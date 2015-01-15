Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав: Может быть. Допускаю. Просто мы тогда описали два разных опыта жизни в США. Ты описал опыт мигранта-нелегала, неудахи, жизни маргинальной, на птичьих прав, полудикой и ненормальной. Живут же как-то в Америке люди вообще без документов. И в Украине такие живут. Но мы же не стремимся к такой жиизни, а наоборот, правда? Вот я и описал нормальный опыт жизни с SSN, чтоб можно было устроиться на работу, купить телефон, оформить медицинскую и пенсионную страховку, открыть нормальный банковский счет, пользоваться всеми экономическими и финансовыми правами как резидент США. А без SSN это невозможно.
Слушай, раз ты такой умный, может для начала расскажешь как и на каком основании попал в США. Пока-что только пальцы веером и сопли пузырями. На Ютьюбе есть чувак, который 12+ лет играл в лотерею гринкард безрезультатно, потом поехал по турвизе, потом ее перевел в рабочую и с год назад получил гринку. При этом не вел бомжацкий образ жизни - первый год или два работал (кем- не говорил), жена работала в сфере логистики морских перевозок, потом пробовал строительный бизнес, потом пошла тема с машинами в страны б.Союза. За это время купил БЕЗ МОРТГИДЖА дом в Байоне, дети спортом занимаются, свой офис и стоянка на 300 машин (с битками для пахатых украинских (и не только) любителей пальцами веерить). Приехал в США с 24 тысячами баксов (из них 20 куе долговые, быстро отдал). Каждый шаг делал видео, начиная еще с Киева (уехал практически перед самым Майданом).
Так что? Свой кейс нам расскажешь? И я давно интересуюсь таки твоим возрастом.
Примат написав:У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?
не только я заметил что в последнее время много заробитчан из солнечного Израиля понаехало, ремонты делают, зубы лечат, но в основном торгуют в мелких лавочках.
akurt написав:ДОВІДНИК ІНВЕСТОРА В ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ (ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).
Поки панове мріють про переїзд на Філіппіни, у В"єтнам або в Нікарагуа, на ринку нерухомості країни на березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною. У рієлторські контори приходять/дзвонять по 20 клієнтів на день в більшою часткою рієлторам НЕМА що запропонувати. Огляд ситуації з орендою був вчора - я його вже видалив - хто встиг прочитати - мабуть, отримав цікаву інформацію. За офіційними дланими якщо в 2020 році в Анталії постійно проживало (тобто мали ВНП) - 94 000 іноземців, то в 2021 році кількість іноземців сягнула майже цифри 150 000.
Зараз експромт - в горах йде сильний сніг - я НЕ катаюся сьогодні на лижах - та зробив просто так пошук. Моніторінг цін. Місце пошуку - сайт оголошень sahibinden. Кожен може відкрити англомовну версію після реєстрації.
Критерій пошуку: - оптимальне співвідношення "ціна/якість" - мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - 15 років тому тут були тільки сади фруктових дерев). - ціни в інщих мікрорайонах визначити легко: все, що у величезному суто турецькому "спальному" районі Kepez - буде в 2 (два) рази ДЕШЕВШЕ. Все, що у приморських мікрорайонах "першої лінії" - або навіть далеко не першої, але престижної - наприклад, недалеко від Середземноморського університету (74 000 студентів) - буде в 3-6 (три...шість!!!) разів дорожче. - не "нульовий поверх" (по-нашому "перший").
Нагадаю: всі квартири в цій країні продаються "під ключ" - все готове, вся сантехніка, ремонт, частково меблі (кухня+прихожа), кондиціонери, частково побутова техніка (варочна поверхня, духовий шкаф та витяжка). В квартиру зазвичай треба докупити холодильник та меблі.
Під час купівлі Покупець сплачує державі податок в сумі 4% від Кадастрової оцінки квартири (зазвичай складає 50-75% від ринкової). Послуги Державного кадастрового центра - близько 100 долларів. Наприклад, при купівлі квартири ринковою ціною в 1 500 000 лір, а Кадастровою оцінкою в 800 000 лір, всі витрати будуть складати орієнтовно: (800000/13,5)х4%+100=2 500 доларів США.
Квартири 1+1. Зазвичай площа в середньому 55 кв. м. Середня ціна серед оголошень - 1 300 000 лір або приблизно 100 000 доларів.
Вибиваються в менший бік квартири ціною в 950 000 - 999 000 лір або приблизно в 74 000 доларів. При вивченні таких квартир з"ясовується, що: будинку 10 років, площа 50 кв. м. По факту квартира 0+1. Але теоретично за ціною в 999 999 лір - це 75 000 доларів - на вторииному ринку пропозиції навіть з меблями можна знайти.
Вибиваються "в більший бік" реально класні квратири - про один з будинків я докладно повідомляв в січні 2020 року - і один з форумчан цікавився у Забудовника та написав на цьому форумі, що квартир в продажу вже немає. Заселений весною 2021 року (я очікував, що здадуть на Новий рік 2020/2021), реально класне розташування, плавальний басейн, парковка. Ціна 1 950 000 лір або 145 000 доларів США. Круто. Сам не очікував. Не пригадаю точно, але здається ціна перед здачею будинка була 75 000 - 80 000 доларів. Реально класне місце. Реально новий якісний будинок. Плоша квартири 60 кв. м. Цікаво, що в тому ж будинку продається квартира на іншому поверсі за 1 850 000 лір або 137 000 доларів США.
Якщо орієнтуватися на інформацію від нашого форумчанина про те, що в грудні 2019 квартир вже не було в продажу (на етапі фундаменту) і орієнтир ціни був 75 000-80 000 доларів, то профіт теоретично може складати близько 100% у валюті.
Квартир 1+1 дорожче за 1 950 000 лір або 145 000 доларів не побачив.
Квартири 2+1. Зазвичай площа в середньому брутто 90 кв. м, нетто 75-80 кв. м.
Тут дуже велика різниця цін. Середні ціни в інтервалі 2 000 000 – 2 500 000 лір (від 148 000 до 185 000 доларів). Вибиваються в менший бік ціни – підозріло – 1 250 000 лір (близько 100 000 доларів) – треба ретельно дивитися що там таке.
Вибиваються в більший бік квартири по 2 700 000 – 2 800 000 лір (близько 200 000 доларів). Саме несподіване для мене – дворівнева квартира в тому ж будинку, де попередні самі дорогі – 2 850 000 лір або 211 000 доларів – квартира в два поверхи площа 120 кв. м.
За 2 200 000 лір – 163 000 доларів – на етепі стін. І – хай Бог милує – на самому краю мікрорайону. Ну не знаю… Мікрорайон хороший місце – найгірше в ньому. Ось так за 163 000 доларів…
Дивлюся за 2 000 000 лір – 148 000 доларів – будинок реально новий – здано влітку 2021 – але місце як і в попередньому випадку – найгірше з можливих в гарному мікрорайоні. Ще й перед вікнами лінія електропередачі – там приятель живе - сказав гудить вночі шалено.
Висновок робити читачам. Мій висновок: інвестувати за кордон треба було АКТИВНО в період з 1 січня 2017 року по кінець 2020 року – можливо, ще в першому кварталі 2021 року. Але хто ж слухав....
А зараз я не можу нічого порадити - тим більше, що цін в Україні не знаю і не цікавлюсь.
березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною.
=== тікають від дорогого життя в Україні, Це ж тре, ОСББ підняло квартплату, і тепер не 250 грн а майже 290 грн. Жах! Тре собі підшукати кавалірку в Анталії, бо вже скоро вийду за рамки бюджету не те що $125 в місяць, а може і $150. Свят-свят. Перехрестився. Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти. Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії? Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.
flyman написав:[ Зато в Туреччині все дешево. І електрика, і вода з баку гаряча задармо. І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти. Акрут, підкажіть в $120 за місяць можна вписатися одинокому фрілансеру в Анталії? Ну що був інтернет, і тепло, і без грибка, і йогурт щодня такий, що ложка стоїть.
Не все дешево, щоби було дешево, треба вміти щось робити корисне для людей - тоді платять зарплатню саме для того, щоби людина покривала свої потреби: - вода 11 лір куб.м це всі витрати - 0,81 долара за куб метр або 23 гривні куб. Це і подача, і водовідведення - електрична енергія - 1,37 ліри за 1 кВт годину або 0,10 долара за 1 кВт годину. - газ природний 3 ліри куб м. або 0,23 долари за куб. метр або 6,30 гривні за куб метр. - бензин А95 - 15,2 ліри або 1,13 долара за літр (здорожчав вчора). - інтернет та домашня телефонія - 120 лір об менше 10 доларів за місяць - це оптиковолоконний без ліміту. - мобільний зв"язкок - пакет на місяць - входить 1000 хвилин розмов та 15 Гб інтернету - 65 лір або десь 5 доларів.
Спробуйте порахувати свої ТЕОРЕТИЧНІ витрати самостійно.
Цитата: "І за місце в кафешці не тре платити і за його обігрів не тре башляти." то ви - як завжди - надивилися на ніч дурнуватих відосиків. Не робіть того.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 лют, 2022 17:34, всього редагувалось 1 раз.
"Купив необходимую мебель и прочую утварь (обстановка обошлась еще примерно в €20 тыс.), семья Оксаны лето 2019 года провела в новых апартаментах. Еще через год застройщик — он же эксплуатирующая компания — прислал уведомление о повышении стоимости обслуживания жилья сразу на 20%. Но вместе с прочими обязательными платежами — страховками и налогами — выходило примерно €2-2,5 тыс. в год, притом что проводили мы там совсем не много времени. И мы поняли, что лучше было бы за те же €2-2,5 тыс. снимать жилье такого же уровня, не связывая себя обязанностью ездить в одно и то же место и общаться с управляющей компанией"."
https://youtu.be/RbVIuhF1qWE А тим часом після отримання платіжок за електрику по 2000-3000 лір російськомовні експати вже пакують валізи із Туреччини і це ТІЛЬКИ ПОЧАТОК. Про що ми тут давним давно ще писали і всі прогнози виявились самозбувающимися один в один. І про економічну кризу і про девальвацію ліри і про ріст цін та інше...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати.
roberto dark написав::( https://youtu.be/RbVIuhF1qWE А тим часом після отримання платіжок за електрику по 2000-3000 лір російськомовні експати вже пакують валізи із Туреччини і це ТІЛЬКИ ПОЧАТОК. Про що ми тут давним давно ще писали і всі прогнози виявились самозбувающимися один в один. І про економічну кризу і про девальвацію ліри і про ріст цін та інше...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати.
Раніше наш турецький герой викладував платіжки і тут щось притих. Цікаво, скільки там 3200 лір ($250) накапало за січень, чи більше?
roberto dark написав:...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати.
Из комментариев под этим видео... ... Это шок. За квартиру 1600.00 лир а за электричество 3200.00 лир… это $256.00…Мы живём в Америке , штат Флорида в своём доме с тремя спальнями, примерно такой же климат как в Алании. Кондиционер работает почти круглый год, готовим на электрической плите, эл. сушилка для белья, бойлер для горячей воды, мотор для бассейна…. + сауна с эл. печкой 2 раза в неделю. Наш средний чек за месяц $155.00… Да, Турция становится просто неподъёмной… и не только для российских пенсионеров...
На 7 хв. : З СЕРПНЯ 2021 року ПО ЛЮТИЙ 2022, доллар подорожчав на 53% але тарифи зросли: на 125% дизпаливо на 150% харчі від 70 до 130% Як вам таке?
P.S. У нас в Ізраїлі з першого січня підняли тариф на ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ на 5.7% і то було крику та шуму в пресі, бо навіть дурний розуміє, що тепер здрожчає МАЙЖЕ ВСЕ .( А в райській Туреччині на 125% - легко!!!) Середній чек зимою за 2 кім квартиру, в якій кондиціонер на тепло, увечері та вночі, не виключається біля 1000 шек за 2 міс .