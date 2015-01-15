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roberto dark написав:...А хто слухав "продавців повітря" та казочки відомого інвештора і "закопав свої монетки в поле чудес" Туреччини, той тепер буде посипати голову попілом та гірко плакати.
Из комментариев под этим видео... ... Это шок. За квартиру 1600.00 лир а за электричество 3200.00 лир… это $256.00…Мы живём в Америке , штат Флорида в своём доме с тремя спальнями, примерно такой же климат как в Алании. Кондиционер работает почти круглый год, готовим на электрической плите, эл. сушилка для белья, бойлер для горячей воды, мотор для бассейна…. + сауна с эл. печкой 2 раза в неделю. Наш средний чек за месяц $155.00… Да, Турция становится просто неподъёмной… и не только для российских пенсионеров...
Справедливости ради, Кон Эдисон анонсировал +11% за ээ в НЙ.
Безусловно, нет ничего забавнее в наши дни, чем видеть (не читать - я людей с большими психо-финаносовыми травмами в области недвижимости давно поставил в игнор) как пляшущие человечики резвятся и пляшут от безысходности.
Вот и красавец Флайман задает вопрос: "Во сколько ему обойдется проживание за границей?" - ему дают точные цифры - казалось бы возьми да подсчитай - нет, перемножить 6 (шесть) цифр НЕ ПОД СИЛУ. В Грузию он поедет, на Филиппины... В Португалию....
На самом деле поедет только к роберто в Израиль.
Турецкое правительство глядя на поток прибывающих и прибывающих переселенцев с Восточной Украины (страну нет указывают) приняло решение с 10 февраля существенно ужесточить правила выдачи так называемого "Туристического ВНЖ".
Что было раньше? - любой украинец мог приехать, купив за 32 (тридцать два0 доллара авиабилет на самолёт "Киев-Анкар-Анталия", арендовать квартиру по цене в 250-300 долларов, оформить Договор аренды, заверить его нотариуса - вала - через 3 недели в кармане ВНЖ. Все расходы - примерно 150 долларов. - такой наплыв приезжих привил к росту цен на аренду квартир в 2-3 (!!!) раза. На сегодня практически невозможно арендовать квартиру в Анталии.
Что с 10 февраля? Так называемый туристический ВНЖ по аренде квартир будут выдавать в трех случаях: - украинкам, котоырые вышли замуж за граждан Турецкой республики - на 3 года - потом гражданство. - иностранцам, который могут подтвердить свой МАРШРУТ передвижения по старье, цели маршрута и места проживания оп маршруту. Туристический - так туристический. - лицам, который могут подтвердить СУЩЕСТВЕННЫЕ официальные доходы.
Все эти меры приведут к таким последствиям: а) Турецкая республика страхует себя от возможных в будущем просителей политического убежища. б) прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в Турции.
Ну вот - форумчанам читать опусы обездоленных, а Акурт одевает лыжный костюм и на спорны вулкана Erciyes. Отличная солнечная погода, прортатраченные трассы. Вчера в отель заехал много французов. Еще бы: Ski-pass на неделю (!!!) 30 евро. Не на пол-дня, а нот неделю. Номер отеле на двоих с завтраком - 30 евро. Обед в рестоарне - 8 евро на двоих. Удачи в инвестициях!
Россиянка рассказала о тотальном ужасе из-за поднятия цен в Анталии https://www.tourprom.ru/news/54116/ С 8 февраля в Анталии на 40% поднялись цены на такси. Посадка – 7 лир (вместо 5-ти), 1 километр – 7 лир. Минимальная стоимость поездки – 20 лир (вместо 12-ти)», – добавила автор.В критическом состоянии находятся небольшие магазины, рестораны, кафе и пекарни. Из-за безысходности они вынуждены вывешивать свои счета за электричество, объясняя таким образом поднятие цен на свои услуги. Кто ещё не закрылся, ввёл правило 30 лир, т.е. «нельзя сидеть, не сделав заказ минимум на 30 лир. Бесконечно сидеть с одним заказом тоже теперь нельзя – через 6 часов после первого заказа, нужно будет сделать второй».За желание посидеть на уличной веранде с отоплением туристам придётся заплатить.
Торговцы на базаре подняли цены – «дешёвые овощи и фрукты перестают быть важным плюсом жизни в Турции».Подскочила стоимость интернет-услуг.Стоимость отелей в Турции за январь по сравнению с декабрём резко выросла – рост составил рекордные 87%!!!
P.S. Любопытно какая связь между краткосрочным ВНЖ для туристов и прошением политического убежища??? Кое-кто продолжает писать откровенные глупости как впрочем и о нашествии каких-то мифических украинцев с Восточной Украины в мусульманскую страну третьего и мира и от недавна с ЗАОБЛАЧНЫМИ ЦЕНАМИ НА ЖИЗНЬ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТОЙ ЖЕ УКРАИНОЙ.
akurt написав:б) прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в Турции.
При падении турецкой макулатуры к отметке 20-25лир за доллар, инстинкт самосохранения вынудит бизнес ещё больше поднять цены в турецких фантиках. И не только на бетон, а практически на всё... Что, собственно, мы и наблюдаем... 83 млн.обнищавшего населения, которому скоро есть будет нечего, бросятся скупать недвижимость.... Самому не смешно... Турецкий бетон скоро будут распродавать кварталами, так как процедура банкротств там уже запущена, а несколько десятков тысяч потенциальных эмигрантов никакой погоды там не сделают... Всё, с Турции уже начинается откат, так как барашков там начали стричь основательно...
Пока akurt освоил три зоны катания из четырёх прикольные парни, не имеющие никакого отношения к инвестициям сочинили десятки строк забавного юмора. Слава Богу, я бред не читаю. Сечам на смартфон пришли документы и читаю разъяснения по новым правилам получения ВНЖ в Турции. Закрыли въезд всем - мягко скажем - не очень обеспеченным людям. Ну и всяким там ФОПам.
Меры не касаются владельцев недвижимости или тех, кто будет - наконец-то дошло, где куда надо инвестировать. Изменения очень существенные, особенно требование документа с апостильб о доходах. Точнее расскажу вечером.
Для тех, кто не тратит время на писание бреда на Финансовом форуме; Покат лыжного комплекта 130 лир или примерно 270 гривен. Удачи в инвестициях!
P.S. С апреля 2018 года на этом форуме каждый день была актуальная цифровая и юридическая информация про то, куда можно легко просто инвестировать средства, припрятанные под грушей. На сегодня профит инвестиций 2018-2020 годов составил +100% по валюте. На сегодня оказалось, что радовать может не только профит, но и шанс спасти семью и детей. Кто слушал и не лоханулся - тот молодец!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 лют, 2022 15:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пока akurt освоил три зоны катания из четырёх прикольные парни, не имеющие никакого отношения к инвестициям сочинили десятки строк бреда. Слава Богу, я этот бред не читаю. Сейчас перерыв - перекус и отдыхают ноги, читаю разъяснения по новым правилам получения ВНЖ в Турции. Закрыли въезд всем - мягко скажем - не очень обеспеченным людям. Меры не касаются владельцев недвижимости. Изменения очень существенные, особенно требование аростилировпнного документа о доходах. Точнее расскажу вечером.
Для тех, кто не тратит время на писание бреда на Финансовом форуме; Покат лыжного комплекта 130 лир или примерно 270 гривен. Удачи в инвестициях!
P.S. С апреля 2018 года на этом форуме каждый день была актуальная цифровая и юридическая информация про то, куда можно легко просто инвестировать средства, припрятанные пол грушей. На сегодня профит инвестиций 2018-2020 годов составил +100% по валюте. Кто слушал и не лоханулся - тот молодец!
уявна, а не на банківському рахунку
в Україні від ями котлована до готової сирої коробки за той час 2,5Х в $
akurt написав:На сегодня профит инвестиций 2018-2020 годов составил +100% по валюте. Кто слушал и не лоханулся - тот молодец!
А что же ты сам, вместо бетона, полез в турецкие депозиты? Тем более в лирах. 21 числа ждём отчёт о твоих годичных инвестициях в туркишь банки, которые ты так активно рекомендовал. Очевидно ты на них поднимешь намного больше чем 100% в валюте, иначе нет смысла во всей твоей писанине... Вот и посмотрим какой из тебя инвестор...
P.S. Только не отмазывайся что нигде и никогда. Документы уже к делу подшиты...
RTC12 вы у нас классный специалист по инвестиции в недвижимость - пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря), расскажите, как так получилось, что с 2017 по 2020 зарабатывали себе на жилье и за весь 2021 год так ничего и не купили? Ваш печальный опыт для других был бы бесценным.
akurt написав:RTC12 вы у нас классный специалист по инвестиции в недвижимость - пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря),
Ты думаешь что на этом форуме никто не может позволить себе выпить пива? Что тут все такие нищие, окромя тебя? Тогда позволь спросить, что ты тут делает светило мировых инвестиций в кругу нищебродов?
Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?