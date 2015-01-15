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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:15
RTC12 написав: roberto dark написав:
...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати.
Из комментариев под этим видео...... Это шок. За квартиру 1600.00 лир а за электричество 3200.00 лир… это $256.00…Мы живём в Америке , штат Флорида в своём доме с тремя спальнями, примерно такой же климат как в Алании. Кондиционер работает почти круглый год, готовим на электрической плите, эл. сушилка для белья, бойлер для горячей воды, мотор для бассейна…. + сауна с эл. печкой 2 раза в неделю. Наш средний чек за месяц $155.00… Да, Турция становится просто неподъёмной… и не только для российских пенсионеров...
Справедливости ради, Кон Эдисон анонсировал +11% за ээ в НЙ.
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