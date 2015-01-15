akurt написав:

Критерій пошуку:

або навіть далеко не першої,

Мій висновок: інвестувати за кордон треба було АКТИВНО в період з 1 січня 2017 року по кінець 2020 року – можливо, ще в першому кварталі 2021 року.

(ціни на квартири на березі Середземного моря станом на 10 лютого 2022).Поки панове мріють про переїзд на Філіппіни, у В"єтнам або в Нікарагуа, на ринку нерухомості країни на березі Середземного моря відбуваються цікаві події - масовий переїзд фрілансерів з України - родини з дітьми. Суттево зросла вартість оренди квартир: на сьогодні вже важко знайти квартиру в оренду за помірною ціною. У рієлторські контори приходять/дзвонять по 20 клієнтів на день в більшою часткою рієлторам НЕМА що запропонувати.Огляд ситуації з орендою був вчора - я його вже видалив - хто встиг прочитати - мабуть, отримав цікаву інформацію.За офіційними дланими якщо в 2020 році в Анталії постійно проживало (тобто мали ВНП) - 94 000 іноземців, то в 2021 році кількість іноземців сягнула майже цифри 150 000.Зараз експромт - в горах йде сильний сніг - я НЕ катаюся сьогодні на лижах - та зробив просто так пошук.Моніторінг цін.Місце пошуку - сайт оголошень sahibinden. Кожен може відкрити англомовну версію після реєстрації.- оптимальне співвідношення "ціна/якість" - мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - 15 років тому тут були тільки сади фруктових дерев).- ціни в інщих мікрорайонах визначити легко: все, що у величезному суто турецькому "спальному" районі Kepez - буде в 2 (два) рази ДЕШЕВШЕ. Все, що у приморських мікрорайонах "першої лінії" -але престижної - наприклад, недалеко від Середземноморського університету (74 000 студентів) - буде в 3-6 (три...шість!!!) разів дорожче.- не "нульовий поверх" (по-нашому "перший").Нагадаю: всі квартири в цій країні продаються "під ключ" - все готове, вся сантехніка, ремонт, частково меблі (кухня+прихожа), кондиціонери, частково побутова техніка (варочна поверхня, духовий шкаф та витяжка). В квартиру зазвичай треба докупити холодильник та меблі.Під час купівлі Покупець сплачує державі податок в сумі 4% від Кадастрової оцінки квартири (зазвичай складає 50-75% від ринкової). Послуги Державного кадастрового центра - близько 100 долларів.Наприклад, при купівлі квартири ринковою ціною в 1 500 000 лір, а Кадастровою оцінкою в 800 000 лір, всі витрати будуть складати орієнтовно: (800000/13,5)х4%+100=2 500 доларів США.Зазвичай площа в середньому 55 кв. м.або приблизно 100 000 доларів.Вибиваються в менший бік квартири ціною в 950 000 - 999 000 лір або приблизно в 74 000 доларів.При вивченні таких квартир з"ясовується, що: будинку 10 років, площа 50 кв. м. По факту квартира 0+1.Але теоретично за ціною в 999 999 лір - це 75 000 доларів - на вторииному ринку пропозиції навіть з меблями можна знайти.Вибиваються "в більший бік" реально класні квратири - про один з будинків я докладно повідомляв в січні 2020 року - і один з форумчан цікавився у Забудовника та написав на цьому форумі, що квартир в продажу вже немає. Заселений весною 2021 року (я очікував, що здадуть на Новий рік 2020/2021), реально класне розташування, плавальний басейн, парковка.Ціна 1 950 000 лір або 145 000 доларів США. Круто. Сам не очікував. Не пригадаю точно, але здається ціна перед здачею будинка була 75 000 - 80 000 доларів. Реально класне місце. Реально новий якісний будинок. Плоша квартири 60 кв. м.Цікаво, що в тому ж будинку продається квартира на іншому поверсі за 1 850 000 лір або 137 000 доларів США.Якщо орієнтуватися на інформацію від нашого форумчанина про те, що в грудні 2019 квартир вже не було в продажу (на етапі фундаменту) і орієнтир ціни був 75 000-80 000 доларів, то профіт теоретично може складати близько 100% у валюті.Квартир 1+1 дорожче за 1 950 000 лір або 145 000 доларів не побачив.Зазвичай площа в середньому брутто 90 кв. м, нетто 75-80 кв. м.Тут дуже велика різниця цін. Середні ціни в інтервалі 2 000 000 – 2 500 000 лір (від 148 000 до 185 000 доларів).Вибиваються в менший бік ціни – підозріло – 1 250 000 лір (близько 100 000 доларів) – треба ретельно дивитися що там таке.Вибиваються в більший бік квартири по 2 700 000 – 2 800 000 лір (близько 200 000 доларів).Саме несподіване для мене – дворівнева квартира в тому ж будинку, де попередні самі дорогі – 2 850 000 лір або 211 000 доларів – квартира в два поверхи площа 120 кв. м.За 2 200 000 лір – 163 000 доларів – на етепі стін. І – хай Бог милує – на самому краю мікрорайону. Ну не знаю… Мікрорайон хороший місце – найгірше в ньому.Ось так за 163 000 доларів…Дивлюся за 2 000 000 лір – 148 000 доларів – будинок реально новий – здано влітку 2021 – але місце як і в попередньому випадку – найгірше з можливих в гарному мікрорайоні. Ще й перед вікнами лінія електропередачі – там приятель живе - сказав гудить вночі шалено.Висновок робити читачам.А зараз я не можу нічого порадити - тим більше, що