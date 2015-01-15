Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:36

Безусловно, нет ничего забавнее в наши дни, чем видеть (не читать - я людей с большими психо-финаносовыми травмами в области недвижимости давно поставил в игнор) как пляшущие человечики резвятся и пляшут от безысходности.



Вот и красавец Флайман задает вопрос: "Во сколько ему обойдется проживание за границей?" - ему дают точные цифры - казалось бы возьми да подсчитай - нет, перемножить 6 (шесть) цифр НЕ ПОД СИЛУ. В Грузию он поедет, на Филиппины... В Португалию....



На самом деле поедет только к роберто в Израиль.



Турецкое правительство глядя на поток прибывающих и прибывающих переселенцев с Восточной Украины (страну нет указывают) приняло решение с 10 февраля существенно ужесточить правила выдачи так называемого "Туристического ВНЖ".



Что было раньше?

- любой украинец мог приехать, купив за 32 (тридцать два0 доллара авиабилет на самолёт "Киев-Анкар-Анталия", арендовать квартиру по цене в 250-300 долларов, оформить Договор аренды, заверить его нотариуса - вала - через 3 недели в кармане ВНЖ. Все расходы - примерно 150 долларов.

- такой наплыв приезжих привил к росту цен на аренду квартир в 2-3 (!!!) раза. На сегодня практически невозможно арендовать квартиру в Анталии.



Что с 10 февраля?

Так называемый туристический ВНЖ по аренде квартир будут выдавать в трех случаях:

- украинкам, котоырые вышли замуж за граждан Турецкой республики - на 3 года - потом гражданство.

- иностранцам, который могут подтвердить свой МАРШРУТ передвижения по старье, цели маршрута и места проживания оп маршруту. Туристический - так туристический.

- лицам, который могут подтвердить СУЩЕСТВЕННЫЕ официальные доходы.



Все эти меры приведут к таким последствиям:

а) Турецкая республика страхует себя от возможных в будущем просителей политического убежища.

б) прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в Турции.





Ну вот - форумчанам читать опусы обездоленных, а Акурт одевает лыжный костюм и на спорны вулкана Erciyes. Отличная солнечная погода, прортатраченные трассы.

Вчера в отель заехал много французов. Еще бы: Ski-pass на неделю (!!!) 30 евро. Не на пол-дня, а нот неделю. Номер отеле на двоих с завтраком - 30 евро. Обед в рестоарне - 8 евро на двоих.

Удачи в инвестициях!