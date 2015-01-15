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roberto dark написав:...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати.
Из комментариев под этим видео... ... Это шок. За квартиру 1600.00 лир а за электричество 3200.00 лир… это $256.00…Мы живём в Америке , штат Флорида в своём доме с тремя спальнями, примерно такой же климат как в Алании. Кондиционер работает почти круглый год, готовим на электрической плите, эл. сушилка для белья, бойлер для горячей воды, мотор для бассейна…. + сауна с эл. печкой 2 раза в неделю. Наш средний чек за месяц $155.00… Да, Турция становится просто неподъёмной… и не только для российских пенсионеров...
Справедливости ради, Кон Эдисон анонсировал +11% за ээ в НЙ.
Примат написав:У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?
не только я заметил что в последнее время много заробитчан из солнечного Израиля понаехало, ремонты делают, зубы лечат, но в основном торгуют в мелких лавочках.
Вот же бредит ирпеньский самокатчик, из епеней, которые регулярно стоят в пробках без электричества и чистой воды! Ведь в неё сливают кизяки ( в виду отсутствия канализации) его "состоятельные" соседы, на мерседесах-битках. Верим, конечно же, что бедные израильтяне торгуют у него на рынке. "Закусывай веталь" - так тебе кажется часто пишут на форуме
Примат написав:У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?
не только я заметил что в последнее время много заробитчан из солнечного Израиля понаехало, ремонты делают, зубы лечат, но в основном торгуют в мелких лавочках.
Вот же бредит ирпеньский самокатчик, из епеней, которые регулярно стоят в пробках без электричества и чистой воды! Ведь в неё сливают кизяки ( в виду отсутствия канализации) его "состоятельные" соседы, на мерседесах-битках. Верим, конечно же, что бедные израильтяне торгуют у него на рынке. "Закусывай веталь" - так тебе кажется часто пишут на форуме
Ірпіньська обліківка - постійно намагається йти проти реальності, видумувати якісь фейки і смакувати їх))) Їй варто було би купити квартирку в четвертій лінії від моря в турецьких Єпенях, щоб на холодному морському повітрі остудити свою гарячу голову(((
Безусловно, нет ничего забавнее в наши дни, чем видеть (не читать - я людей с большими психо-финаносовыми травмами в области недвижимости давно поставил в игнор) как пляшущие человечики резвятся и пляшут от безысходности.
Вот и красавец Флайман задает вопрос: "Во сколько ему обойдется проживание за границей?" - ему дают точные цифры - казалось бы возьми да подсчитай - нет, перемножить 6 (шесть) цифр НЕ ПОД СИЛУ. В Грузию он поедет, на Филиппины... В Португалию....
На самом деле поедет только к роберто в Израиль.
Турецкое правительство глядя на поток прибывающих и прибывающих переселенцев с Восточной Украины (страну нет указывают) приняло решение с 10 февраля существенно ужесточить правила выдачи так называемого "Туристического ВНЖ".
Что было раньше? - любой украинец мог приехать, купив за 32 (тридцать два0 доллара авиабилет на самолёт "Киев-Анкар-Анталия", арендовать квартиру по цене в 250-300 долларов, оформить Договор аренды, заверить его нотариуса - вала - через 3 недели в кармане ВНЖ. Все расходы - примерно 150 долларов. - такой наплыв приезжих привил к росту цен на аренду квартир в 2-3 (!!!) раза. На сегодня практически невозможно арендовать квартиру в Анталии.
Что с 10 февраля? Так называемый туристический ВНЖ по аренде квартир будут выдавать в трех случаях: - украинкам, котоырые вышли замуж за граждан Турецкой республики - на 3 года - потом гражданство. - иностранцам, который могут подтвердить свой МАРШРУТ передвижения по старье, цели маршрута и места проживания оп маршруту. Туристический - так туристический. - лицам, который могут подтвердить СУЩЕСТВЕННЫЕ официальные доходы.
Все эти меры приведут к таким последствиям: а) Турецкая республика страхует себя от возможных в будущем просителей политического убежища. б) прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в Турции.
Ну вот - форумчанам читать опусы обездоленных, а Акурт одевает лыжный костюм и на спорны вулкана Erciyes. Отличная солнечная погода, прортатраченные трассы. Вчера в отель заехал много французов. Еще бы: Ski-pass на неделю (!!!) 30 евро. Не на пол-дня, а нот неделю. Номер отеле на двоих с завтраком - 30 евро. Обед в рестоарне - 8 евро на двоих. Удачи в инвестициях!
Россиянка рассказала о тотальном ужасе из-за поднятия цен в Анталии https://www.tourprom.ru/news/54116/ С 8 февраля в Анталии на 40% поднялись цены на такси. Посадка – 7 лир (вместо 5-ти), 1 километр – 7 лир. Минимальная стоимость поездки – 20 лир (вместо 12-ти)», – добавила автор.В критическом состоянии находятся небольшие магазины, рестораны, кафе и пекарни. Из-за безысходности они вынуждены вывешивать свои счета за электричество, объясняя таким образом поднятие цен на свои услуги. Кто ещё не закрылся, ввёл правило 30 лир, т.е. «нельзя сидеть, не сделав заказ минимум на 30 лир. Бесконечно сидеть с одним заказом тоже теперь нельзя – через 6 часов после первого заказа, нужно будет сделать второй».За желание посидеть на уличной веранде с отоплением туристам придётся заплатить.
Торговцы на базаре подняли цены – «дешёвые овощи и фрукты перестают быть важным плюсом жизни в Турции».Подскочила стоимость интернет-услуг.Стоимость отелей в Турции за январь по сравнению с декабрём резко выросла – рост составил рекордные 87%!!!
P.S. Любопытно какая связь между краткосрочным ВНЖ для туристов и прошением политического убежища??? Кое-кто продолжает писать откровенные глупости как впрочем и о нашествии каких-то мифических украинцев с Восточной Украины в мусульманскую страну третьего и мира и от недавна с ЗАОБЛАЧНЫМИ ЦЕНАМИ НА ЖИЗНЬ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТОЙ ЖЕ УКРАИНОЙ.
і їде грачувати до найближчого аеропорту, куди прилітає російськомовна публіка)))
roberto dark написав:
Frant написав:
akurt написав:Турецкое правительство глядя на поток прибывающих и прибывающих переселенцев с Восточной Украины
Чергова фантазія турецького таксиста.
Таксиста? То ви йому Франт комплімент зробили зранку. ДЛЯ НЬОГО ТАКА ПОСАДА МРІЯ НЕ ЗДІЙСНЕННА
Навіть наша ірпіньська обліківка, почитавши опуси нашого турецького ясновельможного пана, чітко визначила його статус - або ріелтор, або таксист. Дійсно, він весь час возить "друзів" з Східної України на перегляди турецького курортного неліквіда.
akurt написав:б) прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в Турции.
При падении турецкой макулатуры к отметке 20-25лир за доллар, инстинкт самосохранения вынудит бизнес ещё больше поднять цены в турецких фантиках. И не только на бетон, а практически на всё... Что, собственно, мы и наблюдаем... 83 млн.обнищавшего населения, которому скоро есть будет нечего, бросятся скупать недвижимость.... Самому не смешно... Турецкий бетон скоро будут распродавать кварталами, так как процедура банкротств там уже запущена, а несколько десятков тысяч потенциальных эмигрантов никакой погоды там не сделают... Всё, с Турции уже начинается откат, так как барашков там начали стричь основательно...
RTC12 написав:Турецкий бетон скоро будут распродавать кварталами, так как процедура банкротств там уже запущена, а несколько десятков тысяч потенциальных эмигрантов никакой погоды там не сделают... Всё, с Турции уже начинается откат, так как барашков там начали стричь основательно...
По времени совпадает с началом дачного сезона. Некоторые мечтали о даче у моря и чтоб недорого.