RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:15

  RTC12 написав:
  roberto dark написав:...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати. :?

Из комментариев под этим видео...
... Это шок. За квартиру 1600.00 лир а за электричество 3200.00 лир… это $256.00…Мы живём в Америке , штат Флорида в своём доме с тремя спальнями, примерно такой же климат как в Алании. Кондиционер работает почти круглый год, готовим на электрической плите, эл. сушилка для белья, бойлер для горячей воды, мотор для бассейна…. + сауна с эл. печкой 2 раза в неделю. Наш средний чек за месяц $155.00… Да, Турция становится просто неподъёмной… и не только для российских пенсионеров...


Справедливости ради, Кон Эдисон анонсировал +11% за ээ в НЙ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12792
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6653 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 510511512513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 898, 899, 900
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8991 1260236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 00:26
ihorko_lviv
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107803
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (3041)
11.02.2022 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.