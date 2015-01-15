RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:53

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ

  roberto dark написав:Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28183
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:56

  flyman написав:
  roberto dark написав:Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ

На Наташ він споглядав з інтересом, останні рази ще при Горбачьові
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.06.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:17

  RTC12 написав:Ты думаешь что на этом форуме никто не может позволить себе выпить пива?
Что тут все такие нищие, окромя тебя?
Тогда позволь спросить, что ты тут делает светило мировых инвестиций в кругу нищебродов?

Я не только думаю, но и знаю, что единственное (!!!) что себе может позволить крупный специалист по Турции, который никогда в жизни не был в Турции, так это бутылка пива из АТБ.

А слабО ответить на мой вопрос? Повторю опять.
RTC12 -Вы у нас классный специалист по инвестиции в недвижимость - пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря), расскажите, как так получилось, что с 2017 по 2020 зарабатывали себе на жилье и за весь 2021 год так ничего и не купили?
Ваш печальный опыт для других был бы бесценным.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 лют, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:28

  roberto dark написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:Йогурт, пиво, лыжи....Господи, как же мелко плавает наш великий инвештор. Это всё о чём мечтал на старости лет, да ещё и в одной самых дешёвых стран мира. И он ещё кого-то и чему-то пытается научить? Вам самим не смешно?

Йогурт, пиво, лыжи - без Наташ

На Наташ він споглядав з інтересом, останні рази ще при Горбачьові

хіба? він тоді каністри з пальним через паркан ВЧ перекидав
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28183
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:41

Флайман, ты поосторожнее с непроверенными фактами, а то все узнают, что в 2005 году ты был осуждён на 2 года условно за хищение принтера у соседа по комнате в общаге НТЭУ.
В деле есть и хищение джинсов - но пострадавший отказался от иска. Сосед же... Спас...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 лют, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Xenon написав:
Министр финансов Турции Небати: Мы больше не будем вмешиваться в обменный курс

щоб це означало?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28183
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:53

Флаймана хвилює те,чого він ніколи в житті не мав - валюта в тій країні, в якій він ніколи в житті НЕ БУВ, і яку ніколи в житті не тримав.
Склад породи на Марсі не хвилює?
Кількість фігур на острові Пасхи не хвилює?
Коли кавлірку під зеселення орендарями здаси - не хвилює?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:07

:D Не очікував, що п'ятниця в день буде така весела. Судячи по акуртівській істериці, торкнуло його добряче. Пиво хоч смачне було( я взагалі його не вживаю), але цікаво? :roll:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.06.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:21

Roberto dark! Не томи, расскажи, как пришло в голову осенью 2019 года инвестировать шекели в брошенный недострой в одном из районов Киевской области?
Кто надоумил? Ну не верю твоему признанию, что брат родной...
Не томи, расскажи...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:40

Рассказывать о том, чего НИКОГДА не было - это ты у нас БОООЛЬШОЙ мастер. А вот отчёт о "мегауспешном" депозит в лирах под 17.5%, на 10 000$ в турецком банке, очень интересно было услышать.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.06.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 512513514515>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 899, 900, 901
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9006 1261292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 18:18
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107848
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.