RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:10

  Libo написав:
  RTC12 написав:Турецкий бетон скоро будут распродавать кварталами, так как процедура банкротств там уже запущена, а несколько десятков тысяч потенциальных эмигрантов никакой погоды там не сделают...
Всё, с Турции уже начинается откат, так как барашков там начали стричь основательно...


По времени совпадает с началом дачного сезона.
Некоторые мечтали о даче у моря и чтоб недорого. :?

У московитів є хороше прислів:я:
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22643
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:37

Пока akurt освоил три зоны катания из четырёх прикольные парни, не имеющие никакого отношения к инвестициям сочинили десятки строк бреда.
Слава Богу, я этот бред бесквартирно-безработных не читаю.
Сейчас перерыв - перекус и отдыхают ноги, читаю разъяснения по новым правилам получения ВНЖ в Турции.
Закрыли въезд всм не очень обеспеченным людям.
Меры не касаются владельцев недвижимости.
Изменения очень существенные, особенно требование аростилировпнного документа о доходах.
Точнее расскажу вечером.

Для тех, кто не тратит время на писание бреда на Финансовом форуме;
Покат лыжного комплекта 130 лир или примерно 270 гривен.
Удачи в инвестициях!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 511512513514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 898, 899, 900
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8996 1260698
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 12:00
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107819
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.