Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:17

RTC12 написав: Ты думаешь что на этом форуме никто не может позволить себе выпить пива?

Что тут все такие нищие, окромя тебя?

Тогда позволь спросить, что ты тут делает светило мировых инвестиций в кругу нищебродов? Ты думаешь что на этом форуме никто не может позволить себе выпить пива?Что тут все такие нищие, окромя тебя?Тогда позволь спросить, что ты тут делает светило мировых инвестиций в кругу нищебродов?

который никогда в жизни не был в Турции,

Я не только думаю, но и знаю, что единственное (!!!) что себе может позволить крупный специалист по Турции,так это бутылка пива из АТБ.А слабО ответить на мой вопрос? Повторю опять.-Вы у нас классный специалист по инвестиции в недвижимость - пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря), расскажите, как так получилось, что с 2017 по 2020 зарабатывали себе на жилье и за весь 2021 год так ничего и не купили?Ваш печальный опыт для других был бы бесценным.