрорайонах визначити легко: все, що у величезному суто турецькому "спальному" районі Kepez - буде в 2 (два) рази ДЕШЕВШЕ. Все, що у приморських мікрорайонах "першої лінії" - або навіть далеко не першої, але престижної - наприклад, недалеко від Середземноморського університету (74 000 студентів) - буде в 3-6 (три...шість!!!) разів дорожче.

- не "нульовий поверх" (по-нашому "перший").



Нагадаю: всі квартири в цій країні продаються "під ключ" - все готове, вся сантехніка, ремонт, частково меблі (кухня+прихожа), кондиціонери, частково побутова техніка (варочна поверхня, духовий шкаф та витяжка). В квартиру зазвичай треба докупити холодильник та меблі.



Під час купівлі Покупець сплачує державі податок в сумі 4% від Кадастрової оцінки квартири (зазвичай складає 50-75% від ринкової). Послуги Державного кадастрового центра - близько 100 долларів.

Наприклад, при купівлі квартири ринковою ціною в 1 500 000 лір, а Кадастровою оцінкою в 800 000 лір, всі витрати будуть складати орієнтовно: (800000/13,5)х4%+100=2 500 доларів США.



Квартири 1+1. Зазвичай площа в середньому 55 кв. м.

Середня ціна серед оголошень - 1 300 000 лір або приблизно 100 000 доларів.



Вибиваються в менший бік квартири ціною в 950 000 - 999 000 лір або приблизно в 74 000 доларів.

При вивченні таких квартир з"ясовується, що: будинку 10 років, площа 50 кв. м. По факту квартира 0+1.

Але теоретично за ціною в 999 999 лір - це 75 000 доларів - на вторииному ринку пропозиції навіть з меблями можна знайти.



Вибиваються "в більший бік" реально класні квратири - про один з будинків я докладно повідомляв в січні 2020 року - і один з форумчан цікавився у Забудовника та написав на цьому форумі, що квартир в продажу вже немає. Заселений весною 2021 року (я очікував, що здадуть на Новий рік 2020/2021), реально класне розташування, плавальний басейн, парковка.

Ціна 1 950 000 лір або 145 000 доларів США. Круто. Сам не очікував. Не пригадаю точно, але здається ціна перед здачею будинка була 75 000 - 80 000 доларів. Реально класне місце. Реально новий якісний будинок. Плоша квартири 60 кв. м.

Цікаво, що в тому ж будинку продається квартира на іншому поверсі за 1 850 000 лір або 137 000 доларів США.



Якщо орієнтуватися на інформацію від нашого форумчанина про те, що в грудні 2019 квартир вже не було в продажу (на етапі фундаменту) і орієнтир ціни був 75 000-80 000 доларів, то профіт теоретично може складати близько 100% у валюті.



Квартир 1+1 дорожче за 1 950 000 лір або 145 000 доларів не побачив.



Квартири 2+1. Зазвичай площа в середньому брутто 90 кв. м, нетто 75-80 кв. м.



Тут дуже велика різниця цін. Середні ціни в інтервалі 2 000 000 – 2 500 000 лір (від 148 000 до 185 000 доларів).

Вибиваються в менший бік ціни – підозріло – 1 250 000 лір (близько 100 000 доларів) – треба ретельно дивитися що там таке.



Вибиваються в більший бік квартири по 2 700 000 – 2 800 000 лір (близько 200 000 доларів).

Саме несподіване для мене – дворівнева квартира в тому ж будинку, де попередні самі дорогі – 2 850 000 лір або 211 000 доларів – квартира в два поверхи площа 120 кв. м.



За 2 200 000 лір – 163 000 доларів – на етепі стін. І – хай Бог милує – на самому краю мікрорайону. Ну не знаю… Мікрорайон хороший місце – найгірше в ньому.

Ось так за 163 000 доларів…



Дивлюся за 2 000 000 лір – 148 000 доларів – будинок реально новий – здано влітку 2021 – але місце як і в попередньому випадку – найгірше з можливих в гарному мікрорайоні. Ще й перед вікнами лінія електропередачі – там приятель живе - сказав гудить вночі шалено.



Висновок робити читачам.

Мій висновок: інвестувати за кордон треба було АКТИВНО в період з 1 січня 2017 року по кінець 2020 року – можливо, ще в першому кварталі 2021 року.

Але хто ж слухав....



А зараз я не можу нічого порадити - тим більше, що цін в Україні не знаю і не цікавлюсь. (ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).Поки панове мріють про переїзд на Філіппіни, у В"єтнам або в Нікарагуа, на ринку нерухомості країни на березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною. У рієлторські контори приходять/дзвонять по 20 клієнтів на день в більшою часткою рієлторам НЕМА що запропонувати.Огляд ситуації з орендою був вчора - я його вже видалив - хто встиг прочитати - мабуть, отримав цікаву інформацію.За офіційними дланими якщо в 2020 році в Анталії постійно проживало (тобто мали ВНП) - 94 000 іноземців, то в 2021 році кількість іноземців сягнула майже цифри 150 000.Зараз експромт - в горах йде сильний сніг - я НЕ катаюся сьогодні на лижах - та зробив просто так пошук.Моніторінг цін.Місце пошуку - сайт оголошень sahibinden. Кожен може відкрити англомовну версію після реєстрації.- оптимальне співвідношення "ціна/якість" - мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - 15 років тому тут були тільки сади фруктових дерев).- ціни в інщих мікрорайонах визначити легко: все, що у величезному суто турецькому "спальному" районі Kepez - буде в 2 (два) рази ДЕШЕВШЕ. Все, що у приморських мікрорайонах "першої лінії" -але престижної - наприклад, недалеко від Середземноморського університету (74 000 студентів) - буде в 3-6 (три...шість!!!) разів дорожче.- не "нульовий поверх" (по-нашому "перший").Нагадаю: всі квартири в цій країні продаються "під ключ" - все готове, вся сантехніка, ремонт, частково меблі (кухня+прихожа), кондиціонери, частково побутова техніка (варочна поверхня, духовий шкаф та витяжка). В квартиру зазвичай треба докупити холодильник та меблі.Під час купівлі Покупець сплачує державі податок в сумі 4% від Кадастрової оцінки квартири (зазвичай складає 50-75% від ринкової). Послуги Державного кадастрового центра - близько 100 долларів.Наприклад, при купівлі квартири ринковою ціною в 1 500 000 лір, а Кадастровою оцінкою в 800 000 лір, всі витрати будуть складати орієнтовно: (800000/13,5)х4%+100=2 500 доларів США.Зазвичай площа в середньому 55 кв. м.або приблизно 100 000 доларів.Вибиваються в менший бік квартири ціною в 950 000 - 999 000 лір або приблизно в 74 000 доларів.При вивченні таких квартир з"ясовується, що: будинку 10 років, площа 50 кв. м. По факту квартира 0+1.Але теоретично за ціною в 999 999 лір - це 75 000 доларів - на вторииному ринку пропозиції навіть з меблями можна знайти.Вибиваються "в більший бік" реально класні квратири - про один з будинків я докладно повідомляв в січні 2020 року - і один з форумчан цікавився у Забудовника та написав на цьому форумі, що квартир в продажу вже немає. Заселений весною 2021 року (я очікував, що здадуть на Новий рік 2020/2021), реально класне розташування, плавальний басейн, парковка.Ціна 1 950 000 лір або 145 000 доларів США. Круто. Сам не очікував. Не пригадаю точно, але здається ціна перед здачею будинка була 75 000 - 80 000 доларів. Реально класне місце. Реально новий якісний будинок. Плоша квартири 60 кв. м.Цікаво, що в тому ж будинку продається квартира на іншому поверсі за 1 850 000 лір або 137 000 доларів США.Якщо орієнтуватися на інформацію від нашого форумчанина про те, що в грудні 2019 квартир вже не було в продажу (на етапі фундаменту) і орієнтир ціни був 75 000-80 000 доларів, то профіт теоретично може складати близько 100% у валюті.Квартир 1+1 дорожче за 1 950 000 лір або 145 000 доларів не побачив.Зазвичай площа в середньому брутто 90 кв. м, нетто 75-80 кв. м.Тут дуже велика різниця цін. Середні ціни в інтервалі 2 000 000 – 2 500 000 лір (від 148 000 до 185 000 доларів).Вибиваються в менший бік ціни – підозріло – 1 250 000 лір (близько 100 000 доларів) – треба ретельно дивитися що там таке.Вибиваються в більший бік квартири по 2 700 000 – 2 800 000 лір (близько 200 000 доларів).Саме несподіване для мене – дворівнева квартира в тому ж будинку, де попередні самі дорогі – 2 850 000 лір або 211 000 доларів – квартира в два поверхи площа 120 кв. м.За 2 200 000 лір – 163 000 доларів – на етепі стін. І – хай Бог милує – на самому краю мікрорайону. Ну не знаю… Мікрорайон хороший місце – найгірше в ньому.Ось так за 163 000 доларів…Дивлюся за 2 000 000 лір – 148 000 доларів – будинок реально новий – здано влітку 2021 – але місце як і в попередньому випадку – найгірше з можливих в гарному мікрорайоні. Ще й перед вікнами лінія електропередачі – там приятель живе - сказав гудить вночі шалено.Висновок робити читачам.А зараз я не можу нічого порадити - тим більше, що



березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною.





===

тікають від дорогого життя в Україні,

Це ж тре, ОСББ підняло квартплату, і тепер не 250 грн а майже 290 грн.

Жах! Тре собі підшукати кавалірку в Анталії, бо вже скоро вийду за рамки бюджету не те що $125 в місяць, а може і $150.

Свят-свят. Перехрестився.

Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.

Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії?

Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.



з.і.

Як ситуація з Наташами? березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною.===тікають від дорогого життя в Україні,Це ж тре, ОСББ підняло квартплату, і тепер не 250 грн а майже 290 грн.Жах! Тре собі підшукати кавалірку в Анталії, бо вже скоро вийду за рамки бюджету не те що $125 в місяць, а може і $150.Свят-свят. Перехрестився.Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії?Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.з.і.Як ситуація з Наташами? flyman

Повідомлень: 28159 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1389 раз. Подякували: 2456 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 13:32 flyman написав: [

Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.

Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії?

Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.

Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти.Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії?Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.

Не все дешево, щоби було дешево, треба вміти щось робити корисне для людей - тоді платять зарплатню саме для того, щоби людина покривала свої потреби:

- вода 11 лір куб.м це всі витрати - 0,81 долара за куб метр або 23 гривні куб. Це і подача, і водовідведення

- електрична енергія - 1,37 ліри за 1 кВт годину або 0,10 долара за 1 кВт годину.

- газ природний 3 ліри куб м. або 0,23 долари за куб. метр або 6,30 гривні за куб метр.

- бензин А95 - 15,2 ліри або 1,13 долара за літр ( здорожчав вчора ).

- інтернет та домашня телефонія - 120 лір об менше 10 доларів за місяць - це оптиковолоконний без ліміту.

- мобільний зв"язкок - пакет на місяць - входить 1000 хвилин розмов та 15 Гб інтернету - 65 лір або десь 5 доларів.



Спробуйте порахувати свої ТЕОРЕТИЧНІ витрати самостійно.



Цитата: "І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти." то ви - як завжди - надивилися на ніч дурнуватих відосиків. Не робіть того. І так живете так, як живете.

Про йогурт не згадуйте - останній раз Ви його смакували ще 2005 році - то для Вас як червона ікра для інших людей. Не все дешево, щоби було дешево, треба вміти щось робити корисне для людей - тоді платять зарплатню саме для того, щоби людина покривала свої потреби:- вода 11 лір куб.м це всі витрати - 0,81 долара за куб метр або 23 гривні куб. Це і подача, і водовідведення- електрична енергія - 1,37 ліри за 1 кВт годину або 0,10 долара за 1 кВт годину.- газ природний 3 ліри куб м. або 0,23 долари за куб. метр або 6,30 гривні за куб метр.- бензин А95 - 15,2 ліри або 1,13 долара за літр ().- інтернет та домашня телефонія - 120 лір об менше 10 доларів за місяць - це оптиковолоконний без ліміту.- мобільний зв"язкок - пакет на місяць - входить 1000 хвилин розмов та 15 Гб інтернету - 65 лір або десь 5 доларів.Спробуйте порахувати свої ТЕОРЕТИЧНІ витрати самостійно.Цитата: "І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти." то ви - як завжди - надивилися на ніч дурнуватих відосиків. Не робіть того. І так живете так, як живете.Про йогурт не згадуйте - останній раз Ви його смакували ще 2005 році - то для Вас як червона ікра для інших людей. Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 лют, 2022 17:34, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 6600 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2557 раз. Подякували: 900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 17:33 akurt написав: текст о текущей очень необычной ситуации на рынке недвижимости в той стране Земного шара, где сделать было инвестиции проще всего и выгоднее всего - в период с 2016 по начало 2021 года - удалён автором. Кто успел прочитать - думаю было и важно, и интересно текст о текущей очень необычной ситуации на рынке недвижимости в той стране Земного шара, где сделать было инвестиции проще всего и выгоднее всего - в период с 2016 по начало 2021 года - удалён автором. Кто успел прочитать - думаю было и важно, и интересно

Що за яблуки на снігу????

Навіщо надування щок???

Попит на турецьку курортну нерухомість - все меньше і меньше??? Що за яблуки на снігу????Навіщо надування щок???Попит на турецьку курортну нерухомість - все меньше і меньше??? Frant

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