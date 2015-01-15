Libo написав:
По времени совпадает с началом дачного сезона.
Некоторые мечтали о даче у моря и чтоб недорого.
У московитів є хороше прислів:я:
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз!"
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:10
У московитів є хороше прислів:я:
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз!"
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:37
Пока akurt освоил три зоны катания из четырёх прикольные парни, не имеющие никакого отношения к инвестициям сочинили десятки строк бреда.
Слава Богу, я этот бред бесквартирно-безработных не читаю.
Сейчас перерыв - перекус и отдыхают ноги, читаю разъяснения по новым правилам получения ВНЖ в Турции.
Закрыли въезд всм не очень обеспеченным людям.
Меры не касаются владельцев недвижимости.
Изменения очень существенные, особенно требование аростилировпнного документа о доходах.
Точнее расскажу вечером.
Для тех, кто не тратит время на писание бреда на Финансовом форуме;
Покат лыжного комплекта 130 лир или примерно 270 гривен.
Удачи в инвестициях!
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