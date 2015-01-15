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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:53

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ

  roberto dark написав:Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:56

  flyman написав:
  roberto dark написав:Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ

На Наташ він споглядав з інтересом, останні рази ще при Горбачьові
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:17

  RTC12 написав:Ты думаешь что на этом форуме никто не может позволить себе выпить пива?
Что тут все такие нищие, окромя тебя?
Тогда позволь спросить, что ты тут делает светило мировых инвестиций в кругу нищебродов?

Я не только думаю, но и знаю, что единственное (!!!) что себе может позволить крупный специалист по Турции, который никогда в жизни не был в Турции, так это бутылка пива из АТБ.

А слабО ответить на мой вопрос? Повторю опять.
RTC12 -Вы у нас классный специалист по инвестиции в недвижимость - пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря), расскажите, как так получилось, что с 2017 по 2020 зарабатывали себе на жилье и за весь 2021 год так ничего и не купили?
Ваш печальный опыт для других был бы бесценным.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 лют, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:28

  roberto dark написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ

На Наташ він споглядав з інтересом, останні рази ще при Горбачьові

хіба? він тоді каністри з пальним через паркан ВЧ перекидав
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:41

Флайман, ты поосторожнее с непроверенными фактами, а то все узнают, что в 2005 году ты был осуждён на 2 года условно за хищение принтера у соседа по комнате в общаге НТЭУ.
В деле есть и хищение джинсов - но пострадавший отказался от иска. Сосед же... Спас...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 лют, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Xenon написав:
Министр финансов Турции Небати: Мы больше не будем вмешиваться в обменный курс

щоб це означало?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:53

Флаймана хвилює те,чого він ніколи в житті не мав - валюта в тій країні, в якій він ніколи в житті НЕ БУВ, і яку ніколи в житті не тримав.
Склад породи на Марсі не хвилює?
Кількість фігур на острові Пасхи не хвилює?
Коли кавлірку під зеселення орендарями здаси - не хвилює?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:07

:D Не очікував, що п'ятниця в день буде така весела. Судячи по акуртівській істериці, торкнуло його добряче. Пиво хоч смачне було( я взагалі його не вживаю), але цікаво? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:21

Roberto dark! Не томи, расскажи, как пришло в голову осенью 2019 года инвестировать шекели в брошенный недострой в одном из районов Киевской области?
Кто надоумил? Ну не верю твоему признанию, что брат родной...
Не томи, расскажи...
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